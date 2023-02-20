Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка

"Меня зовут Лило, и мне один год. Моей маме очень жаль, и она очень меня любит - но не может больше держать меня. Я люблю угощения и мягкие одеяла, которые можно помять. Я также люблю гулять на улице и играть. Я очень независима - но не откажусь получить ласку и поспать на краю кровати ночью. Я - хорошая девочка, и мама надеется, что кто-то полюбит меня ещё больше. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. P.S.: Я жила со своей хозяйкой с самого рождения, и не привыкла к другим людям," - говорилось в записке.