В Москве автомобиль с номерами Минобороны сбил трех пешеходов, один погиб

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Смертельная авария произошла вчера, 25 января, вечером на Ленинградском шоссе.
На Ленинградском шоссе "ГАЗель" с черными номерами сбила перебегавших в неположенном месте людей. Из трёх человек один погиб на месте, два других пострадали. В Сети появились видео с места ДТП.
Осторожно! В видео присутствуют сцены смерти! 18+
В ГУ МВД по Москве факт ДТП подтвердили. В правоохранительных органах уточнили, что "ГАЗель" принадлежит Министерству обороны.
Обстоятельства аварии уточняются.
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