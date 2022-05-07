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Самое глупое ДТП с участием КАМАЗа и моста

Самое глупое ДТП с участием КАМАЗа и моста

Автор:
07 мая 2022 13:23
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   дтп   камаз   кемерово   мост   
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В ходе штатной проверки соцсетей сотрудники кузбасской полиции наткнулись на забавный видеоролик, но как выяснилось позже, об этой аварии в дежурную часть ОГИБДД г. Кемерово никто не сообщал.

 

Сотрудники полиции проверили мост на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой и выяснили, что действительно авария была. В ходе проверки выяснилось, что 61-летний водитель просто не проверил, опустился ли кузов грузовика после очередной выгрузки земли на объекте.

Обнаружить эту досадную оплошность помог ему мост, в который он благополучно и въехал.


Убедившись, что мост остался цел, да и КАМАЗ не получил серьёзных повреждений, водитель с места происшествия уехал.

По факту неординарного ДТП полицейские составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

В соцсетях, впрочем, обыватели встали на сторону водителя и высказали автору этого ролика всё, что о нём думают.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   видео   дтп   камаз   кемерово   мост   
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2  комментария
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ilukste 22 минуты назад
У самосвалов есть какая-нибудь сигнализация в кабине, чтобы водитель видел, что кузов поднят?
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42k
Карандаш 20 минут назад
<<...просто не проверил, опустился ли кузов грузовика...>> Проверил, не проверил, устал, не устал - дело десятое. Ну неужели за это всё время он не повернул морду, чтобы посмотреть в зеркала. Обзор в зеркале идеальный, чтобы увидеть поднятый кузов. Мля!!! Я сказал "посмотреть в зеркала"? Видимо погорячился...
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