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"Паскалина" Блеза Паскаля- первый калькулятор из XVII века

"Паскалина" Блеза Паскаля- первый калькулятор из XVII века

Автор:
06 апреля 2023 08:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Паскалина   в мире   видео   интересно   первый калькулятор   познавательно   факты   фото   
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Блез Паскаль велик не только благодаря выдающемуся уму и блестящей одаренностью. Но и тем, что порой пускался в авантюры, которые все прочие считали чудачеством. Благодаря этому, например, появилась первая арифметическая суммирующая машина, известная нам как «Паскалина».

Справедливости ради стоит сказать, что фактически вторая, после «Считающих часов Вильгельма Шиккарда», но, опять-таки из-за справедливости, первая реально построенная и применяемая.


Рождению счетной машины поспособствовали политические и личные обстоятельства. Отец Блеза из-за действий правительства оказался почти банкротом, а его дальнейшая деятельность могла привести к обвинению в госизмене. Однако все разрешилось относительно благополучно, и даже «загрузили» работой с налогами. Тогда то Блезу и пришла мысль о механизме, выполняющем часть работы по суммированию налоговых сборов, вместо постоянного переписывания сумм на счетных досках. Это был 1642 год, и Блэзу было девятнадцать.

Спустя пару лет, множества изменений и новых расчетов и чертежей, появилась концепция механизма, который Паскаль смог собрать. Размером с коробку для обуви, оснащенную циферблатами сверху, колесиками с зубцами для счета и вырезанными окошечками для показа получившихся расчетов. Первая «Паскалина» имела «мощность» в пять зубчатых колес (в дальнейшем их количество увеличилось до 6 (или 8), что позволило работать с цифрами вплоть до 9999999).

Выглядело устройство отлично. Но… машина умела хорошо только складывать. А все из-за того, что спроектировавший механизм Паскаль, сделал возможным вращение зубчатых колес только в одном направлении. Тем не менее – дополнение до девяток, известный математический «трюк» - позволял и вычитать.

Внутреннее устройство суммирующей машины собственно и сегодня кажется непростым: пять (шесть-восемь) осей, каждая с тремя зубчатыми колесами. Четвертая "шестеренка" соединяла ось с циферблатом. Так же на каждой оси закреплены барабаны с цифрами. При переносе «десятки» храповик подталкивал соседнее зубчатое колесо. Именно эти храповики и не давали вращаться "шестерням" в обратную сторону – так сказать, главный технический недостаток машины.

Несмотря на всю несовершенность, счетная «Паскалина» была восторженно принята, ведь по сути, до нее подобного автоматизма просто не было вообще. Блезом Паскалем в дальнейшем было построено около полусотни подобных машин и даже продано около двух десятков. Главными тормозящими факторами широкого внедрения были высокая стоимость и сложность производства, а так же то, что в то время денежная система Франции была неблизка десятичным операциям. (Расчеты велись в ливрах, су и денье: в ливре насчитывалось 20 су, в су - 12 денье).

Лишь в 1799 году Франция переходит на метрическую систему в денежных расчетах , но до начала XIX века счетные суммирующие машины не смогли пробиться на широкий рынок.


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Метки: Паскалина   в мире   видео   интересно   первый калькулятор   познавательно   факты   фото   
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