15 примеров, как выглядят городские рай и ад

Улицы, на которых много зелени, или улицы с огромным количеством парковок: что предпочитаете вы?
К счастью, с каждым годом все больше и больше появляется идей по улучшению городского планирования: это и озеленение городов, и превращение когда-то оживленных дорог в пешеходные зоны, и строительство велодорожек.
Увы, не везде это улучшение городской среды происходит с завидным постоянством. Именно этому и посвящена одна ветка на популярной онлайн-площадке: пользователи из разных уголков планеты выкладывают примеры удачного и неудачного городского планирования. Мы отобрали самые интересные, чтобы показать, как выглядят городские ад и рай.
Премьер-министр Нидерландов ездит на работу ежедневно на велосипеде
Нидерландская Гаага и ее превращение из ада в рай
Велосипедная зона в Берлине: скоро она будет больше Манхэттена
Город Хьюстон в Техасе в 1970-х годах
Парковая зона на месте автострады в Сеуле
Одно из предложений по реконструкции Нотр-Дама
Изменения города Утрехт в Нидерландах примерно за полвека
Таймс-сквер с разницей в десять лет: на первом фото по улице еще ездят машины
Уютное место для отдыха на месте бывшей парковки
Краткая история транспортной инженерии
Парковка для 10 велосипедов вместо одного автомобиля в Штутгарте, Германия
Атланта в начале ХХ века и в наши дни
Центр Мадрида, который сделали пешеходным
Американский Кливленд, похожий на гигантскую парковку
Ну и напоследок Париж, который остается все таким же прекрасным, так как его деловой центр изолирован
Источник:
АНТИФИШКИ
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