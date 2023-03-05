"Я пиво пролил!": самарские дрифтеры попали в ДТП, но пожаловались лишь на потерю пенного напитка

Водитель на отечественном авто едва не протаранил заправку. Машина перевернулась, но огорчило сидящих в автомобиле совсем не это.
Самарские дрифтеры в ночь со 2 на 3 марта решили погонять по городу. В районе дома № 177 по улице Гагарина водитель 1988 года рождения не справился с управлением и перевернул авто.
Удивительно, но в аварии пострадала только "пятёрка" (ВАЗ-2105), рекламная конструкция и пиво. Ни пассажиры, ни водитель на здоровье после ДТП не жаловались.
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Кстати, водитель, как пишут СМИ, оказался абсолютно трезв, а вот его машине, похоже, приходится не первый раз бывать в таких передрягах.
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