Самое глупое ДТП с участием КАМАЗа и моста

Сотрудники полиции проверили мост на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой и выяснили, что действительно авария была. В ходе проверки выяснилось, что 61-летний водитель просто не проверил, опустился ли кузов грузовика после очередной выгрузки земли на объекте.

Обнаружить эту досадную оплошность помог ему мост, в который он благополучно и въехал.