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"Ксюха, жива?": глыба льда сорвалась с фуры и влетела в лобовое стекло легковушки, чуть не убив семью под Костромой

"Ксюха, жива?": глыба льда сорвалась с фуры и влетела в лобовое стекло легковушки, чуть не убив семью под Костромой

Автор:
13 января 2023 17:00
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   глыба льда   дтп   кострома   родились в рубашке   трасса   фура   
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Родители и трое детей отмечают второй день рождения.

Родители с тремя детьми ехали в "Тойоте" по Кадыйскому району Костромской области, когда со встречной фуры сорвалась глыба льда и прилетела в лобовое стекло их машины. Удар был таким сильным, что осколками засыпало салон. Основной удар пришёлся на водителя - отца семейства. Досталось и трехлетней малышке, которая находилась в детском кресле позади папы. Девочке рассекло лицо, её отцу - голову. Остальные дети и их мать не пострадали.


По данным СМИ, фура, которая, предположительно, стала виновником ДТП, скрылась. Хотя, возможно, водитель большегруза с трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь даже не заметил произошедшего.


Сейчас сотрудники ГИБДД просматривают записи с видеорегистраторов, проводят проверку, чтобы правильно классифицировать случившееся и установить виновных.


Глядя на видео с авторегистратора, понимаешь: у этой семьи очень сильный ангел-хранитель!

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Метки: авария   авто   видео   глыба льда   дтп   кострома   родились в рубашке   трасса   фура   
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11  комментариев
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Ненавижу [мат]-дальнобоев, которые зимой перед выездом не чистят крышу!
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3k
Olegsky Час назад
Сцуко. Из-за таких гандонов, обо всех дальнобоях .так судят. Сколько раз долблю. Утром встал, обойди машину проверь . На тенте лёд. Лезь внутрь, подбивай. Пломба? Лестницу ставь! Нет лестницы? У начальника требуй.
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10k
Михаил Час назад
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3k
vfrcbvec Час назад
пункт назначения [мат]. Фуроводов судить за такое, это же просто безолаберность которая может привести к убийству. Это же не в первый раз то, их прет походу тварей с сугробом выезжать и переться как это все разлетается от потока воздуха. Видели же все наверняка?
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11
Точь-в-точь Час назад
Весь запас удачи и везения на год израсходован.Будь осторожен, бро.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
В рубашке родились.
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