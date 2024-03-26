Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно

Власти заявили о происшествии с массовыми жертвами, поскольку к месту происшествия мобилизуются аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть.





Сообщается, что в результате обрушения моста в воде могут оказаться более десятка автомобилей и множество людей. Судно, которое врезалось в мост, загорелось, а затем затонуло,