Удивительные парковочные лифты для машин 30-х годов

Первая полуавтоматическая система была построена в Париже на территории гаража Рю-де-Понтье (Garage Rue de Ponthieu) в 1905 году. Установленный внутри бетонного здания лифт поднимал автомобиль на верхний уровень, где обслуживающий персонал парковал машину.
«В настоящее время значительное число потенциальных покупателей и будущих владельцев автомобилей сомневаются в покупке авто из за одной большой и пока не разрешимой проблемы: парковка машины, когда они на работе или приехали в магазин....» («Everyday Science and Mechanics», январь 1932 г.)
Автомобильная эра привнесла в жизнь больших городов множество проблем и путей их решений, инновационных и не очень. Рост числа автомобилей заставил задуматься о парковочных местах, и тогда появилась идея, кажущаяся безумной, но в то же время достаточно современной, компактной и реализуемой – парковочной машины-лифта. Такой лифт мог появиться только в тот короткий экономический момент, когда он появился.
В конце 1920-х годов, когда спекуляция недвижимостью в центрах больших городов Америки -Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго - достигла пика, никто не хотел строить гаражи, ведь больше денег можно было заработать на офисных небоскребах. Но, всего несколько лет спустя, в разгар Великой депрессии, многие домовладельцы в центре города «сносили» здания и строили парковки, чтобы не платить налоги на обесценивающуюся недвижимость.
Тем не менее, первые такие парковочные системы появились в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго именно в 1920-х годах. Система, которая используется часто даже сегодня (в Японии, например), патерностер, была изобретена компанией Westinghouse в 1923 году и впервые применена в Чикаго на Монро-стрит, между Стейтом и Дирборном.
Ниже можно посмотреть видеоролик о том, как работали подобные механизмы. Вкратце - это эдакое «чертово колесо» для автомобилей. Парковочное место представляло собой клетку, куда заезжала машина, а затем, вращая все закреплённые клетки на специальном кольцевом подъемнике, ее поднимали вверх, освобождая место для новой свободной парковочной клетки. И идея сыграла, поскольку была выгодной, несмотря на необходимость постройки эдакой конструкции, в пересчете на парковочное место. Приводились в действие парковки электродвигателями и гидравлическими насосами.
В 1933 года другая компания «Nash Motor Company» конструирует первую застекленную парковочную систему для показа на Всемирной выставки «Век прогресса».
«Успех этой идеи, несомненно, значительно повысит ценность автомобилей для горожан. Так же такие парковки стимулируют покупку авто даже в центре города. Они ускорят уличное движение, очистив улицы от многочисленных припаркованных автомобилей, которые часто сокращают полосы движения до половины их эффективной ширины». ....» («Everyday Science and Mechanics», январь 1932 г.)
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