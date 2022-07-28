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15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело

15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело

Автор:
28 июля 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Юмор   забавно   коллеги   прикол   работа   фото   
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Для кого-то работа — это место, наполненное скучной рутиной. Но на самом деле, чтобы было весело, надо просто уметь веселиться!

И мы собрали для вас примеры случаев, когда люди разыгрывали друг друга на работе, шутили, примеряли разные костюмы и другими способами показывали, что на работе бывает очень интересно, если уметь развлечь себя, коллег и клиентов.


Мой коллега чистит лук в противогазе

×
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Разыгрываю своих коллег на первое апреля

Мы с коллегой выжгли шахматную доску на пне старого дерева

Мы сыграли первую партию с цветами одуванчика и клевера.


Торт для коллеги

История: официантка поскользнулась и получила сотрясение мозга сразу после того, как помыли пол. Она выздоровела и уже должна вернуться на работу. Этот торт с надписью «Осторожно! Мокрый пол» для неё.


Коллега поставил цену на пиво в холодильнике, я решил поторговаться

Лучшее, что я могу предложить, это немного семечек.


Я обновил календарь своих коллег на 1 апреля

Шкафчик моего коллеги — это что-то с чем-то

Это моё болото!


Моя коллега нарядилась в костюм распределяющей шляпы

Мой мексиканский коллега на празднике Синко де Майо

Он носил это весь день, пока мы подавали энчиладас и гуакамоле.

Синко де Майо — это национальный праздник в Мексике. Он отмечается в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862 г.


Как неординарно просить клиентов о чаевых

Пожалуйста, помогите отправить моего кота в школу ниндзя.


Торт на вечеринке в честь увольнения моего коллеги

Надпись на торте гласит: «Ты для нас умер, надеемся, тебя ждёт провал». Юморок иногда бывает и чёрным.


Когда долго был в отпуске…

Апгрейд, который мы заслужили.


Я тайно добавил маленькую деталь на рабочий стол моего коллеги. Меня

Заметил, что коллега печатает вот в такой позе

Кто-то яростно пытается защитить своё молоко

Источник:

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Метки: Веселые   Юмор   забавно   коллеги   прикол   работа   фото   
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1  комментарий
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Самка Хорька Час назад
Находят люди время, а?... Тут посцать некогда...
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