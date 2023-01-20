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16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт»

16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт»

Автор:
20 января 2023 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   подборка   починил   работа   результат   фото   
1600
17

Когда люди выполняют какую-либо работу, они относятся к ней по-разному. Одни заботятся о качестве так, что иной раз перегибают палку в приступах перфекционизма. Другие же считают, что нужно просто сделать, а каков будет результат — вопрос, конечно, философский, но их он не касается.

Это что за покемон?

×
×

И так понятно

Пол — это не лава, это настоящая боль

Забор починен

Эти люди живут в будущем

Разметка готова

Пандус установлен

Нужно больше букв «С»

Ну… почти

Очевидно, что эта шкала должна была показывать, на сколько градусов открывается дверь, но есть нюанс…


Очень ровно, очень красиво

Нет, ну здесь всё правильно

Надпись гласит, что это служебная собака. Никаких вопросов!


Точно Супермен?

К вопросу покраски подошли ответственно

Ещё один провал дорожной разметки

Хорошо повешен плакат, в нужном месте

Дверь в общественном туалете

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   подборка   починил   работа   результат   фото   
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3  комментария
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А тут то что за боль? Пол разделен на зоны все нормально
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1k
Виктор Глущенко 58 минут назад
Наверно не хотели оскорбить ... ну вы поняли .
S-pider man/
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