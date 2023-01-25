Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х

Недавно пользователь YouTube, подписанный Lyrical Realms, опубликовал любопытный видеоролик, в котором представил хорошо знакомых нам персонажей из комедийного мультсериала «Гриффины» в обновлённых образах. Автор использовал нейросеть Midjourney, чтобы перенести весёлое семейство, а также их друзей в ситком 1980-х годов. Ролик представляет собой опенинг, в котором показаны реалистичные персонажи, которые крайне похожи на свои анимационные копии. На первый взгляд может даже показаться, что перед нами действительно находится заставка к шоу, а не творческий эксперимент.

Меган Гриффин