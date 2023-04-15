Пьяные ППСники протаранили припаркованную машину в Красногорске

Сегодня в четыре утра пьяная компания на Hyundai Tucson устроила гонки в жилом районе подмосковного Красногорска. Всё закончилось предсказуемо — аварией. Водитель корейского кроссовера не справился с управлением и влетел в припаркованный BMW.



Грохот столкновения машин разбудил владельца повреждённого авто и всю его семью. Мужчина вместе с женой и тёщей вышел на улицу, чтобы разобраться в ситуации. Однако, по его словам, когда он подошёл к двум пьяным мужчинам, те сначала предложили денег, чтобы замять инцидент, а затем начали угрожать связями, завив, что они сотрудники ППС и за пьяную аварию им всё равно ничего не будет.