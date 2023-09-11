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19 комиксов о борьбе между обязанностями и ленью

19 комиксов о борьбе между обязанностями и ленью

Автор:
11 сентября 2023 07:35
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   Юмор   комиксы   лень   работа   художниц   
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Художник Константин Брилевский из Санкт-Петербурга рисует забавные комиксы про ленивца. Главная цель персонажа — отлынивать от работы и ничего не делать.

«Свободный от забот» — персонаж-ленивец художника из Санкт-Петербурга Константина Брилевского, который публикует юмористические комиксы и зарисовки. Его персонаж стал популярен ещё в 2016 году в том числе благодаря стикерам в Телеграме. Константин признаётся, что из художественного образования он имеет только оконченную художественную школу и неоконченное высшее образование архитектора, на которого учился в Польше. Но это не помешало стать ему популярным.

Маньяк-нарушитель сна

×
×

Жизнь — вечный испытательный срок

С работы прямо на диван

И так каждые пять минут

Копировать-вставить

Художник уверен, что несмотря на трудности, с которыми он столкнулся при отсутствии «корочки», его положение сработало как толчок для деятельности, а «Свободный от забот» — стал спасением для души.

«Последний день перед Дедлайном»

Активный отдых

Лень — двигатель прогресса

Работник года

Движение — жизнь

В одном интервью Константин рассказал о рождении идеи персонажа:

«Свободный от забот» появился случайно. Мне нужна была какая-то фишка, что-то запоминающееся. Я тогда следил за голландским художником Leon Karssen. Он всё время рисует синего кота и пишет смешные подписи к нему. Я захотел что-то похожее. Стиль тоже от него взял.

А так и правда бывает

Ребята, залезаем обратно на деревья

Уметь отказывать — отличный навык

Иллюстрация к одной из песен «ДДТ»

Идеальные отношения

Ежедневный комплекс тренировок

Константин Брилевский рассказал, что никакой философии тотальной лени в его иллюстрациях нет, это просто то состояние, которое знакомо каждому из нас, в которое мы периодически впадаем.

Нечего бояться, если просто хочешь выспаться

Эта (не)работа по мне

Финальная добивочка

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Метки: Прикол   Юмор   комиксы   лень   работа   художниц   
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