"Ксюха, жива?": глыба льда сорвалась с фуры и влетела в лобовое стекло легковушки, чуть не убив семью под Костромой

Родители и трое детей отмечают второй день рождения.
Родители с тремя детьми ехали в "Тойоте" по Кадыйскому району Костромской области, когда со встречной фуры сорвалась глыба льда и прилетела в лобовое стекло их машины. Удар был таким сильным, что осколками засыпало салон. Основной удар пришёлся на водителя - отца семейства. Досталось и трехлетней малышке, которая находилась в детском кресле позади папы. Девочке рассекло лицо, её отцу - голову. Остальные дети и их мать не пострадали.
По данным СМИ, фура, которая, предположительно, стала виновником ДТП, скрылась. Хотя, возможно, водитель большегруза с трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь даже не заметил произошедшего.
Сейчас сотрудники ГИБДД просматривают записи с видеорегистраторов, проводят проверку, чтобы правильно классифицировать случившееся и установить виновных.
Глядя на видео с авторегистратора, понимаешь: у этой семьи очень сильный ангел-хранитель!
Источник:
- Водитель из Каспийска чудом выжил после взрыва автомобиля
- GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией
- В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить
- Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками
- В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана
Впрочем как и водителей легковух