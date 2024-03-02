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В Кентукки фура чудом не свалилась с моста

В Кентукки фура чудом не свалилась с моста

Автор:
02 марта 2024 08:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   мост   спасательная операци   фура   
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Водитель может смело отмечать второй день рождения.

Страшное ДТП произошло вчера в районе 12 часов дня на мосту Секонд-стрит, который соединяет Луисвилл, Кентукки, и Джефферсонвилл, Индиана. В аварии пострадало две машины, пикап и фура, причем последняя практически свалилась с огромного моста, но лишь чудом застряла в ограждении, повиснув над водой.


Практически сразу на место аварии прибыли спасатели, и по их словам, сложившаяся ситуация была "самым худшим из всех возможных сценариев" и "такой случай был единственным за всю их службу".


Фура слишком опасно свисала с края моста, а в кабине находился водитель - женщина. Спасательным бригадам потребовалось около 40 минут, для того чтобы установить систему веревок и подготовить специалиста к спуску в кабину, пристегнуть водителя ремнями безопасности и благополучно вытащить ее.

Сейчас она находится в больнице.

Еще два человека были доставлены в больницу с травмами, опасными для жизни. Они оба находились в пикапе, попавшем в аварию. Полиция сейчас разбирается в причинах и выясняет виновных в аварии.

Мост до сих пор закрыт для движения.



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Метки: Видео   ДТП   США   мост   спасательная операци   фура   
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1  комментарий
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Двестиграмм Полчаса назад
фильмы снимают
потом у них то же самое происходит
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