Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке

Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей

Абсурдный маркетинг: когда креативщик и дизайнер перестарались

15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды

17 комичных восковых фигур знаменитостей

Как выглядели бы сегодняшние гербы рыцарских орденов

16 домашних питомцев, которые ощутили на себе всё волшебство статического электричества