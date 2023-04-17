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ВААААГХ: россиянин сделал костюм могучего лидера орков из Warhammer 40,000

ВААААГХ: россиянин сделал костюм могучего лидера орков из Warhammer 40,000

Автор:
17 апреля 2023 13:13
Сообщество : Игромир
Метки: Warhammer 40000   Россия   видео   интересно   косплей   костюм   орк   
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Житель Твери Василий Цветков собрал впечатляющий костюм Варбосса орков из мрачной технофэнтезийной вселенной Warhammer 40000. На создание гиганта косплеер потратил больше года и теперь готовится ехать с ним на развлекательный фестиваль в Санкт-Петербург.

Пишет Василий Цветков (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Наконец то!!! Я больше года пилил свой проект и ни разу!!, ни разу не одевал его полностью, то есть накинуть все комплектующие костюма не позволяло небольшое пространство моей мастерской аля комнаты )) И вот отличная погода где я смог устроить небольшой ВААААГХ! у себя в селе  при нормальном дневном свете я первый раз увидел свой покрас  вообщем прогресс монстростроения лютый, уже видно что получилось очешуительно, для меня это реально некст левел, в таком прикиде хочется орать ВАААГХ! и требовать грЫбного пива".

Костюм почти готов. Остались мелкие детали

"Вообщем готовность проекта 87-92%, надо допилить теперь все технические моменты (вращение турели, подключить все моторчики, инсталлировать общий акум и жаль что систему "форсаж" мне не одобрят на фесте ), плюсом подкрасить и подделать какие-то мелкие детальки по броньке и можно двигать на ЭпикКон Питер, как раз сделали фото для заявки туда"


Облачается в «шкуру орка» автор с помощью соседей

"Спасибо соседям за помощь, большой минус в том что одевать его надо минимум 3 человека, плюс что вроде бы это можно сделать минуты за 3-5.Переживал что гонясь за гигантизмом проекта я могу не осилить в нем ходить, но вроде минут 30-40 должен без проблем продержатся, на заряде хорошего настроения может до часа получится, вообщем как в космодесе, только жарковато в нем .... Вообщем будем превозмогать, как обычно"

"П.С. то что турель живет своей жизнью и флаг тоже, не обращайте внимания, они пока не стабилизированы".

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Метки: Warhammer 40000   Россия   видео   интересно   косплей   костюм   орк   
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3  комментария
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
срочно на фронт и его и гоблина с пулеметом
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143
Oktavian 8 минут назад
Молодец!!!
Паря - золотые руки. Побольше бы таких!
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54
Ануар Сайфулин 40 минут назад
Круто как по мне. Такой точно привлечет внимание.
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