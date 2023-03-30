20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту

Станислав Базаров по кличке "Стасик кудрявый" - 20-летний блогер, у которого проблемы с приучением к туалету. Давайте посочувствуем парню, ведь он всё никак не может разобраться с этим щекотливым делом. То он пописает в метро, то справит нужду на православную икону.
В прямом эфире Станислав Базаров помочился на икону под очень необычную молитву.
Господь, прошу, искупи мне мои грехи за то, что я *** (гомосексуалист)
Ролик разлетелся по сети, Базаров стал популярным. Но вот только эта известность сыграла с ним злую шутку.
После своей выходки парень решил покинуть Россию, так как ранее его уже штрафовали за пропаганду ЛГБТ. Тогда Станислав появился в нижнем женском белье в ТЦ.
Покинуть страну ему не удалось. Блогера сняли с рейса сотрудники ФСБ.
Что грозит Стасику на этот раз — неизвестно, но Мизулина писала, что отправила видео с иконой в МВД.
Источник:
- В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета
- Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть
- "Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"
- В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту
- Отец года: глава семейства в Зеленограде бросил своего ребёнка в сугроб
и мой личный опыт показывает то что я пока не встречал\слышал о адекватных ЛГБТ активистах, на основе этого на данный момент я могу сделать вывод, что всё ЛГБТ активисты психически не здоровы
из этого следует подозрение что причина этого это то что всех их объединяет т.е. ЛГБТ - напрашивается вывод что ЛГБТ это психически не здоровые люди...
если хотите поспорить со мной то переубедите меня показав нормальных адекватных ЛГБТ активистов
Интересно, а кто пользовался его услугами, как проституткой?
А чего задерживали?
Хай бы летел, воздух стал бы чище.
И по-хорошему, надо мальчонку либо в армию, либо в психушку (в зависимости от степени вменяемости), а вот родителей - под суд.