Жительница ЯНАО разбила семь машин на парковке и сбежала с места ДТП

Жительница Нового Уренгоя утёрла нос подмосковным ППСникам в соревновании на самую безумную пятничную аварию — она умудрилась разбить целых семь машин. Инцидент произошёл на дворовой парковке в микрорайоне Энтузиастов.



На записи с камеры наблюдения видно, как чёрный "Солярис" задним ходом въезжает во двор и вроде как пытается заехать в карман, чтобы припарковаться. Но затем происходит что-то уму непостижимое. Врезавшись задним ходом в одну машину, женщина рвёт вперёд и начинает таранить одну машину за другой. Сначала в кармане, а затем, видимо, попытавшись скрыться, врезается в ещё одну у подъезда.