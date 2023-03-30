20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту

После своей выходки парень решил покинуть Россию, так как ранее его уже штрафовали за пропаганду ЛГБТ. Тогда Станислав появился в нижнем женском белье в ТЦ.

Покинуть страну ему не удалось. Блогера сняли с рейса сотрудники ФСБ.