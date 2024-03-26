Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз.
Власти заявили о происшествии с массовыми жертвами, поскольку к месту происшествия мобилизуются аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть.
Сообщается, что в результате обрушения моста в воде могут оказаться более десятка автомобилей и множество людей. Судно, которое врезалось в мост, загорелось, а затем затонуло,
Полная версия видео с обрушением моста в Балтиморе
«Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город»
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Мы точно знаем, что наезд на мост совершила яхта Андромеда с украинским экипажем глубоководных пловцов.