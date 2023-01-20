16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт»

Когда люди выполняют какую-либо работу, они относятся к ней по-разному. Одни заботятся о качестве так, что иной раз перегибают палку в приступах перфекционизма. Другие же считают, что нужно просто сделать, а каков будет результат — вопрос, конечно, философский, но их он не касается.