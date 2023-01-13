"Ксюха, жива?": глыба льда сорвалась с фуры и влетела в лобовое стекло легковушки, чуть не убив семью под Костромой

Родители с тремя детьми ехали в "Тойоте" по Кадыйскому району Костромской области, когда со встречной фуры сорвалась глыба льда и прилетела в лобовое стекло их машины. Удар был таким сильным, что осколками засыпало салон. Основной удар пришёлся на водителя - отца семейства. Досталось и трехлетней малышке, которая находилась в детском кресле позади папы. Девочке рассекло лицо, её отцу - голову. Остальные дети и их мать не пострадали.