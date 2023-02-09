Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети

В будни Агенор учится в городе, а выходные обычно проводит на своей ферме в окружении животных. У него также есть домашний зверёк - капибара по кличке Фило, с которой он чаще всего публикует фотографии. Питомица появилась у него 5 месяцев назад - её беременную мать поймали коренные жители из деревни, а детёныша затем передали семье Агенора.