В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост

Водитель самосвала забыл опустить кузов. И эта оплошность стоила жизни ему и водителю "Газели".
Около 4 часов утра на 50-м километре трассы Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход, раздавив два автомобиля. Как рассказали в региональном главке МВД, виновником ДТП стал водитель самосвала MAN, который не опустил кузов и на скорости врезался в сооружение. По трагической случайности удар пришелся и на кабину проезжавшей в противоположном направлении "Газели". Оба водителя погибли.
На месте ДТП работают экстренные службы. Трасса заблокирована. Сотрудники автоинспекции организовали объезд через поселок Кукуштан и деревню Платошино.
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"Чтобы поднять конструкцию пролетного строения, необходимо использовать два тяжёлых крана, грузоподъемностью не менее 50 т. Ближайшая точка базирования данной техники находится в 50 км от места ЧП. Ближайшая точка базирования данной техники находится в 50 км от места ЧП. Ориентировочное время прибытия 10:30. После этого начнётся ликвидация последствий. Демонтаж пролётного строения займёт несколько часов", - сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».
По факту гибели двух людей сотрудники Следственного начали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Сейчас следователи изучают место аварии.
"Будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации", - говорится на сайте регионального СК.
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Хотя, долбоящерам и это не поможет...
Жаль только водителя Газели, который не думал, что из за недобросовестного имбецила потеряет свою жизнь.
Дураков у нас в стране, еще лет на 100 припасено...