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20+ удивительных кадров из мира животных

20+ удивительных кадров из мира животных

Автор:
30 июня 2022 21:31
Сообщество : Животные
Метки: в мире   дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   фото   фотографии   фотографы   
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Благодаря фотографам дикой природы мы можем чуточку прикоснуться к деталям и секретам мира диких животных, которые скрыты от нас. Конкурс WildArt Photographer of the Year каждый год собирает самые захватывающие и красивые кадры из мира природы, которые доказывают, как важно ценить то великолепие, что нас окружает. Посмотрим на финалистов, которые были отобраны недавно.
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Источник:

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Метки: в мире   дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   фото   фотографии   фотографы   
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1  комментарий
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a_komolow Полчаса назад
Посредственные фотки
Ничего удивительного не увидел
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