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20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту

20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту

Автор:
30 марта 2023 07:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   блогер   видео   икона   интересное   полиция   фото   
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Станислав Базаров по кличке "Стасик кудрявый" - 20-летний блогер, у которого проблемы с приучением к туалету. Давайте посочувствуем парню, ведь он всё никак не может разобраться с этим щекотливым делом. То он пописает в метро, то справит нужду на православную икону.

В прямом эфире Станислав Базаров помочился на икону под очень необычную молитву.

Господь, прошу, искупи мне мои грехи за то, что я *** (гомосексуалист)

Ролик разлетелся по сети, Базаров стал популярным. Но вот только эта известность сыграла с ним злую шутку.

После своей выходки парень решил покинуть Россию, так как ранее его уже штрафовали за пропаганду ЛГБТ. Тогда Станислав появился в нижнем женском белье в ТЦ.

Покинуть страну ему не удалось. Блогера сняли с рейса сотрудники ФСБ.

Что грозит Стасику на этот раз — неизвестно, но Мизулина писала, что отправила видео с иконой в МВД.

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Метки: Россия   блогер   видео   икона   интересное   полиция   фото   
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57  комментариев
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9k
Copycat 2 часа назад
Нет говорите что хотите но вот вам ЛГБТ активист, и для меня на лицо у него отклонения в психике, ну людей которые будут отрицать что человек в здравом уме может такое добровольно выкинуть я не пойму

и мой личный опыт показывает то что я пока не встречал\слышал о адекватных ЛГБТ активистах, на основе этого на данный момент я могу сделать вывод, что всё ЛГБТ активисты психически не здоровы

из этого следует подозрение что причина этого это то что всех их объединяет т.е. ЛГБТ - напрашивается вывод что ЛГБТ это психически не здоровые люди...

если хотите поспорить со мной то переубедите меня показав нормальных адекватных ЛГБТ активистов
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1k
Лебовски 5 минут назад
Один я прочитал: Стасик дырявый?
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5k
ZET 13 минут назад
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7k
Nikolay 19 минут назад
Такой вид недержания вполне излечим, нужно просто после каждого "эксцесса" массировать почки, берцами или керзачами 5-10 минут. И все пройдет!
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489
adssaf afasffdsga 22 минуты назад
Популярен на 5. 3 тыс человек. Ясна. Панятна. Аффторы, у вас какие проблемы со словами, обозначающими известность? Да никому он нахер не нужен и не интересен, кроме МВД по долгу службы и кучке таких же дегенератов по сходным когнитивным заболеваниям.
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892
Nik Nik 23 минуты назад
А что, в аэропорту, на момент задержания, не было рядом лужи, чтобы утопить эту мразь....?
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133
Maikl Полчаса назад
Ошибка природы.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А зачем задержали? По яйцам напинали бы (всё равно они ему не нужны) да и пусть летит. Главное - обратно не впускать.
Интересно, а кто пользовался его услугами, как проституткой?
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11k
GROMOZEKA Полчаса назад
Стасик пид@расик.
А чего задерживали?
Хай бы летел, воздух стал бы чище.
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34
ramblervip 36 минут назад
блин, ну даете ему месяца три хотябы, но реального лишения свободы, уверен, выйдет четким натуралом))))))))))))
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2k
Юрий 39 минут назад
Бог поругаем не бывает. А вот за этого урода страшно - как он так живет, с говном в душе?
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31k
Slonyash 44 минуты назад
Определенно это успехи перинатальной медицины. Без мозгов родился и до 20 лет прожил, раньше такие не доживали...
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59k
pynh 44 минуты назад
На кол!
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1k
raael13 44 минуты назад
Стасик... Пид@р@сик...
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2k
u811 48 минут назад
В статье ничего не написано про родителей. Только что они его поддерживают. А в этом случае сам кудрявый никакого интереса не представляет. Обычный больной. Вот что с родителями? Кто они? где работают? Почему не обратились к врачам? Скорее всего, там какие-то совсем дол*оящеры.
И по-хорошему, надо мальчонку либо в армию, либо в психушку (в зависимости от степени вменяемости), а вот родителей - под суд.
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44k
Aleksandr 50 минут назад
Напрасно, напрасно отменили публичную порку...
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2k
crownanniversury 50 минут назад
Им за это ПЛАТЯТ!!!Хватит дебилов ПИАРИТЬ!
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118
Серж 50 минут назад
Сколько же этой мрази еще разкукарекать надо…
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28k
Alex 54 минуты назад
Действительно "стасик"
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503
Вася Васильев 54 минуты назад
Да грохнуть по тихому и забыть.
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2k
Alex 55 минут назад
Пристрелить ублюдка
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