В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета

"Мы понимаем влияние этих краж на общество, и мы намерены предпринять все необходимые шаги для защиты нашей инфраструктуры и поддержания безопасности и надежности систем освещения нашего города", - говорится в заявлении городского департамента общественных работ.

А хороший бизнес получился, одни воруют, другие восстанавливают, главное все чем-то заняты.