20+ удивительных кадров из мира животных

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Благодаря фотографам дикой природы мы можем чуточку прикоснуться к деталям и секретам мира диких животных, которые скрыты от нас. Конкурс WildArt Photographer of the Year каждый год собирает самые захватывающие и красивые кадры из мира природы, которые доказывают, как важно ценить то великолепие, что нас окружает. Посмотрим на финалистов, которые были отобраны недавно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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