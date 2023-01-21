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Как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры

Как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры

Автор:
21 января 2023 08:35
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Прикол   доставщики еды   забавно   нейросеть   поп-культура   фото   
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Существует множество киновселенных, и все их герои могут хотеть есть. Наверняка они не отказались бы от услуг доставщиков еды, этих скромных героев, которые не носят плащи, зато готовы примчаться к людям сквозь дожди, метели и ураганы, чтобы спаси их от голода.

Именно им посвятил серию нейроартов автор Телеграм-канала Джимми Нейрон, показав, как выглядели бы курьеры, если бы им пришлось доставлять еду в различные вселенные из поп-культуры.


«Безумный Макс»

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Автор генерировал арты с помощью нейросети Midjourney и к каждому из них добавил остроумную подпись. Эту серию работ он назвал «Курьер: Через вселенные».


«Очень странные дела»


«Звёздные войны»


«Бегущий по лезвию 2049»


«The Last of Us»

«The Last of Us» — серия видеоигр, в России официально издаётся под названием «Одни из нас». В январе 2023-го начал выходить сериал, основанный на ней.


«Гарри Поттер»

«Ведьмак»

«Дюна»

«За пригрошню долларов»

«Властелин колец»

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Метки: ИИ   Прикол   доставщики еды   забавно   нейросеть   поп-культура   фото   
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_delphin_ Полчаса назад
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