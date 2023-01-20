16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт»

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Когда люди выполняют какую-либо работу, они относятся к ней по-разному. Одни заботятся о качестве так, что иной раз перегибают палку в приступах перфекционизма. Другие же считают, что нужно просто сделать, а каков будет результат — вопрос, конечно, философский, но их он не касается.
Это что за покемон?
×
×
И так понятно
Пол — это не лава, это настоящая боль
Забор починен
Эти люди живут в будущем
Разметка готова
Пандус установлен
Нужно больше букв «С»
Ну… почти
Очевидно, что эта шкала должна была показывать, на сколько градусов открывается дверь, но есть нюанс…
Очень ровно, очень красиво
Нет, ну здесь всё правильно
Надпись гласит, что это служебная собака. Никаких вопросов!
Точно Супермен?
К вопросу покраски подошли ответственно
Ещё один провал дорожной разметки
Хорошо повешен плакат, в нужном месте
Дверь в общественном туалете
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