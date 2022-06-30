Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022

Уже целых девять лет Калифорнийская академия наук проводит тематический конкурс фотографий под названием BigPicture Natural World Photography Competition. Цель состязания — запечатлеть наиболее редкие и яркие моменты, связанные с величием природы. Фотографы со всего мира стараются найти для своих работ уникальный сюжет, который поразит судей в самое сердце и оставит неизгладимые впечатления. Поверьте, многие справились с поставленной задачей на отлично.

Победители и финалисты были представлены сразу в нескольких номинациях — «Водная жизнь», «Наземная дикая природа», «Человек и природа», «Пейзажи, водные пейзажи и флора», «Крылатая жизнь», «Фоторепортаж». Работы получились крайне разнообразными, поэтому заскучать не получится.





Финалист в категории «Водная жизнь» — «Морской ёрш», Магнус Лундгрен