19 комиксов о борьбе между обязанностями и ленью

Художник Константин Брилевский из Санкт-Петербурга рисует забавные комиксы про ленивца. Главная цель персонажа — отлынивать от работы и ничего не делать.
«Свободный от забот» — персонаж-ленивец художника из Санкт-Петербурга Константина Брилевского, который публикует юмористические комиксы и зарисовки. Его персонаж стал популярен ещё в 2016 году в том числе благодаря стикерам в Телеграме. Константин признаётся, что из художественного образования он имеет только оконченную художественную школу и неоконченное высшее образование архитектора, на которого учился в Польше. Но это не помешало стать ему популярным.
Маньяк-нарушитель сна
Жизнь — вечный испытательный срок
С работы прямо на диван
И так каждые пять минут
Копировать-вставить
Художник уверен, что несмотря на трудности, с которыми он столкнулся при отсутствии «корочки», его положение сработало как толчок для деятельности, а «Свободный от забот» — стал спасением для души.
«Последний день перед Дедлайном»
Активный отдых
Лень — двигатель прогресса
Работник года
Движение — жизнь
В одном интервью Константин рассказал о рождении идеи персонажа:
«Свободный от забот» появился случайно. Мне нужна была какая-то фишка, что-то запоминающееся. Я тогда следил за голландским художником Leon Karssen. Он всё время рисует синего кота и пишет смешные подписи к нему. Я захотел что-то похожее. Стиль тоже от него взял.
А так и правда бывает
Ребята, залезаем обратно на деревья
Уметь отказывать — отличный навык
Иллюстрация к одной из песен «ДДТ»
Идеальные отношения
Ежедневный комплекс тренировок
Константин Брилевский рассказал, что никакой философии тотальной лени в его иллюстрациях нет, это просто то состояние, которое знакомо каждому из нас, в которое мы периодически впадаем.
Нечего бояться, если просто хочешь выспаться
Эта (не)работа по мне
Финальная добивочка
Источник:
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