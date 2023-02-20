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Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка

Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка

Автор:
20 февраля 2023 21:51
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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Эту кошечку заметили, когда она в одиночестве бродила по улице. Прохожие сразу увидели, что к её ошейнику прикреплена свёрнутая записка.. Прочитав её, они чуть не расплакались.

Жители английского города Манчестер обнаружили эту кошку на улице. Они тут же заметили, что к ошейнику кошки была прикреплена свёрнутая записка. Там было целое грустное "письмо", которое очень растрогало людей.. Они сообщили о кошке в местный приют RSPCA, и привезли её туда вместе с запиской.

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"Меня зовут Лило, и мне один год. Моей маме очень жаль, и она очень меня любит - но не может больше держать меня. Я люблю угощения и мягкие одеяла, которые можно помять. Я также люблю гулять на улице и играть. Я очень независима - но не откажусь получить ласку и поспать на краю кровати ночью. Я - хорошая девочка, и мама надеется, что кто-то полюбит меня ещё больше. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. P.S.: Я жила со своей хозяйкой с самого рождения, и не привыкла к другим людям," - говорилось в записке.

Сотрудники приюта приняли Лило с радостью. Они сразу опубликовали фото кошки и записку в сети. История кошечки растрогала тысячи пользователей. Сначала для неё подыскали передержку, а затем нашлись и постоянные хозяева, которые с первого взгляда влюбились в Лило. Сейчас она уже живёт с новой семьёй, счастлива и окружена любовью! Спасибо добрым людям.


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Метки: Питомцы   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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7  комментариев
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6k
sedoisever 41 минуту назад
История о том, как выкинуть кошку и не прослыть сволочью.
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Владислав 3 минуты назад
Люди в основной массе скоты и свою скотскую сущность вечно пытаются приукрасить.
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5k
vasilykopkov 4 минуты назад
Сю-сю-сюметр зашкалило. Но статья не о чём.

PS Кошка хорошая, я бы взял.
PPS Бывшие хозяева - сволочи....
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10k
Владимир 14 минут назад
А нельзя было сразу в приют отнести?
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73k
Viktor Полчаса назад
Хренас брать кошку, чтобы через год, наигравшись, писать такие письма!?
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405
Makfatym Viktor 5 минут назад
Может аллергия?
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