Удивительные парковочные лифты для машин 30-х годов

Автомобильная эра привнесла в жизнь больших городов множество проблем и путей их решений, инновационных и не очень. Рост числа автомобилей заставил задуматься о парковочных местах, и тогда появилась идея, кажущаяся безумной, но в то же время достаточно современной, компактной и реализуемой – парковочной машины-лифта. Такой лифт мог появиться только в тот короткий экономический момент, когда он появился.