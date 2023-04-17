ВААААГХ: россиянин сделал костюм могучего лидера орков из Warhammer 40,000

Пишет Василий Цветков (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Наконец то!!! Я больше года пилил свой проект и ни разу!!, ни разу не одевал его полностью, то есть накинуть все комплектующие костюма не позволяло небольшое пространство моей мастерской аля комнаты )) И вот отличная погода где я смог устроить небольшой ВААААГХ! у себя в селе при нормальном дневном свете я первый раз увидел свой покрас вообщем прогресс монстростроения лютый, уже видно что получилось очешуительно, для меня это реально некст левел, в таком прикиде хочется орать ВАААГХ! и требовать грЫбного пива".