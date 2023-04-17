16 номинантов на премию «лентяй года», которые отказались нормально выполнить свою работу

Как не трудно заметить, рабочие прибили крышу в аккурат рядом с балками, к которым она должна была крепиться. Кажется, подрядчик решил сэкономить на одном из рабочих, который должен был контролировать процесс изнутри. На этом домике крыша будет смотреться отлично. До первого сильного ветра..

«Крыша дома, который я арендую, выглядит так же, она протекает там, где торчат гвозди...», — поделился опытом один из пользователей 🔨

Слегка промахнулся