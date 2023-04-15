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Жительница ЯНАО разбила семь машин на парковке и сбежала с места ДТП

Жительница ЯНАО разбила семь машин на парковке и сбежала с места ДТП

Автор:
15 апреля 2023 16:37
Сообщество : Аварии
Метки: Новый Уренгой   ЯНАО   видео   дтп   женщина   парковка   
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Женщину не смогли догнать даже разъярённые автовладельцы.

Жительница Нового Уренгоя утёрла нос подмосковным ППСникам в соревновании на самую безумную пятничную аварию — она умудрилась разбить целых семь машин. Инцидент произошёл на дворовой парковке в микрорайоне Энтузиастов.


На записи с камеры наблюдения видно, как чёрный "Солярис" задним ходом въезжает во двор и вроде как пытается заехать в карман, чтобы припарковаться. Но затем происходит что-то уму непостижимое. Врезавшись задним ходом в одну машину, женщина рвёт вперёд и начинает таранить одну машину за другой. Сначала в кармане, а затем, видимо, попытавшись скрыться, врезается в ещё одну у подъезда.

Местные жители увидев такую вакханалию, попытались задержать неадекватного водителя, но девушка оказалась проворней и сумела от них сбежать.

Причины такого поведения шальной гонщицы пока неизвестны. По данным СМИ, "Солярис" принадлежал другой женщине. С ней сейчас работает полиция. Насколько известно, виновницу ДТП ещё не задержали.

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Метки: Новый Уренгой   ЯНАО   видео   дтп   женщина   парковка   
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24  комментария
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402
Knives22 2 часа назад
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4k
Дмитрий М 7 минут назад
мужики - лошары, бегать не умеют
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3k
Александр 12 минут назад
Такая-же фигня была.За рулём мужик был,он свалил.Вину на себя баба беременная взяла.Ментам удобно и суду тоже.Люди
получили.С неё ничего не взяли т.к. она бомж. Типа взяла у него ключи пока спал и уехала.Всё ).Только мне 150 т.р. за ремонт торчит.Приставы руками разводят больше 10 лет.
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2k
South 19 минут назад
Не догнали так хоть погрелись
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31k
Ashabad 23 минуты назад
Честно говоря, мне её даже жалко. Она реально в жутком стрессе.
Понятно, что это не является оправданием. Но это помогает понять, как она смогла убежать ото всех мужиков.
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388k
Алексей Полчаса назад
тот кто слева подходил лошара тупорылая.не снимать на телефон надо было а ловить е.б.а.н.у.т.у.ю
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779
Igor Grishaev Полчаса назад
Шаман, поди, наколдовал. С шамана и спрос.
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3k
Daimos Полчаса назад
Там ребята весь этот концерт в авто сидели и погнались только в самый последний момент?
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4k
Трям Полчаса назад
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14k
a_komolow 43 минуты назад
Бегает хорошо, но отвечать придётся
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12k
кот базилий 46 минут назад
Поймают, выяснится что она голодранка и все сосут. Нету методов против Кости...нетю.
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22k
homerchik 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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4
Александр 51 минуту назад
а почему убегала по проезжей части, а не по тротуару ? наверно машинально ,думая что все еще едет в авто ?))
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33k
ACU900 58 минут назад
"Понаставляли тут свои корыта понимашь ли"
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16k
Dobryi_KOT 58 минут назад
Снег ещё лежит, бррр...
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47k
Мойша Час назад
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2k
Froll Час назад
Явно под чем-то.Когда в себя придёт,наверно офигеет.
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1k
Duke_kir Час назад
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1k
Сид Час назад
Обкуренная,скорее. Найдут.
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6k
sumrаknn Час назад
Каламбурю:
насолила она себе. соли обжабалась и насолила свой карме, правам, кредитке, бибике.
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O.Bender1 2 часа назад
Весеннее обострение.
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