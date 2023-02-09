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Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети

Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети

Автор:
09 февраля 2023 21:47
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   дикие животные   животные   истории   история   любовь к животным   люди   природа   ферма   фото   
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Бразильский студент-агроном по имени Агенор Тупинамба (Agenor Tupinambá) любит животных, а они - любят его в ответ. Парень живёт на ферме и частенько делится фотографиями с животными в соцсетях, показывая, какие они удивительные создания. А ещё - у него есть домашняя капибара.

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Метки: Бразилия   дикие животные   животные   истории   история   любовь к животным   люди   природа   ферма   фото   
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2  комментария
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Николай Пауков Час назад
Было уже в Южном Парке.
8 сезон 8 серия: "Клизма и дерьмо"

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Кистень 42 минуты назад
Капибару хочу!
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