Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка

Эту кошечку заметили, когда она в одиночестве бродила по улице. Прохожие сразу увидели, что к её ошейнику прикреплена свёрнутая записка.. Прочитав её, они чуть не расплакались.
Жители английского города Манчестер обнаружили эту кошку на улице. Они тут же заметили, что к ошейнику кошки была прикреплена свёрнутая записка. Там было целое грустное "письмо", которое очень растрогало людей.. Они сообщили о кошке в местный приют RSPCA, и привезли её туда вместе с запиской.
"Меня зовут Лило, и мне один год. Моей маме очень жаль, и она очень меня любит - но не может больше держать меня. Я люблю угощения и мягкие одеяла, которые можно помять. Я также люблю гулять на улице и играть. Я очень независима - но не откажусь получить ласку и поспать на краю кровати ночью. Я - хорошая девочка, и мама надеется, что кто-то полюбит меня ещё больше. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. P.S.: Я жила со своей хозяйкой с самого рождения, и не привыкла к другим людям," - говорилось в записке.
Сотрудники приюта приняли Лило с радостью. Они сразу опубликовали фото кошки и записку в сети. История кошечки растрогала тысячи пользователей. Сначала для неё подыскали передержку, а затем нашлись и постоянные хозяева, которые с первого взгляда влюбились в Лило. Сейчас она уже живёт с новой семьёй, счастлива и окружена любовью! Спасибо добрым людям.
Источник:
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PS Кошка хорошая, я бы взял.
PPS Бывшие хозяева - сволочи....