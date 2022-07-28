15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело

Для кого-то работа — это место, наполненное скучной рутиной. Но на самом деле, чтобы было весело, надо просто уметь веселиться!
И мы собрали для вас примеры случаев, когда люди разыгрывали друг друга на работе, шутили, примеряли разные костюмы и другими способами показывали, что на работе бывает очень интересно, если уметь развлечь себя, коллег и клиентов.
Мой коллега чистит лук в противогазе
Разыгрываю своих коллег на первое апреля
Мы с коллегой выжгли шахматную доску на пне старого дерева
Мы сыграли первую партию с цветами одуванчика и клевера.
Торт для коллеги
История: официантка поскользнулась и получила сотрясение мозга сразу после того, как помыли пол. Она выздоровела и уже должна вернуться на работу. Этот торт с надписью «Осторожно! Мокрый пол» для неё.
Коллега поставил цену на пиво в холодильнике, я решил поторговаться
Лучшее, что я могу предложить, это немного семечек.
Я обновил календарь своих коллег на 1 апреля
Шкафчик моего коллеги — это что-то с чем-то
Это моё болото!
Моя коллега нарядилась в костюм распределяющей шляпы
Мой мексиканский коллега на празднике Синко де Майо
Он носил это весь день, пока мы подавали энчиладас и гуакамоле.
Синко де Майо — это национальный праздник в Мексике. Он отмечается в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862 г.
Как неординарно просить клиентов о чаевых
Пожалуйста, помогите отправить моего кота в школу ниндзя.
Торт на вечеринке в честь увольнения моего коллеги
Надпись на торте гласит: «Ты для нас умер, надеемся, тебя ждёт провал». Юморок иногда бывает и чёрным.
Когда долго был в отпуске…
Апгрейд, который мы заслужили.
Я тайно добавил маленькую деталь на рабочий стол моего коллеги. Меня
Заметил, что коллега печатает вот в такой позе
Кто-то яростно пытается защитить своё молоко
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АНТИФИШКИ
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