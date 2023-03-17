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Повезло-повезло: две столкнувшиеся машины пролетели мимо женщины-пешехода, а она и глазом не моргнула

Повезло-повезло: две столкнувшиеся машины пролетели мимо женщины-пешехода, а она и глазом не моргнула

Автор:
17 марта 2023 21:25
Сообщество : Аварии
Метки: Пикулёво   автомобили   дтп   женщина   перекрёсток   пешеход   
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В Сети набирает популярность видео, на котором жительница Ленинградской области чудом не попала под машину. Всем бы такого ангела-хранителя!

Авария произошла утром 13 марта на перекрестке Советской и Вокзальной улиц в городе Пикалёво Тихвинского района Ленобласти, рассказали местные жители в группе «Тихвинская сорока» ВКонтакте.

В летевшую на зеленый свет «Ниву» врезалась другая легковушка, выехавшая на красный. От удара обе машины изменили траекторию, их вынесло на тротуар, и они пронеслись, разлетевшись от удара в разные стороны, буквально в сантиметрах от женщины, которая именно в этот момент собиралась переходить дорогу. Героиня видео не пострадала:

Самое интересное, что женщина перешла через улицу, лишь в полоборота посмотрев на участников аварии и, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь дальше.

Возможно, она была в состоянии шока, предполагают подписчики паблика.

Все-таки правду сказал классик: "Есть женщины в русских селеньях!"

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Метки: Пикулёво   автомобили   дтп   женщина   перекрёсток   пешеход   
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4  комментария
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31k
Андрей Иванов 47 минут назад
Без этого на улицу - ни ногой.
Флакончик на дорожку укрепляет нервы
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17k
Александр Сучков 41 минуту назад
офигеть! )))
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24k
Влад 42 минуты назад
Какой смысл охать-ахать когда они уже мимо пролетели?
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28k
Юрьевич 44 минуты назад
"Возможно, она была в состоянии шока, предполагают подписчики паблика."
В состоянии шока люди обычно впадают в ступор и не двигаются, а эта спокойно пошла дальше, даже по сторонам смотрела

У неё, походу, железные нервы и ей по жизни всё пофиг...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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