Повезло-повезло: две столкнувшиеся машины пролетели мимо женщины-пешехода, а она и глазом не моргнула

В Сети набирает популярность видео, на котором жительница Ленинградской области чудом не попала под машину. Всем бы такого ангела-хранителя!
Авария произошла утром 13 марта на перекрестке Советской и Вокзальной улиц в городе Пикалёво Тихвинского района Ленобласти, рассказали местные жители в группе «Тихвинская сорока» ВКонтакте.
В летевшую на зеленый свет «Ниву» врезалась другая легковушка, выехавшая на красный. От удара обе машины изменили траекторию, их вынесло на тротуар, и они пронеслись, разлетевшись от удара в разные стороны, буквально в сантиметрах от женщины, которая именно в этот момент собиралась переходить дорогу. Героиня видео не пострадала:
Самое интересное, что женщина перешла через улицу, лишь в полоборота посмотрев на участников аварии и, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь дальше.
Возможно, она была в состоянии шока, предполагают подписчики паблика.
Все-таки правду сказал классик: "Есть женщины в русских селеньях!"
Источник:
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Флакончик на дорожку укрепляет нервы
В состоянии шока люди обычно впадают в ступор и не двигаются, а эта спокойно пошла дальше, даже по сторонам смотрела
У неё, походу, железные нервы и ей по жизни всё пофиг...