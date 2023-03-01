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В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие

Автор:
01 марта 2023 08:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   авария   видео   греция   дтп   железная дорога   лобовое столкновение   поезд   
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Трагедия произошла в ночь на среду, 1 марта. По каким-то неизвестным причинам следовавшие навстречу поезда оказались на одной ветке и столкнулись неподалёку от города Темпи. В поездах находилось около 350 человек.

От удара при столкновении три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов и начался пожар.


Как сообщает губернатор Фесаллии, первые два вагона пассажирского поезда полностью разрушены. Оставшихся в живых пассажиров уже эвакуировали, и продолжают поиски погибших.


Число жертв растёт.


Сначала сообщалось о 16 погибших и 60 раненых, но по последним данным от официалього представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса, пострадавших уже 85 (состояние 25 оценивается как тяжёлое, и 53 остаются в больницах), погибло 32 человека.


Эти цифры не окончательные, и сотрудники экстренных служб полагают, что количество жертв может увеличиться.


Сообщается, что тела погибших передают в больницы, где пройдёт процесс опознания. Госпитали Афин и Салоников готовы к приёму большего количества раненых.


Поиски погибших людей продолжаются. На месте трагедии работают 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях. Кроме этого, задействованы автокраны, с помощью которых приходится поднимать фрагменты вагонов.


Известно, что пассажирский состав следовал по маршруту Салоники — Лариса. И причиной столкновения по предварительной версии пожарных могла стать ошибка при смене железнодорожных путей, из-за которой на одном маршруте оказались два состава.


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Метки: Ynews   авария   видео   греция   дтп   железная дорога   лобовое столкновение   поезд   
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2  комментария
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65k
Татьяна Юсова 47 минут назад
Большая трагедия. Соболезнования семьям погибшим, а раненым - скорейшего выздоровления.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
что в грузовом везли...БМП-2?
*нужно помочь братушкам..все последнее с себя снять..и помочь
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