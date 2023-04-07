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Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке

Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке

Автор:
07 апреля 2023 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Прикол   Юмор   вывески   забавно   русский язык   фото   
781
28

Китайцы вообще не переживают за кучу ошибок в словах – бизнес и так идёт:)

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Метки: Китай   Прикол   Юмор   вывески   забавно   русский язык   фото   
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9  комментариев
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8k
Ysik 2 часа назад
В последний вечер китайской командировки пошел в бар-клуб у гостиницы. Может место было не популярное, а может вечер четверга не для тусовок в аграрных провинциях, но я там был абсолютно один. Подсела ко мне девушка-владелица клуба и попросила помочь ей с корректировкой меню, мол когда русские заходят, они всегда смеются. Ох, какой же там был смешной перевод (явно кто-то постебался). Все поправил кроме очень гадкого пива, там был перевод - "моча маленького больного ослика", это так и оставил. За помощь она мне подарила карту ВИП гостя, позволяющую бесплатно есть и пить сколько захочется. В общем в следующую поездку я уже значительно сэкономил свои командировочные, жаль этот бар не пережил карантин.
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6k
qap 20 минут назад
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4k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Опять дискриминация одноногих..
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4k
S__D 38 минут назад
Комментарий к фото
Ошибочка у них. Правильно "Здравоохренительное".
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4k
S__D 39 минут назад
Комментарий к фото
Не Китай, но рядом. ))
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2k
Alex 2 часа назад
Китаезы наверно так же угорают с придурков, которые иероглифы накалывают
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6k
VL 2 часа назад
первая фото это я даже знаю для кого. для прыгскоков.
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6k
sedoisever 3 часа назад
Странно. Гугл вполне адекватно переводит "Центр лечения акне". Никаких "пупырышков".
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