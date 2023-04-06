"Паскалина" Блеза Паскаля- первый калькулятор из XVII века

Несмотря на всю несовершенность, счетная «Паскалина» была восторженно принята, ведь по сути, до нее подобного автоматизма просто не было вообще. Блезом Паскалем в дальнейшем было построено около полусотни подобных машин и даже продано около двух десятков. Главными тормозящими факторами широкого внедрения были высокая стоимость и сложность производства, а так же то, что в то время денежная система Франции была неблизка десятичным операциям. (Расчеты велись в ливрах, су и денье: в ливре насчитывалось 20 су, в су - 12 денье).