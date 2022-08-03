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15 примеров, как выглядят городские рай и ад

15 примеров, как выглядят городские рай и ад

Автор:
03 августа 2022 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Городская среда   Зелены   в мире   город   люди   природа   улучшение   фото   
743
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Улицы, на которых много зелени, или улицы с огромным количеством парковок: что предпочитаете вы?

К счастью, с каждым годом все больше и больше появляется идей по улучшению городского планирования: это и озеленение городов, и превращение когда-то оживленных дорог в пешеходные зоны, и строительство велодорожек.


Увы, не везде это улучшение городской среды происходит с завидным постоянством. Именно этому и посвящена одна ветка на популярной онлайн-площадке: пользователи из разных уголков планеты выкладывают примеры удачного и неудачного городского планирования. Мы отобрали самые интересные, чтобы показать, как выглядят городские ад и рай.


Премьер-министр Нидерландов ездит на работу ежедневно на велосипеде

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Нидерландская Гаага и ее превращение из ада в рай

Велосипедная зона в Берлине: скоро она будет больше Манхэттена

Город Хьюстон в Техасе в 1970-х годах

Парковая зона на месте автострады в Сеуле

Одно из предложений по реконструкции Нотр-Дама

Изменения города Утрехт в Нидерландах примерно за полвека

Таймс-сквер с разницей в десять лет: на первом фото по улице еще ездят машины

Уютное место для отдыха на месте бывшей парковки

Краткая история транспортной инженерии

Парковка для 10 велосипедов вместо одного автомобиля в Штутгарте, Германия

Атланта в начале ХХ века и в наши дни

Центр Мадрида, который сделали пешеходным

Американский Кливленд, похожий на гигантскую парковку

Ну и напоследок Париж, который остается все таким же прекрасным, так как его деловой центр изолирован

Источник:

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Метки: Городская среда   Зелены   в мире   город   люди   природа   улучшение   фото   
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3  комментария
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9k
Ф Ив 49 минут назад
Нам бы в России обязать на законодательном уровне всех мэров (да и других чиновников) ездить на работу на велосипеде или общественном транспорте.
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13k
Kristian 11 минут назад
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Anarasius

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