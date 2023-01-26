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В Москве автомобиль с номерами Минобороны сбил трех пешеходов, один погиб

В Москве автомобиль с номерами Минобороны сбил трех пешеходов, один погиб

Автор:
26 января 2023 08:00
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   ленинградское шоссе   министерство обороны   пешеходы   сбили человека   смерть   
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Смертельная авария произошла вчера, 25 января, вечером на Ленинградском шоссе.

На Ленинградском шоссе "ГАЗель" с черными номерами сбила перебегавших в неположенном месте людей. Из трёх человек один погиб на месте, два других пострадали. В Сети появились видео с места ДТП.




В ГУ МВД по Москве факт ДТП подтвердили. В правоохранительных органах уточнили, что "ГАЗель" принадлежит Министерству обороны.


Обстоятельства аварии уточняются.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   ленинградское шоссе   министерство обороны   пешеходы   сбили человека   смерть   
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9  комментариев
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Три дебила, перебегавшие Ленинградку в неположенном месте, были сбиты нахрен. Так заголовок прозвучит лучше, с бОльшим воспитательным эффектом.
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7k
soar 18 минут назад
Мало огня в заголовке, надо было еще написать, что прадед водителя служил в НКВД и по ночам на казенном воронке давил добропорядочных москвичей. В общем, дизлайк за отсутствие фантазии у автора.
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47k
Элек Мек Полчаса назад
Оставшихся в живых ждёт МКАД.
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220
Хухрмухр Полчаса назад
Дискредитация армии,вот что я вижу в заголовке.Автор,ты тоже с канады или сраиля?
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20k
Davy Jones Полчаса назад
Вопрос, а сколько ДТП с гражданским номерами за это же время произошло? И почему сенсация только с номерами Минобороны? Или там не люди за рулём?
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3k
Radugananebe Час назад
Как там вообще можно было перебегать дорогу?
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