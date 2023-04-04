Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья?

Если брать общий показатель, то 195 тыс. рублей. Он снизился на 5% по сравнению с октябрём прошлого года.

Дороже всего счастье оценили москвичи. Жителю столицы в месяц нужно 260 тысяч. Немного отстаёт население культурной столицы и Владивостока с показателями 230 и 220 тысяч соответственно. Пятёрку самых дорогих счастливчиков закрывают Ростов-на-Дону и Хабаровск с показателями 210 и 205 тыс. рублей.

Исследователи акцентируют внимание на том, что мужское счастье стоит дороже: представителям сильной половины нужно на треть больше, нежели дамам. Странно, но по сравнению с опрошенными среднего возраста молодые люди меньше нуждаются в деньгах. Показатели составили 225 тыс. рублей для граждан в возрасте 35+ и 130 тыс. рублей для тех, кто моложе 25 лет.