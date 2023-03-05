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"Я пиво пролил!": самарские дрифтеры попали в ДТП, но пожаловались лишь на потерю пенного напитка

"Я пиво пролил!": самарские дрифтеры попали в ДТП, но пожаловались лишь на потерю пенного напитка

Автор:
05 марта 2023 08:07
Сообщество : Аварии
Метки: Самара   авария   авто   видео   дрифт   дтп   лихачи   машина   пиво   
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Водитель на отечественном авто едва не протаранил заправку. Машина перевернулась, но огорчило сидящих в автомобиле совсем не это.

Самарские дрифтеры в ночь со 2 на 3 марта решили погонять по городу. В районе дома № 177 по улице Гагарина водитель 1988 года рождения не справился с управлением и перевернул авто.


Удивительно, но в аварии пострадала только "пятёрка" (ВАЗ-2105), рекламная конструкция и пиво. Ни пассажиры, ни водитель на здоровье после ДТП не жаловались.


Кстати, водитель, как пишут СМИ, оказался абсолютно трезв, а вот его машине, похоже, приходится не первый раз бывать в таких передрягах.


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Метки: Самара   авария   авто   видео   дрифт   дтп   лихачи   машина   пиво   
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9  комментариев
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Олег 40 минут назад
почему газ в Краснодаре 22руб, а там 16-50?
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6k
5 копеек 8 минут назад
Я сильно извиняюсь, не подскажите ли русский синоним слову "дрифтеры" – я в англо-японском как-то не очень

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29k
koleos72 21 минуту назад
Походу на эту заправку часто такая петушня заезжает! Сервис однако!
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53k
Олег 39 минут назад
почему газ в Краснодаре 22руб, а там 16-06?
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21k
ЦСКА 39 минут назад
Я бы этих тварей посадил! Хотя бы на год! Тупые п.и.д.оры!
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