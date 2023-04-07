17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал

Казалось бы, что изобретатели уже придумали устройства для решения всех возможных проблем современного человека. Однако талантливый инженер и блогер по совместительству Мэтт Бенедетто с этим категорически не согласен. Парень регулярно доказывает делом, что повседневную жизнь можно сделать в разы комфортней.