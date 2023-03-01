В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие

Трагедия произошла в ночь на среду, 1 марта. По каким-то неизвестным причинам следовавшие навстречу поезда оказались на одной ветке и столкнулись неподалёку от города Темпи. В поездах находилось около 350 человек.
От удара при столкновении три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов и начался пожар.
Как сообщает губернатор Фесаллии, первые два вагона пассажирского поезда полностью разрушены. Оставшихся в живых пассажиров уже эвакуировали, и продолжают поиски погибших.
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Число жертв растёт.
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Сначала сообщалось о 16 погибших и 60 раненых, но по последним данным от официалього представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса, пострадавших уже 85 (состояние 25 оценивается как тяжёлое, и 53 остаются в больницах), погибло 32 человека.
Эти цифры не окончательные, и сотрудники экстренных служб полагают, что количество жертв может увеличиться.
Сообщается, что тела погибших передают в больницы, где пройдёт процесс опознания. Госпитали Афин и Салоников готовы к приёму большего количества раненых.
Поиски погибших людей продолжаются. На месте трагедии работают 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях. Кроме этого, задействованы автокраны, с помощью которых приходится поднимать фрагменты вагонов.
Известно, что пассажирский состав следовал по маршруту Салоники — Лариса. И причиной столкновения по предварительной версии пожарных могла стать ошибка при смене железнодорожных путей, из-за которой на одном маршруте оказались два состава.
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*нужно помочь братушкам..все последнее с себя снять..и помочь