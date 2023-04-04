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Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья?

Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья?

Автор:
04 апреля 2023 11:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Доход   Россия   деньги   зарплата   интересно   опрос   статистика   счастье   факт   финансы   
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Счастье – это эмоции, здоровье собственное и близких, свобода и гармония.

Но его важными составляющими являются и материальные блага, без которых никак и никуда. А для их приобретения необходима энная сумма. Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос и актуализировал данные о том, сколько необходимо среднему россиянину для полного счастья.

Если брать общий показатель, то 195 тыс. рублей. Он снизился на 5% по сравнению с октябрём прошлого года.

Дороже всего счастье оценили москвичи. Жителю столицы в месяц нужно 260 тысяч. Немного отстаёт население культурной столицы и Владивостока с показателями 230 и 220 тысяч соответственно. Пятёрку самых дорогих счастливчиков закрывают Ростов-на-Дону и Хабаровск с показателями  210 и 205 тыс. рублей.

Исследователи акцентируют внимание на том, что мужское счастье стоит дороже: представителям сильной половины нужно на треть больше, нежели дамам. Странно, но по сравнению с опрошенными среднего возраста молодые люди меньше нуждаются в деньгах. Показатели составили 225 тыс. рублей для граждан в возрасте 35+ и 130 тыс. рублей для тех, кто моложе 25 лет.

В ходе опроса выяснилась и связь дохода с его желаемым уровнем: чем денег меньше, тем меньше их хочется. Респонденты с уровнем дохода менее 50 тыс. мечтают повысить его до 145 тыс. А те, у кого заработок больше 80 тыс., менее скромны в своих желаниях и хотят зарабатывать 265 тыс.

Если брать общую тенденцию, то она тоже не удивляет: с каждым годом сумма, способная обеспечить россиянину ощущение счастья, растёт. В 2018 году она составляла 159 тыс., а в 2022 году выросла уже до 205 тыс. рублей.

А сколько вам нужно в месяц для полного счастья?

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Метки: Доход   Россия   деньги   зарплата   интересно   опрос   статистика   счастье   факт   финансы   
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9  комментариев
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1k
Жирный бот Полчаса назад
Столько нужно, пока не зарабатываешь эту сумму, как начнешь зарабатывать - планка повысится
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18k
Сергей Полминуты назад
Тому, кто зарабатывает 50 тысяч в месяц, кажется что 100 тысяч - это много и ему на всё хватит. Но начни он зарабатывать 100 тысяч - через полгода ему хватать не будет и он захочет 150...
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32k
Андрей Иванов 7 минут назад
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11k
Shtoppi 16 минут назад
)))))))))
Ссылка www.youtube.com
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3k
kleyman 19 минут назад
Сколько денег мне нужно для счастья? Ну так-то я не связываю эти два понятия, но на всякий случай дайте все.
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62k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
законы сохранения энергии в природе . вырастет покупательская способность народа вырастет жадность продавцов . если у покупателя есть 200 к то можно ему булку хлеба за 1 000 продавать . и снова все вернется к будням . реальная сумма для нормальной жизни 50-70 в крупных городах . на все хватает и остается еще отложить .
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1k
Андрей Кузнецов 24 минуты назад
Чтобы довести себя до гармонии- много не нужно.
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2k
Артур Котовой Полчаса назад
Люди в опрасаз называли сумму от 500 000 руб,но работать конечно хотят на изи, пришел, чайку попил, бабки получил, поехал домой
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53k
dima423 Полчаса назад
Ну мне хотя бы миллиард баксов нужен для счастья, это как вписывается в их статистику интересно?))
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