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Пьяные ППСники протаранили припаркованную машину в Красногорске

Пьяные ППСники протаранили припаркованную машину в Красногорске

Автор:
15 апреля 2023 14:49
Сообщество : Аварии
Метки: Алкогольное опьянение   Красногорск   авария   видео   полиция   ппс   
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"Стражи порядка" угрожали пострадавшему связями, заявляя, что им ничего не будет. Это они зря.

Сегодня в четыре утра пьяная компания на Hyundai Tucson устроила гонки в жилом районе подмосковного Красногорска. Всё закончилось предсказуемо — аварией. Водитель корейского кроссовера не справился с управлением и влетел в припаркованный BMW.

Грохот столкновения машин разбудил владельца повреждённого авто и всю его семью. Мужчина вместе с женой и тёщей вышел на улицу, чтобы разобраться в ситуации. Однако, по его словам, когда он подошёл к двум пьяным мужчинам, те сначала предложили денег, чтобы замять инцидент, а затем начали угрожать связями, завив, что они сотрудники ППС и за пьяную аварию им всё равно ничего не будет.

В общем, конструктивного диалога не получилось и владелец BMW вызвал наряд ДПС. Очевидцы рассказывают, что ППСники попытались договориться и с коллегами, но из-за находившихся рядом людей по-свойски решить проблему у них не получилось — пьяного водителя всё же отправили на медосвидетельствование. Но тот, утверждают местные жители, появился на месте аварии спустя два часа и похвастался, что его даже не продували. После этого за весёлой компанией приехала машина (Hyundai был не на ходу, его эвакуировали позже) и они уехали продолжать свой банкет.

Как рассказал Владимир (хозяин BMW), на наглых ППСников он написал два заявления — о пьяном ДТП и побоях. Мужчина утверждает, что одна из спутниц полицейских ударила его тёщу. Известно, что после общественной огласки полиция начала служебную проверку.

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Метки: Алкогольное опьянение   Красногорск   авария   видео   полиция   ппс   
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7  комментариев
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30k
albedo Полчаса назад
Оборзевшие идиоты с натертым погонами мозгом явно лишатся и полон и работы.
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14k
kotovski 5 минут назад
уволят задним числом, а суд обяжет выплатить ущерб , по "три коппейки" в течение тридцати лет.
скриньте...
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12k
Shtoppi 19 минут назад
от этих ПиПиСников другого ожидать и не приходится. туда каких-то жориков отбитых набирают, с явным налетом уголовщины. ходят чуть не пальцы веерами загибают да шнобелями по сторонам крутят где, чего, у кого потащить можно. думают что цари-короли неприкасаемые. павлины с куриными жопами б_я!
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56k
Завет Ильича Полчаса назад
Теперь за гвардейцами кардинала ход...
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14k
Мистер Фикс 36 минут назад
Надеюсь, НОНДом не отделаются?
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15k
куджо 42 минуты назад
Тут все зависит от звания, так то мвд легко сливает своих нерадивых сотрудников но, в зависимости от звания
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