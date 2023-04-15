Жительница ЯНАО разбила семь машин на парковке и сбежала с места ДТП

Женщину не смогли догнать даже разъярённые автовладельцы.
Жительница Нового Уренгоя утёрла нос подмосковным ППСникам в соревновании на самую безумную пятничную аварию — она умудрилась разбить целых семь машин. Инцидент произошёл на дворовой парковке в микрорайоне Энтузиастов.
На записи с камеры наблюдения видно, как чёрный "Солярис" задним ходом въезжает во двор и вроде как пытается заехать в карман, чтобы припарковаться. Но затем происходит что-то уму непостижимое. Врезавшись задним ходом в одну машину, женщина рвёт вперёд и начинает таранить одну машину за другой. Сначала в кармане, а затем, видимо, попытавшись скрыться, врезается в ещё одну у подъезда.
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Местные жители увидев такую вакханалию, попытались задержать неадекватного водителя, но девушка оказалась проворней и сумела от них сбежать.
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Причины такого поведения шальной гонщицы пока неизвестны. По данным СМИ, "Солярис" принадлежал другой женщине. С ней сейчас работает полиция. Насколько известно, виновницу ДТП ещё не задержали.
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Понятно, что это не является оправданием. Но это помогает понять, как она смогла убежать ото всех мужиков.
насолила она себе. соли обжабалась и насолила свой карме, правам, кредитке, бибике.