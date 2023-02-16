Кошку 5 раз возвращали в приют из-за "особого" характера

А ещё - в сети она уже получила кличку "самая привередливая кошка", но многие её поддерживают, ведь для Серен обязательно найдётся семья, любящая её такой, какая она есть, не ожидая идеального поведения. "Я люблю Серен за её уникальность и то, что она много мяукает. Она часто просит внимания, и ей не нужно ничего больше, кроме как сесть вам на колени и попросить ласки," - говорит одна из сотрудниц приюта.