Кошку 5 раз возвращали в приют из-за "особого" характера

Все животные заслуживают любви. А особенно - брошенные и бездомные. Этой кошке не очень повезло - хозяева оставили её в приюте, и с тех пор никто не хочет её забирать. Всему виной "особенный" характер этой дамы.
Серен - кошка с характером. Она этого не скрывает, и не собирается подстраиваться под кого-то, лишь бы угодить. Больше года назад 11-летнюю Серен принесли в один из британских приютов - увы, хозяйка сдала её в приют, потому что она якобы не ужилась с кошкой её молодого человека. Такова судьба, но Серен не сдавалась.
Кошка оказалась полностью здоровой, поэтому для неё сразу начали искать хозяев. Но это оказалось не так просто! Дама оказалась с характером - её пять раз брали из приюта, и пять раз возвращали обратно, объясняя это странным поведением кошки. Кто-то посчитал её слишком требовательной, другие - слишком эмоциональной.
Сотрудники уверяют - все кошки разные. А Серен - чудесное создание, ей просто нужно понимание и медленное сближение с хозяевами. Также, оказавшись в новом доме, ей нужно время, чтобы адаптироваться. Сейчас для Серен ищут дом без других кошек и детей.
А ещё - в сети она уже получила кличку "самая привередливая кошка", но многие её поддерживают, ведь для Серен обязательно найдётся семья, любящая её такой, какая она есть, не ожидая идеального поведения. "Я люблю Серен за её уникальность и то, что она много мяукает. Она часто просит внимания, и ей не нужно ничего больше, кроме как сесть вам на колени и попросить ласки," - говорит одна из сотрудниц приюта.
Пожелаем этой дамочке скорее обрести дом!
Источник:
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..ля, что за мужики пошли. Променять кошку, которая жила с тобой 11 лет, на какую то дырку с ногами.
"просто к кошке нужен подход!" - должна радоваться что с голоду не подыхает! и благодарной быть, а коль такая черта характера у домашнего питомца отсутствует - это брак. усыпить.
основная задача кошки это "мимими", мурлыкать/тереться, сидеть "на руках" и не доставлять проблем.
нафига мне дома "нечто с характером"? одной подруги хватает с её заскоками,по грани ходит... еще это чудо...
ну уж нет, себе оставьте и сами содержите.
а лучше,берите породистых - у них не только отредактирован внешний вид,но и отредактирована манера поведения,характер.канешн по запросу(кому что требуется,ибо была у меня сибирская - ваще никому этот комок ярости и злости не пожелаю,если только врагу)
но при выборе питомца - питомец должен соответствовать критериям, условиям проживания человека.
живи я в загородом доме - в принципе пофиг на неё, а в квартире - уже другая история.