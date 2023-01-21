Как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры

Существует множество киновселенных, и все их герои могут хотеть есть. Наверняка они не отказались бы от услуг доставщиков еды, этих скромных героев, которые не носят плащи, зато готовы примчаться к людям сквозь дожди, метели и ураганы, чтобы спаси их от голода.