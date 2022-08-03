15 примеров, как выглядят городские рай и ад

К счастью, с каждым годом все больше и больше появляется идей по улучшению городского планирования: это и озеленение городов, и превращение когда-то оживленных дорог в пешеходные зоны, и строительство велодорожек.

Увы, не везде это улучшение городской среды происходит с завидным постоянством. Именно этому и посвящена одна ветка на популярной онлайн-площадке: пользователи из разных уголков планеты выкладывают примеры удачного и неудачного городского планирования. Мы отобрали самые интересные, чтобы показать, как выглядят городские ад и рай.

Премьер-министр Нидерландов ездит на работу ежедневно на велосипеде