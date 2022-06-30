20+ удивительных кадров из мира животных

Благодаря фотографам дикой природы мы можем чуточку прикоснуться к деталям и секретам мира диких животных, которые скрыты от нас. Конкурс WildArt Photographer of the Year каждый год собирает самые захватывающие и красивые кадры из мира природы, которые доказывают, как важно ценить то великолепие, что нас окружает. Посмотрим на финалистов, которые были отобраны недавно.

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Фотограф Khurram Khan 0 Источник:

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Фотограф Matthew Sullivan 0 Источник:

Фотограф Ervin Horesnyík 0 Источник:

Фотограф Daniel D’Auria 0 Источник:

Баклан. Фотограф Amy Marques 0 Источник:

Фотограф Vicki Jauron 0 Источник:

Фотограф Aaron Todd 0 Источник:

Фотограф Marco Maggesi 0 Источник:

Фотограф Lukasz Sokol 0 Источник:

Фотограф Irma Szabó 0 Источник:

Фотограф Sean Chinn 0 Источник:

Фотограф Boldizsár Szucs 0 Источник:

Фотограф Kai Kolodziej 0 Источник:

Фотограф Vanessa Mignon 0 Источник:

Фотограф Florian Warnecke 0 Источник:

Фотограф Ben Pulletz 0 Источник:

Фотограф Tibor Litauszki 0 Источник:

Фотограф Vicki Jauron 0 Источник:

Фотограф Yaron Schmid 0 Источник:

Фотограф Sean Chinn 0 Источник:

Фотограф Bernhard Schubert 0 Источник:

Фотограф Andrew Fusek-Peters 0 Источник:

Фотограф Andorn Meesreedee 0 Источник:

Фотограф Jiri Hrebicek 0 Источник:

Фотограф Tim Crabb 0 Источник:

Csaba Daroczi 0 Источник:

Фотограф Ponlawat Thaipinnarong 0 Источник:

Фотограф Matthew Sullivan 0 Источник: