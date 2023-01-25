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Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х

Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х

Автор:
25 января 2023 08:48
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Юмор   видео   гриффины   забавно   нейросеть   ситком   фото   
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Комедийные ситкомы 80-х стали частью той эпохи и предали ей особый шарм. Миллионы семей собирались по вечерам у телевизора, только бы насладиться парочкой новых серий и забыть о повседневных заботах.

В 90-х этот жанр получил ответвление в виде комедийных мультсериалов. Поначалу появились Симпсоны, а за ними и другие многосерийные мультфильмы, немалую популярность среди которых получили «Гриффины». Но что бы было, если бы Гриффины оказались ситкомом из 80-х? Трудно представить? За нас это уже сделала нейросеть.


Питер Гриффин


Лоис Гриффин


Крис Гриффин


Недавно пользователь YouTube, подписанный Lyrical Realms, опубликовал любопытный видеоролик, в котором представил хорошо знакомых нам персонажей из комедийного мультсериала «Гриффины» в обновлённых образах. Автор использовал нейросеть Midjourney, чтобы перенести весёлое семейство, а также их друзей в ситком 1980-х годов. Ролик представляет собой опенинг, в котором показаны реалистичные персонажи, которые крайне похожи на свои анимационные копии. На первый взгляд может даже показаться, что перед нами действительно находится заставка к шоу, а не творческий эксперимент.


Меган Гриффин


Стьюи Гриффин


Брайан Гриффин


Кливленд Браун


Гленн Куагмир

По-прежнему сложно не удивляться невероятным способностям нейросетей. Создаётся впечатление, что в скором времени они научатся делать суперправдоподобные изображения. В этом случае даже на дополнительные пальцы и зубы можно будет со спокойной душой закрыть глаза.


Джо Суонсон


Лоис и Питер


Лоис, Питер и Брайан


Меган и Крис


Стьюи и Брайан замышляют, как им отправиться в новое приключение


Питер и петух. Все ведь помнят эту эпичную драку?


Всего за неделю видео набрало 4,2 миллиона просмотров.



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Метки: ИИ   Юмор   видео   гриффины   забавно   нейросеть   ситком   фото   
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10k
zlopisec 2 часа назад
Хрень....
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20k
Will2006 22 минуты назад
Лоис непохожа. У меня есть знакомая, выглядит 1 в 1 как Лоис - такой же курносый нос, овал лица, даже голос похож ))
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6k
Станислав Полчаса назад
Мэг почему-то симпотичной изобразили
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20k
nobody® 39 минут назад
Комментарий к фото
Если считать, что это одна и та же драка длящаяся годами, то да. А так дракИ же. И это при том, что я только первые 6 сезонов смотрел.
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2k
Ивлар Час назад
Я б такое посмотрел...А теперь давайте в таком же стиле "Американского папашу"))
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2k
RaiJu Час назад
Очень атмосферно получилось.
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177
ruslan d Час назад
Кстати можно и кино снять )))
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