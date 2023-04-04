Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья?

Счастье – это эмоции, здоровье собственное и близких, свобода и гармония.
Но его важными составляющими являются и материальные блага, без которых никак и никуда. А для их приобретения необходима энная сумма. Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос и актуализировал данные о том, сколько необходимо среднему россиянину для полного счастья.
Если брать общий показатель, то 195 тыс. рублей. Он снизился на 5% по сравнению с октябрём прошлого года.
Дороже всего счастье оценили москвичи. Жителю столицы в месяц нужно 260 тысяч. Немного отстаёт население культурной столицы и Владивостока с показателями 230 и 220 тысяч соответственно. Пятёрку самых дорогих счастливчиков закрывают Ростов-на-Дону и Хабаровск с показателями 210 и 205 тыс. рублей.
Исследователи акцентируют внимание на том, что мужское счастье стоит дороже: представителям сильной половины нужно на треть больше, нежели дамам. Странно, но по сравнению с опрошенными среднего возраста молодые люди меньше нуждаются в деньгах. Показатели составили 225 тыс. рублей для граждан в возрасте 35+ и 130 тыс. рублей для тех, кто моложе 25 лет.
В ходе опроса выяснилась и связь дохода с его желаемым уровнем: чем денег меньше, тем меньше их хочется. Респонденты с уровнем дохода менее 50 тыс. мечтают повысить его до 145 тыс. А те, у кого заработок больше 80 тыс., менее скромны в своих желаниях и хотят зарабатывать 265 тыс.
Если брать общую тенденцию, то она тоже не удивляет: с каждым годом сумма, способная обеспечить россиянину ощущение счастья, растёт. В 2018 году она составляла 159 тыс., а в 2022 году выросла уже до 205 тыс. рублей.
А сколько вам нужно в месяц для полного счастья?
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