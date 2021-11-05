20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе

Одним из пунктов в списке требуемых качеств при устройстве на работу частенько бывает стрессоустойчивость. И пригодиться она может не только для решения срочных задач и общения с партнёрами и клиентами, но и для мирной жизни с некоторыми коллегами. Ведь работать в офисе — это находиться 8 часов в день на одной территории с чужими людьми, чьи привычки могут казаться странными и раздражающими. Мы собрали для вас примеры поступков коллег, от которых у любого глаз будет дёргаться.





Мой коллега оставляет свою посуду замачиваться в раковине