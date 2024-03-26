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Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно

Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно

Автор:
26 марта 2024 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   США   жертвы   контейнеровоз   корабль   мост   обрушился   судно   
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Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз.

Власти заявили о происшествии с массовыми жертвами, поскольку к месту происшествия мобилизуются аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть.


Сообщается, что в результате обрушения моста в воде могут оказаться более десятка автомобилей и множество людей. Судно, которое врезалось в мост, загорелось, а затем затонуло,

«Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город»

Источник:

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Метки: Видео   США   жертвы   контейнеровоз   корабль   мост   обрушился   судно   
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41  комментарий
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7k
Бу 2 часа назад
снова Игил ?
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3k
Olegsky 18 минут назад
Ну, такие суда на автопилоте ходят. Сбой системы и привет!
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72k
Пётровыч 22 минуты назад
Капитал приплыл, или пришел, как у них там принято.
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8k
Станислав 23 минуты назад
Блэт, хорошо, что не днем такое случилось. Судя по видео, машин было оочень мало. Хотя пострадавшим от этого не легче. =(
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Заявление российского МИД.
Мы точно знаем, что наезд на мост совершила яхта Андромеда с украинским экипажем глубоководных пловцов.
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4k
Сергей С Полчаса назад
Фига се!

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2k
raael13 Полчаса назад
Строят из говна и палок.
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Комментарий удален
−5
355
Bocman 45 минут назад
Причин много может быть отказ главного двигателя или рулевой машины или обесточились.....ну на худой конец петров с башировым что то перепилили...
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141
Артём Bocman 44 минуты назад
У лодки были проблемы с генератором.
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6k
Rubiroid_47 46 минут назад
Чего там, марки с мостом уже нарисовали?
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1k
Darki 49 минут назад
Педали перепутал)
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2k
Legat 51 минуту назад
"Все полосы движения в настоящее время закрыты,.." - думаю, это все заметили, стоило ли упоминать?
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10k
АСИСЯЙ 55 минут назад
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10k
АСИСЯЙ 55 минут назад
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63k
Андрей 58 минут назад
Там теперь перекрыто всё движение судов из/в Балтимора. Сколько машин упало - непонятно. А сколько времени этот пипец разребать теперь будут...
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36k
Fat Lynx Час назад
Кто-то точно получит пи-ды!
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92k
sapér Vodička Час назад
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1k
Татьяна Баженова Час назад
Украина к этому непричастна, и точка!
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44k
Aleks Час назад
На судне скорее всего блекаут, главный на полном шарашит. В этом случае от команды уже ничего не зависит.
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2
Казимир Час назад
Мост какой-то одноразовый.... Опора прям таки хрустальная... Не предугадали таких момэнтов конэшн..
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8k
Alex 2 часа назад
Он спецом что лт на опору шел?
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1823 поста (1777 в горячем)

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