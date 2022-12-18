12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами

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Морские гиганты плавают рядом, размахивают плавниками и даже поют песни.
Кажется, киты — это не те создания, с которыми можно поиграть. Действительно, иногда близость к китам может быть чревата происшествиями, даже были случаи, когда кит проглотил человека. Но на самом деле такие ситуации чрезвычайно редки, чаще всего встреча людей и китов безобидна и полна положительных эмоций. Эти гиганты могут плавать рядом практически на расстоянии вытянутой руки и вести себя очень дружелюбно, как на фотографиях ниже.
Эти горбатые киты запечатлены у берегов королевства Тонга
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15-метровые гиганты плавают рядом с человеком, кружат вокруг него, машут плавниками и бьют хвостами
Но при этом совершенно не трогают дайверов и фотографов
Кажется, он вот-вот перевернет лодку, но кит очень аккуратен
Королевство Тонга — идеальное место для наблюдения за горбатыми китами
В местные воды они приплывают, чтобы обзавестись потомством и уберечь детенышей от хищников
Малыши рождаются меньше пяти метров: у побережья королевства они проводят первые месяцы жизни
Малыш и его мама
Несмотря на свои огромные размеры, киты совершенно безобидны
Эти гиганты словно понимают, что рядом с ними кто-то маленький, и какой вред они ему могут нанести
Они мирно плавают рядом, размахивая плавниками и даже поют песни, которые слышно с берега
Согласитесь, это невероятно, наблюдать за морскими гигантами, находясь с ними так близко?
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