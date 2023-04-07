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17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал

17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал

Автор:
07 апреля 2023 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Мэтт Бенедетто   Прикол   Юмор   забавно   идея   изобретение   креатив   фантазия   фото   
758
18

Казалось бы, что изобретатели уже придумали устройства для решения всех возможных проблем современного человека. Однако талантливый инженер и блогер по совместительству Мэтт Бенедетто с этим категорически не согласен. Парень регулярно доказывает делом, что повседневную жизнь можно сделать в разы комфортней.

Мэтт создаёт удивительные и крайне забавные устройства, которые помогают устранять проблемы, выдуманные им самим же. Кому-то такие изобретения могут показаться абсолютной чепухой и бессмыслицей. Другим же они придутся по душе. Предлагаем вам взглянуть на последние новшества, которые он любезно представил своим подписчикам.


Очки, которые спасут от неконтролируемых рыданий

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Очки снабжены супервпитывающими губками, поэтому теперь ни одна слезинка не ускользнёт мимо.


Первые сандалии на платформе с выдвижными стойками, которые помогут поставить ноги в оптимально удобное положение


Штаны, специально разработанные для вытирания грязных рук во время еды

Эти штаны имеют две легко снимаемые секции, за которыми спрятаны мягкие и впитывающие накладки. Наслаждайтесь любимой едой со спокойствием, зная, что вы можете вытереть свои грязные руки прямо об штаны в любой момент.


Это устройство позволяет держать все ваши любимые блюда под рукой

Вы сможете легко до них дотянуться, не отрываясь от просмотра увлекательной передачи или важного футбольного матча. Кстати, эта штука ещё и крутится.


Удобное устройство, позволяющее моментально поделиться едой с пушистым другом


Устройство, которое позволит смотать все ваши кабели нажатием одной кнопки

Просто просуньте запутанный шнур между пальцами механической руки, нажмите кнопку и быстро вращайте. С наслаждаем наблюдайте за тем, как в течение нескольких секунд перед вами появится идеально скрученный провод.


Первая и единственная в мире варежка, которая поможет согреть руку в то время, пока ваш кофе охлаждается

Набираем в стакан немного снега, вставляем кофе (или любой другой тёплый напиток) и наслаждаемся.


Чудо-штука, позволяющая получить идеальное селфи в зеркале в любом месте


Часы для тех, кто не способен быстро вставать по утрам

Единственные часы, которые автоматически будят компьютер и запускают мышь, чтобы она начала двигаться. Так вы покажете шефу, что уже принялись за работу, хотя сами можете доспать ещё часок-другой.


Поливайте свои растения с удовольствием без напряга для своего большого пальца

Резиновые перчатки со встроенным щитом для блокировки брызгающей воды, которая может появляться при мытье посуды

Крепление, которое позволит установить несколько камер и снимать видео для различных социальных сетей одновременно

Укорачивайте спагетти до нужной длины

Веник со встроенным мини-пылесосом для уборки остатков пыли и мелкого мусора

Это изобретение не позволит пропасть упавшей начинке. Из неё можно приготовит второй тако!

Рядом нет того, кто мог бы помыть вам спинку или намазать её кремом? Не вопрос

Держатель для чашки, который легко и надёжно крепится к вашему ботинку

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Метки: Мэтт Бенедетто   Прикол   Юмор   забавно   идея   изобретение   креатив   фантазия   фото   
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3  комментария
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472
Feto13 Полчаса назад
Сразу видно,что смотрел Малышеву)))
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913
vandergur 17 минут назад
херня какая то
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9k
Copycat Полчаса назад
...От создателей ножа для супа)
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