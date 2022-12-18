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12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами

12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами

Автор:
18 декабря 2022 09:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   горбатые киты   животные   красота   люди   природа   фото   фотограф   
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Морские гиганты плавают рядом, размахивают плавниками и даже поют песни.

Кажется, киты — это не те создания, с которыми можно поиграть. Действительно, иногда близость к китам может быть чревата происшествиями, даже были случаи, когда кит проглотил человека. Но на самом деле такие ситуации чрезвычайно редки, чаще всего встреча людей и китов безобидна и полна положительных эмоций. Эти гиганты могут плавать рядом практически на расстоянии вытянутой руки и вести себя очень дружелюбно, как на фотографиях ниже.


Эти горбатые киты запечатлены у берегов королевства Тонга

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15-метровые гиганты плавают рядом с человеком, кружат вокруг него, машут плавниками и бьют хвостами

Но при этом совершенно не трогают дайверов и фотографов

Кажется, он вот-вот перевернет лодку, но кит очень аккуратен

Королевство Тонга — идеальное место для наблюдения за горбатыми китами

В местные воды они приплывают, чтобы обзавестись потомством и уберечь детенышей от хищников

Малыши рождаются меньше пяти метров: у побережья королевства они проводят первые месяцы жизни

Малыш и его мама

Несмотря на свои огромные размеры, киты совершенно безобидны

Эти гиганты словно понимают, что рядом с ними кто-то маленький, и какой вред они ему могут нанести

Они мирно плавают рядом, размахивая плавниками и даже поют песни, которые слышно с берега

Согласитесь, это невероятно, наблюдать за морскими гигантами, находясь с ними так близко?

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Метки: в мире   горбатые киты   животные   красота   люди   природа   фото   фотограф   
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