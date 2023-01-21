Как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры

Существует множество киновселенных, и все их герои могут хотеть есть. Наверняка они не отказались бы от услуг доставщиков еды, этих скромных героев, которые не носят плащи, зато готовы примчаться к людям сквозь дожди, метели и ураганы, чтобы спаси их от голода.
Именно им посвятил серию нейроартов автор Телеграм-канала Джимми Нейрон, показав, как выглядели бы курьеры, если бы им пришлось доставлять еду в различные вселенные из поп-культуры.
«Безумный Макс»
Автор генерировал арты с помощью нейросети Midjourney и к каждому из них добавил остроумную подпись. Эту серию работ он назвал «Курьер: Через вселенные».
«Очень странные дела»
«Звёздные войны»
«Бегущий по лезвию 2049»
«The Last of Us»
«The Last of Us» — серия видеоигр, в России официально издаётся под названием «Одни из нас». В январе 2023-го начал выходить сериал, основанный на ней.
«Гарри Поттер»
«Ведьмак»
«Дюна»
«За пригрошню долларов»
«Властелин колец»
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