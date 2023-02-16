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Кошку 5 раз возвращали в приют из-за "особого" характера

Кошку 5 раз возвращали в приют из-за "особого" характера

Автор:
16 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   коты   кошки   фото   
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Все животные заслуживают любви. А особенно - брошенные и бездомные. Этой кошке не очень повезло - хозяева оставили её в приюте, и с тех пор никто не хочет её забирать. Всему виной "особенный" характер этой дамы.

Серен - кошка с характером. Она этого не скрывает, и не собирается подстраиваться под кого-то, лишь бы угодить. Больше года назад 11-летнюю Серен принесли в один из британских приютов - увы, хозяйка сдала её в приют, потому что она якобы не ужилась с кошкой её молодого человека. Такова судьба, но Серен не сдавалась.

Кошка оказалась полностью здоровой, поэтому для неё сразу начали искать хозяев. Но это оказалось не так просто! Дама оказалась с характером - её пять раз брали из приюта, и пять раз возвращали обратно, объясняя это странным поведением кошки. Кто-то посчитал её слишком требовательной, другие - слишком эмоциональной.

Сотрудники уверяют - все кошки разные. А Серен - чудесное создание, ей просто нужно понимание и медленное сближение с хозяевами. Также, оказавшись в новом доме, ей нужно время, чтобы адаптироваться. Сейчас для Серен ищут дом без других кошек и детей.

А ещё - в сети она уже получила кличку "самая привередливая кошка", но многие её поддерживают, ведь для Серен обязательно найдётся семья, любящая её такой, какая она есть, не ожидая идеального поведения. "Я люблю Серен за её уникальность и то, что она много мяукает. Она часто просит внимания, и ей не нужно ничего больше, кроме как сесть вам на колени и попросить ласки," - говорит одна из сотрудниц приюта.

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   коты   кошки   фото   
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11  комментариев
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12k
Karelian Час назад
"она якобы не ужилась с кошкой её молодого человека"

..ля, что за мужики пошли. Променять кошку, которая жила с тобой 11 лет, на какую то дырку с ногами.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
по моему кошка хочет просто секаса)
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314
Liberman 22 минуты назад
странный народ...
"просто к кошке нужен подход!" - должна радоваться что с голоду не подыхает! и благодарной быть, а коль такая черта характера у домашнего питомца отсутствует - это брак. усыпить.
основная задача кошки это "мимими", мурлыкать/тереться, сидеть "на руках" и не доставлять проблем.
нафига мне дома "нечто с характером"? одной подруги хватает с её заскоками,по грани ходит... еще это чудо...
ну уж нет, себе оставьте и сами содержите.
а лучше,берите породистых - у них не только отредактирован внешний вид,но и отредактирована манера поведения,характер.канешн по запросу(кому что требуется,ибо была у меня сибирская - ваще никому этот комок ярости и злости не пожелаю,если только врагу)
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314
Liberman Vladimir 3 минуты назад
ну когда уже взял, тут да, согласен.
но при выборе питомца - питомец должен соответствовать критериям, условиям проживания человека.
живи я в загородом доме - в принципе пофиг на неё, а в квартире - уже другая история.
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Орёт кошка как не в себя. И когда хозяйка вдруг узнала что есть молчаливые и воспитанные кошки она тут же сдала свою в приют
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486
Иннет Полчаса назад
Блин, я думала она агрессивная какая-то, а так нормальная кошка. у меня кот такой же. Недавно принесли кошку, приблудилась на улице, стало жалко. Да, сначала они воевали, но это нормально, кот отстаивал свою территорию, теперь даже спят вместе "неразлей вода".
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Гуталин жрёт? У неё дядя, что ли, на гуталиновой фабрике работает?
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325
Мазай зайцев Борис Карабанов 7 минут назад
гадит не только в тапки, скорее всего.
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7k
TheDimking 37 минут назад
У меня ангорка с таким же характером, очень общительная и контактная. Эти люди просто не умеют обращаться с кошкой.
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