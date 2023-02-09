Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети

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Бразильский студент-агроном по имени Агенор Тупинамба (Agenor Tupinambá) любит животных, а они - любят его в ответ. Парень живёт на ферме и частенько делится фотографиями с животными в соцсетях, показывая, какие они удивительные создания. А ещё - у него есть домашняя капибара.
23-летний студент-агроном по имени Агенор Тупинамба живёт в бразильском городе Аутазис. Этот парень очень любит животных, и часто публикует фото и видео с тем, как он общается с ними. По словам парня, несколько лет назад он страдал от депрессии, и именно животные помогли ему, вдохновив вновь полюбить жизнь.
В будни Агенор учится в городе, а выходные обычно проводит на своей ферме в окружении животных. У него также есть домашний зверёк - капибара по кличке Фило, с которой он чаще всего публикует фотографии. Питомица появилась у него 5 месяцев назад - её беременную мать поймали коренные жители из деревни, а детёныша затем передали семье Агенора.
По словам Агенора, он всегда жил загородом, а любовь к животным ему привили с детства - свою жизнь без них он не представляет. "Животные - удивительные существа, которые могут пробудить любовь в каждом. Я думаю, что наш долг - заботиться о них и любить в ответ," - сказал парень.
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