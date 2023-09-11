19 комиксов о борьбе между обязанностями и ленью

«Свободный от забот» — персонаж-ленивец художника из Санкт-Петербурга Константина Брилевского, который публикует юмористические комиксы и зарисовки. Его персонаж стал популярен ещё в 2016 году в том числе благодаря стикерам в Телеграме. Константин признаётся, что из художественного образования он имеет только оконченную художественную школу и неоконченное высшее образование архитектора, на которого учился в Польше. Но это не помешало стать ему популярным.

Маньяк-нарушитель сна