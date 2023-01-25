Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х

Комедийные ситкомы 80-х стали частью той эпохи и предали ей особый шарм. Миллионы семей собирались по вечерам у телевизора, только бы насладиться парочкой новых серий и забыть о повседневных заботах.
В 90-х этот жанр получил ответвление в виде комедийных мультсериалов. Поначалу появились Симпсоны, а за ними и другие многосерийные мультфильмы, немалую популярность среди которых получили «Гриффины». Но что бы было, если бы Гриффины оказались ситкомом из 80-х? Трудно представить? За нас это уже сделала нейросеть.
Питер Гриффин
Лоис Гриффин
Крис Гриффин
Недавно пользователь YouTube, подписанный Lyrical Realms, опубликовал любопытный видеоролик, в котором представил хорошо знакомых нам персонажей из комедийного мультсериала «Гриффины» в обновлённых образах. Автор использовал нейросеть Midjourney, чтобы перенести весёлое семейство, а также их друзей в ситком 1980-х годов. Ролик представляет собой опенинг, в котором показаны реалистичные персонажи, которые крайне похожи на свои анимационные копии. На первый взгляд может даже показаться, что перед нами действительно находится заставка к шоу, а не творческий эксперимент.
Меган Гриффин
Стьюи Гриффин
Брайан Гриффин
Кливленд Браун
Гленн Куагмир
По-прежнему сложно не удивляться невероятным способностям нейросетей. Создаётся впечатление, что в скором времени они научатся делать суперправдоподобные изображения. В этом случае даже на дополнительные пальцы и зубы можно будет со спокойной душой закрыть глаза.
Джо Суонсон
Лоис и Питер
Лоис, Питер и Брайан
Меган и Крис
Стьюи и Брайан замышляют, как им отправиться в новое приключение
Питер и петух. Все ведь помнят эту эпичную драку?
Всего за неделю видео набрало 4,2 миллиона просмотров.
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