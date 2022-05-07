Самое глупое ДТП с участием КАМАЗа и моста

В ходе штатной проверки соцсетей сотрудники кузбасской полиции наткнулись на забавный видеоролик, но как выяснилось позже, об этой аварии в дежурную часть ОГИБДД г. Кемерово никто не сообщал.
Сотрудники полиции проверили мост на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой и выяснили, что действительно авария была. В ходе проверки выяснилось, что 61-летний водитель просто не проверил, опустился ли кузов грузовика после очередной выгрузки земли на объекте.
Обнаружить эту досадную оплошность помог ему мост, в который он благополучно и въехал.
Убедившись, что мост остался цел, да и КАМАЗ не получил серьёзных повреждений, водитель с места происшествия уехал.
По факту неординарного ДТП полицейские составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».
В соцсетях, впрочем, обыватели встали на сторону водителя и высказали автору этого ролика всё, что о нём думают.
Источник:
АНТИФИШКИ
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