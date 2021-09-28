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В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост

В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: видео   грузовик   дтп   кузов   мост   обрушение   пермский край   
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Водитель самосвала забыл опустить кузов. И эта оплошность стоила жизни ему и водителю "Газели".

Около 4 часов утра на 50-м километре трассы Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход, раздавив два автомобиля. Как рассказали в региональном главке МВД, виновником ДТП стал водитель самосвала MAN, который не опустил кузов и на скорости врезался в сооружение. По трагической случайности удар пришелся и на кабину проезжавшей в противоположном направлении "Газели". Оба водителя погибли.

На месте ДТП работают экстренные службы. Трасса заблокирована. Сотрудники автоинспекции организовали объезд через поселок Кукуштан и деревню Платошино.

"Чтобы поднять конструкцию пролетного строения, необходимо использовать два тяжёлых крана, грузоподъемностью не менее 50 т. Ближайшая точка базирования данной техники находится в 50 км от места ЧП. Ближайшая точка базирования данной техники находится в 50 км от места ЧП. Ориентировочное время прибытия 10:30. После этого начнётся ликвидация последствий. Демонтаж пролётного строения займёт несколько часов", - сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

По факту гибели двух людей сотрудники Следственного начали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Сейчас следователи изучают место аварии.


"Будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации", - говорится на сайте регионального СК.


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Метки: видео   грузовик   дтп   кузов   мост   обрушение   пермский край   
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22k
Андрей Час назад
Я не понимаю, как можно забыть опустить кузов, как? Ну ладно, начал движение с поднятым, но один взгляд в зеркало всё исправит. Слепой и тупой дебил, сам убился и другого убил!
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1k
Александр 16 минут назад
Срочно нужен закон о запрете езды с поднятым кузовом!!! В случае нарушения уголовная ответственность от 2-5 лет колонии.
Хотя, долбоящерам и это не поможет...
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334
Алексей Носов 17 минут назад
так то простейшую схему производитель мог бы запилить. кузов поднят больше 5 минут, машина не едет
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−5
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 24 минуты назад
вот неужели в этой хрени за 300 000 нет сигнала предупреждения о поднятой хни ?
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554
MerryGoRound 45 минут назад
Ну почему у нас через ж*пу, пардон?! То мосты внезапно валятся от удара самосвала, то водитель самосвала идиот и пофигист полный и не ездит как надо, а почему то на полной скорости рассекает по шоссе с поднятым кузовом... Пьяный что ли был?
Жаль только водителя Газели, который не думал, что из за недобросовестного имбецила потеряет свою жизнь.
Дураков у нас в стране, еще лет на 100 припасено...
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1k
manul74 57 минут назад
А разве в грузовике нет какого нибудь сигнала что кузов поднят? Как в обычно авто сигнал если не пристегнут.
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101
Шурман Час назад
Вот сколько таких случаев и не только в России , ну подожди ты пару минут убедись что гидравлика сработала и опустила кузов .
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5k
Roman Час назад
Интересно, газелист видел что едет навстречу? Или не мог решить - продолжать разговор по телефону или прикольное видео заснять?
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
Дело было не в бобине
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