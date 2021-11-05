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20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе

20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе (21 фото)

Автор:
05 ноября 2021 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   коллеги   офис   прикол   работа   фото   
473
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Никто не совершенен. У всех нас есть те странные, а иногда и грубые привычки, которые делают всех нас уникальными и удивительно человечными. Но когда вы работаете в офисе, полном людей, лучше свести эти странные причуды к минимуму.

Одним из пунктов в списке требуемых качеств при устройстве на работу частенько бывает стрессоустойчивость. И пригодиться она может не только для решения срочных задач и общения с партнёрами и клиентами, но и для мирной жизни с некоторыми коллегами. Ведь работать в офисе — это находиться 8 часов в день на одной территории с чужими людьми, чьи привычки могут казаться странными и раздражающими. Мы собрали для вас примеры поступков коллег, от которых у любого глаз будет дёргаться.


Мой коллега оставляет свою посуду замачиваться в раковине

×

Некоторые коллеги считают нормальным пробовать чужую еду


Коллега объявила, что она забеременела после долгих лет попыток. Я принёс ей коробку пирожных, чтобы отпраздновать это событие. Когда я собирался начать вечеринку, я открыл холодильник на работе и увидел это…


Мой коллега вернул степлер со стойки регистрации в таком виде. Сказал, что закончились скобы


Коллега в отпуске, и мне пришлось использовать его кабинет, чтобы сделать несколько звонков. Так выглядит его телефонный провод


Иногда лень моих коллег впечатляет


Коллега с самыми добрыми побуждениями оставила растение для меня на моём единственном стуле


Благими намерениями и мокрыми задницами вымощена дорога в ад.


Коллеги решили пометить мои потерянные очки маркером


Коллега ходит по офису босиком


Мой коллега залил чернила для принтера в мою перчатку. Чтобы это сошло понадобится минимум одна или две недели


Когда под столом коллеги можно найти ногти и омертвевшую кожу


Вернувшись после карантина, обнаружил, что коллега позаимствовал мои вещи, не спросив


Как мой коллега покидает своё рабочее место по окончании смены


Надеюсь этот мем поможет моим коллегам осознать, насколько они ленивы


«Взять новый пакет? Бросать бутылки поверх уже завязанного!»


Мой коллега никогда не убирает за собой


Коллеги используют только 75% бутылки, прежде чем поставить их на подоконник

"Мне нужно было позвонить из соседнего отдела. Посмотрите, как у них выглядит телефонный провод"


"Мой сотрудник, который не моет чашку"


"Это у моих коллег вместо пепельницы"

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Метки: Юмор   забавно   коллеги   офис   прикол   работа   фото   
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Опаньки 16 минут назад
Подписи к фото, как я понимаю, рандомно придумываются каждым новым сказочником
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