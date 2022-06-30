FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7095 постов • 775 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022

Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022

Автор:
30 июня 2022 08:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   конкурс   люди   подборка   природа   фото   фотография   
332
18

Подборка интересных снимков с ежегодного конкурса BigPicture Natural World Photography, который каждый год удивляет пользователей сети величием природы и богатым разнообразием жизни на Земле.

Уже целых девять лет Калифорнийская академия наук проводит тематический конкурс фотографий под названием BigPicture Natural World Photography Competition. Цель состязания — запечатлеть наиболее редкие и яркие моменты, связанные с величием природы. Фотографы со всего мира стараются найти для своих работ уникальный сюжет, который поразит судей в самое сердце и оставит неизгладимые впечатления. Поверьте, многие справились с поставленной задачей на отлично.

Победители и финалисты были представлены сразу в нескольких номинациях — «Водная жизнь», «Наземная дикая природа», «Человек и природа», «Пейзажи, водные пейзажи и флора», «Крылатая жизнь», «Фоторепортаж». Работы получились крайне разнообразными, поэтому заскучать не получится.


Финалист в категории «Водная жизнь» — «Морской ёрш», Магнус Лундгрен

×
×


Финалист в категории «Водная жизнь» — «Опасность в грязи», Йенс Каллман


Этот очаровательный крокодил встретился фотографу в почти высохшем бассейне национального парка Мана-Пулс, который находится в Зимбабве.


Финалист в категории «Водная жизнь» — «Подводная красочная метель», Том Шлезингер


Нерест кораллов — удивительное явление, которое крайне трудно сфотографировать. Автор снимка потратил несколько лет, чтобы получить необходимый результат.


Финалист в категории «Водная жизнь» — «Голиаф в Лилипутии», Том Шлезингер


На фото изображена рыба групер, которая выглядит в точности как Гуливер, когда он прибыл в Лилипутию и познакомился там с местными жителями.


Победитель в категории «Наземная дикая природа» — «Паутина», Бенс Мате


Фотографу удалось запечатлеть на фото европейского бобра, который ещё совсем недавно считался вымирающим видом, а также паука, балансирующего между жизнью и смертельной опасностью.


Финалист в категории «Наземная дикая природа» — «Эмбриология», Хайме Кулебрас


Стеклообразная капля, свисающая с листа, содержит в себе зародышей стеклянной лягушки. Данный вид занесён в Красную книгу.


Финалист категории «Наземная дикая природа» — «Призрак гор», Сандеш Кадура


Финалист в номинации «Наземная дикая природа» — «Игра горностая», Хосе Грандио


Горностай, обитающий во французских Альпах, полностью сменил свою коричневую шубку на белоснежную. Фотограф сумел запечатлеть момент странного прыжка, благодаря которому снимок получился на редкость забавным.


Победитель в категории «Крылатая жизнь» — «Кадр в кадре», Ситарам Рауль


Финалист в категории «Крылатая жизнь» — «Лесной эльф», Марио Сеа Санчес


Победитель в категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» — «Скрытая красота», Том Сент-Джордж


Финалист категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» — «Торт-мороженое», Барт Хейрвег


Победитель в категории «Искусство природы» — «Разнообразие насекомых», Пол Хермансен



Фотограф решил создать необычный коллаж из насекомых, которые случайно погибли, забравшись в уличный фонарь. Работа демонстрирует огромное разнообразие мелких крылатых существ, обитающих рядом с нами.


Финалист категории «Человек и природа» — «Вулкан Кумбре Вьеха», Артуро Родригес


Финалист в категории «Человек и природа» — «Лисий город», Питер Мэзер


Лиса наблюдает за опустевшим городом. Уайтхорс, Канада.


Победитель в категории «Фоторепортаж» — «Сосуществование с хищниками», Наян Ханолкар


Демонстрация тонкой грани между городской чертой и джунглями.


Победитель конкурса — «Пчелиный клубок», Карин Айгнер

На фото представлены кактусовые пчёлы. Автор фотографии смог запечатлеть момент, когда десяток насекомых, поддавшись брачной суете, превратились в настоящий пушистый шар.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   животные   конкурс   люди   подборка   природа   фото   фотография   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

741118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Железный конструктор из СССР. Как он появился?
Железный конструктор из СССР. Как он появился?
Российские хакеры из Killnet атаковали правительственные сайты Литвы
Российские хакеры из Killnet атаковали правительственные сайты Литвы
События на Украине 29- 30 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Московские полицейские задержали пьяного мужика, который разгуливал по городу с катаной
Московские полицейские задержали пьяного мужика, который разгуливал по городу с катаной
Молоко, пить или не пить? Вся правда о пользе и вреде молока
Молоко, пить или не пить? Вся правда о пользе и вреде молока
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#подборка#факты#дтп#позитив#искусство#Ynews#Приколы#забавно
#фото#животные#в мире#Разное#картинки#автомир#сарказм#комментарии#Жизнь#знаменитости
#прикол#люди#интересное#история#аварии#автомобили#авто аварии#новости#дети#кино
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль «Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Погода решила проверить нервы людей на прочность Погода решила проверить нервы людей на прочность В&nbsp;Таиланде местных жителей терроризируют обезьяны В Таиланде местных жителей терроризируют обезьяны

На что жалуетесь?

Вернуться