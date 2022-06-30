Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022

Подборка интересных снимков с ежегодного конкурса BigPicture Natural World Photography, который каждый год удивляет пользователей сети величием природы и богатым разнообразием жизни на Земле.
Финалист категории «Водная жизнь» — «Падающая звезда», Тони Ву
Уже целых девять лет Калифорнийская академия наук проводит тематический конкурс фотографий под названием BigPicture Natural World Photography Competition. Цель состязания — запечатлеть наиболее редкие и яркие моменты, связанные с величием природы. Фотографы со всего мира стараются найти для своих работ уникальный сюжет, который поразит судей в самое сердце и оставит неизгладимые впечатления. Поверьте, многие справились с поставленной задачей на отлично.
Победители и финалисты были представлены сразу в нескольких номинациях — «Водная жизнь», «Наземная дикая природа», «Человек и природа», «Пейзажи, водные пейзажи и флора», «Крылатая жизнь», «Фоторепортаж». Работы получились крайне разнообразными, поэтому заскучать не получится.
Финалист в категории «Водная жизнь» — «Морской ёрш», Магнус Лундгрен
Финалист в категории «Водная жизнь» — «Опасность в грязи», Йенс Каллман
Этот очаровательный крокодил встретился фотографу в почти высохшем бассейне национального парка Мана-Пулс, который находится в Зимбабве.
Финалист в категории «Водная жизнь» — «Подводная красочная метель», Том Шлезингер
Нерест кораллов — удивительное явление, которое крайне трудно сфотографировать. Автор снимка потратил несколько лет, чтобы получить необходимый результат.
Финалист в категории «Водная жизнь» — «Голиаф в Лилипутии», Том Шлезингер
На фото изображена рыба групер, которая выглядит в точности как Гуливер, когда он прибыл в Лилипутию и познакомился там с местными жителями.
Победитель в категории «Наземная дикая природа» — «Паутина», Бенс Мате
Фотографу удалось запечатлеть на фото европейского бобра, который ещё совсем недавно считался вымирающим видом, а также паука, балансирующего между жизнью и смертельной опасностью.
Финалист в категории «Наземная дикая природа» — «Эмбриология», Хайме Кулебрас
Стеклообразная капля, свисающая с листа, содержит в себе зародышей стеклянной лягушки. Данный вид занесён в Красную книгу.
Финалист категории «Наземная дикая природа» — «Призрак гор», Сандеш Кадура
Финалист в номинации «Наземная дикая природа» — «Игра горностая», Хосе Грандио
Горностай, обитающий во французских Альпах, полностью сменил свою коричневую шубку на белоснежную. Фотограф сумел запечатлеть момент странного прыжка, благодаря которому снимок получился на редкость забавным.
Победитель в категории «Крылатая жизнь» — «Кадр в кадре», Ситарам Рауль
Финалист в категории «Крылатая жизнь» — «Лесной эльф», Марио Сеа Санчес
Победитель в категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» — «Скрытая красота», Том Сент-Джордж
Финалист категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» — «Торт-мороженое», Барт Хейрвег
Победитель в категории «Искусство природы» — «Разнообразие насекомых», Пол Хермансен
Фотограф решил создать необычный коллаж из насекомых, которые случайно погибли, забравшись в уличный фонарь. Работа демонстрирует огромное разнообразие мелких крылатых существ, обитающих рядом с нами.
Финалист категории «Человек и природа» — «Вулкан Кумбре Вьеха», Артуро Родригес
Финалист в категории «Человек и природа» — «Лисий город», Питер Мэзер
Лиса наблюдает за опустевшим городом. Уайтхорс, Канада.
Победитель в категории «Фоторепортаж» — «Сосуществование с хищниками», Наян Ханолкар
Демонстрация тонкой грани между городской чертой и джунглями.
Победитель конкурса — «Пчелиный клубок», Карин Айгнер
На фото представлены кактусовые пчёлы. Автор фотографии смог запечатлеть момент, когда десяток насекомых, поддавшись брачной суете, превратились в настоящий пушистый шар.
Источник:
АНТИФИШКИ
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