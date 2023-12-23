В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета

Год назад в Лос-Анджелесе открыли красивый мост, на его строительство потратили $588 млн. Но местные предприимчивые ребята быстренько разобрались из чего сделаны провода, и организовали прибыльный бизнес.
Буквально через три недели после открытия были оборваны практически все медные провода и сданы на металлолом. Городская администрация несколько огорчилась подобной акцией и выделила $700 000 для ремонта. Денежки благополучно освоили, мост в порядок привели, подсветку на место вернули.
А что это значит? Правильно, новые медные провода, которые можно стырить. Ну местные любители цветмета не стали долго ждать и снова все пооборвали. Сейчас мост выглядит так - вырванные провода подсветки, следы шин, расплавленные пластиковые элементы, мусор, наскальные рисунки... В общем, завидуем молча.
Ну а местные чиновники уже подсчитывают, сколько денежек надо выделить на восстановление моста, и просят местных жителей своевременно сообщать о любых подозрительных действиях, ведущих за собой отключение уличного освещения.
"Мы понимаем влияние этих краж на общество, и мы намерены предпринять все необходимые шаги для защиты нашей инфраструктуры и поддержания безопасности и надежности систем освещения нашего города", - говорится в заявлении городского департамента общественных работ.
А хороший бизнес получился, одни воруют, другие восстанавливают, главное все чем-то заняты.
Источник:
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Недавно видела на свежепокрашеном заборе ( дело было во Львове, то западная уСраина, ошибку специально так пишу, ибо противно и гадко ту страну правильно писать ) надпись "уСраина це култура". Писать на заборах - явно и весьма далеко не культура, даже если с ошибками. В слове кулЬтура, не вбили мягкий знак.
Благодаря этой фишка-теме, я поняла многое. Какая страна, такие и провода...
Медь по американским деньгам ничего не стоит.
Там две лампы на арку.
:D