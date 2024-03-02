В Кентукки фура чудом не свалилась с моста

Страшное ДТП произошло вчера в районе 12 часов дня на мосту Секонд-стрит, который соединяет Луисвилл, Кентукки, и Джефферсонвилл, Индиана. В аварии пострадало две машины, пикап и фура, причем последняя практически свалилась с огромного моста, но лишь чудом застряла в ограждении, повиснув над водой.

Практически сразу на место аварии прибыли спасатели, и по их словам, сложившаяся ситуация была "самым худшим из всех возможных сценариев" и "такой случай был единственным за всю их службу".