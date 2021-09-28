В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост

По факту гибели двух людей сотрудники Следственного начали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Сейчас следователи изучают место аварии.

"Будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации", - говорится на сайте регионального СК.