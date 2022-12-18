12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами

Кажется, киты — это не те создания, с которыми можно поиграть. Действительно, иногда близость к китам может быть чревата происшествиями, даже были случаи, когда кит проглотил человека. Но на самом деле такие ситуации чрезвычайно редки, чаще всего встреча людей и китов безобидна и полна положительных эмоций. Эти гиганты могут плавать рядом практически на расстоянии вытянутой руки и вести себя очень дружелюбно, как на фотографиях ниже.

Эти горбатые киты запечатлены у берегов королевства Тонга