ВААААГХ: россиянин сделал костюм могучего лидера орков из Warhammer 40,000

Житель Твери Василий Цветков собрал впечатляющий костюм Варбосса орков из мрачной технофэнтезийной вселенной Warhammer 40000. На создание гиганта косплеер потратил больше года и теперь готовится ехать с ним на развлекательный фестиваль в Санкт-Петербург.
Пишет Василий Цветков (авторская орфография и пунктуация сохранены):
"Наконец то!!! Я больше года пилил свой проект и ни разу!!, ни разу не одевал его полностью, то есть накинуть все комплектующие костюма не позволяло небольшое пространство моей мастерской аля комнаты )) И вот отличная погода где я смог устроить небольшой ВААААГХ! у себя в селе при нормальном дневном свете я первый раз увидел свой покрас вообщем прогресс монстростроения лютый, уже видно что получилось очешуительно, для меня это реально некст левел, в таком прикиде хочется орать ВАААГХ! и требовать грЫбного пива".
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Костюм почти готов. Остались мелкие детали
"Вообщем готовность проекта 87-92%, надо допилить теперь все технические моменты (вращение турели, подключить все моторчики, инсталлировать общий акум и жаль что систему "форсаж" мне не одобрят на фесте ), плюсом подкрасить и подделать какие-то мелкие детальки по броньке и можно двигать на ЭпикКон Питер, как раз сделали фото для заявки туда"
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Облачается в «шкуру орка» автор с помощью соседей
"Спасибо соседям за помощь, большой минус в том что одевать его надо минимум 3 человека, плюс что вроде бы это можно сделать минуты за 3-5.Переживал что гонясь за гигантизмом проекта я могу не осилить в нем ходить, но вроде минут 30-40 должен без проблем продержатся, на заряде хорошего настроения может до часа получится, вообщем как в космодесе, только жарковато в нем .... Вообщем будем превозмогать, как обычно"
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"П.С. то что турель живет своей жизнью и флаг тоже, не обращайте внимания, они пока не стабилизированы".
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Паря - золотые руки. Побольше бы таких!