16 номинантов на премию «лентяй года», которые отказались нормально выполнить свою работу

Все мы сталкивались с такими забавными моментами, когда кто-то решал, что замеченные проблемы просто «не его работа». Эти случаи лени, некомпетентности или простого безразличия часто приводят к ситуациям, когда, кажется, что лучше бы работник вообще ничего не делал, чем выполнил свою работу так, как он это сделал.
Сегодня мы представляем 16 номинантов на премию «Это не мои проблемы», демонстрирующих некоторые из самых удивительных типов людей, которые подняли свою лень на совершенно новый уровень. Выбрать победителя будет непросто!
Это выглядит как-то неправильно
Пользователи выдвинули несколько версий: 1) у рабочих был кабель ограниченной длины; 2) рабочие не доверяли пластиковым трубам на углах и решили, что так кабель точно будет в безопасности; 3) у рабочих были только прямые трубы и крепления для них, 4) судя по цепи на фото, здесь могут закрываться ворота. На самом деле довольно хитрое решение, которое можно взять на заметку ⛏️
Венгрия получила 160 тысяч евро из фонда ЕС на строительство пешеходной дорожки над лесом. К сожалению, лес был вырублен до того, как была построена дорожка
По задумке дорожка должна была проходить в лесу над кронами деревьев и среди них, но теперь она стоит в заброшенном поле, которое осталось после полной вырубки деревьев. Во всем обвиняют мэра близлежащей деревни по имени Филемон Михай, который подал заявку на грант для строительства этой дорожки. Сама дорожка сделана из необработанной сосны, и, как сообщается, её ступеньки толком не закреплены и прогибаются под тяжестью пешехода. По какой-то причине рядом была построена зона отдыха с несколькими навесами, на верхнем фото вы можете видеть, что крыша одного из них уже начала разваливаться (это не снег) 🌉
А вот, как эта местность выглядела раньше на картах Google
Тот, кто укладывал эти кирпичи — ужасный игрок в «Тетрис»
Выглядит так, словно для этой дорожки не хватало брусчатки, и начальство сказало: «Просто как-нибудь сделай из этого дорожку». Надеемся, что это просто временное решение. В любом случае мы не завидуем тому, кто здесь споткнётся 🧱
«Босс, мы установили новую скамейку в парке»
Зато теперь на этой скамейке можно сидеть с обеих сторон. По всей видимости, новая скамейка должна была заменить старую, но рабочие просто примотали её цепью к уже стоявшей и даже не сняли полиэтилен. Либо это лентяйство высшей степени, либо это была просто временная мера 🪑
Наконец закончили прибивать крышу...
Как не трудно заметить, рабочие прибили крышу в аккурат рядом с балками, к которым она должна была крепиться. Кажется, подрядчик решил сэкономить на одном из рабочих, который должен был контролировать процесс изнутри. На этом домике крыша будет смотреться отлично. До первого сильного ветра..
«Крыша дома, который я арендую, выглядит так же, она протекает там, где торчат гвозди...», — поделился опытом один из пользователей 🔨
Слегка промахнулся
Думаем, навес должен был быть чуть правее. Ну, или вход левее.. Пользователи предположили, что этот навес крепил одноглазый подрядчик либо в понедельник с утра, либо в пятницу днём 🏠
Вы не поверите, но сверху этого торта изображение того, что вы можете видеть на экране телефона
На торте предполагалось изобразить обложку альбома Дрейка «Nothing Was The Same». Поразительное внимание к деталям, в смысле, выглядит просто ужасно, но вы можете найти все детали изображения на торте 🎂
Этот пандус для инвалидов в Мумбаи
Зато склон не очень крутой и почти без преград. Ничего страшного, ведь все знают, что инвалиды-колясочники — лучшие гимнасты из всех 🦼
«Я починил телефонный столб, босс»
Это было бы просто возмутительно, если бы там был только скотч, но там ещё есть ВЕРЁВОЧКА. Предположительно, сломанный столб привязали верёвочкой к новому столбу, который должен будет его заменить. Теперь главное, чтобы этот столб убрали до того, как он рухнет 🪵
Симметрия — это сложно
Зато мы можем проследить развитие навыков того, кто это делал К счастью, данную оплошность легко исправить с помощью краски, но, по всей видимости, хозяина дома всё и так устраивает 🏡
«Я почти уверен, что эти львы не будут размножаться в ковчеге»
Какая-то запрещённая версия истории. Забавно, что владельцы этой территории смогли превратить одного из оленей в самку, спилив у него рога, но со львом провернуть то же самое было бы гораздо сложнее 🦁
Прогрессивный способ борьбы с глобальным потеплением
По надписям на подъезде не трудно догадаться, что это фото было сделано в России. Единственная причина такой установки, которую мы только можем придумать, это чтобы охлаждённый воздух мог попадать в форточку окна справа. Может у вас есть какие-нибудь идеи? 🌬️
Теперь это инопланетянин, и так даже лучше
Если вы не поняли, то эти выпуклые части на коврике для мышки должны были изображать грудь, но вместо этого это заставило персонажа выглядеть как муха. Ну, по крайней мере, теперь вы точно будете смотреть ей в глаза 👽
Была предпринята попытка разгрести гравий, чтобы покрасить бордюр, но работник быстро сдался
Возможно, работнику просто сообщили, что этот гравий никто и никогда не будет убирать. Хотя, скорее всего, это он сам так решил 〽️
«Ты не пройдёшь!»
Как думаете, что было раньше: дверь или перила? Если вы вдруг решили, что дверь открывается внутрь, то нет, она открывается наружу.
«Это наверху лестницы в коридоре, дверь открывается на 1,5 мм. Это была старая школа, которую переделали в квартиры, это общая зона», — написал автор фото 🚪
Какое-то современное искусство
Выглядит так, словно кто-то уронил в этом месте белую тарелку. Как сообщил автор, это велосипедная дорожка, а если правильно собрать все белые части на брусчатке, то получится изображение велосипедиста 🧩
Источник:
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