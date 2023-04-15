Пьяные ППСники протаранили припаркованную машину в Красногорске

"Стражи порядка" угрожали пострадавшему связями, заявляя, что им ничего не будет. Это они зря.
Сегодня в четыре утра пьяная компания на Hyundai Tucson устроила гонки в жилом районе подмосковного Красногорска. Всё закончилось предсказуемо — аварией. Водитель корейского кроссовера не справился с управлением и влетел в припаркованный BMW.
Грохот столкновения машин разбудил владельца повреждённого авто и всю его семью. Мужчина вместе с женой и тёщей вышел на улицу, чтобы разобраться в ситуации. Однако, по его словам, когда он подошёл к двум пьяным мужчинам, те сначала предложили денег, чтобы замять инцидент, а затем начали угрожать связями, завив, что они сотрудники ППС и за пьяную аварию им всё равно ничего не будет.
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В общем, конструктивного диалога не получилось и владелец BMW вызвал наряд ДПС. Очевидцы рассказывают, что ППСники попытались договориться и с коллегами, но из-за находившихся рядом людей по-свойски решить проблему у них не получилось — пьяного водителя всё же отправили на медосвидетельствование. Но тот, утверждают местные жители, появился на месте аварии спустя два часа и похвастался, что его даже не продували. После этого за весёлой компанией приехала машина (Hyundai был не на ходу, его эвакуировали позже) и они уехали продолжать свой банкет.
Как рассказал Владимир (хозяин BMW), на наглых ППСников он написал два заявления — о пьяном ДТП и побоях. Мужчина утверждает, что одна из спутниц полицейских ударила его тёщу. Известно, что после общественной огласки полиция начала служебную проверку.
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