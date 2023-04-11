Мужчина отгородил свой дом от дороги забором, но власти приказали его снести

Я опросил всех своих соседей, и никто из них не возражал. У них были письма от совета с вопросом, будут ли они возражать против моей стены, и все ответили отрицательно. Более того, совет рекомендовал мне подать заявку на строительство стены задним числом, что я и сделал (это стоило мне ещё 240 фунтов). Но потом они эту заявку отклонили.

В последней отчаянной попытке сохранить свою стену Робертс решил обратиться в Государственный департамент планирования и экологических решений Уэльса (PEDW) и добился в целом успешного результата.

Вот вывод инспектора этой вышестоящей организации: «Я не вижу смысла требовать сноса стены полностью, только для того, чтобы нижняя стена, построенная из тех же материалов, что и основное жилище, была немедленно возведена в соответствии с правами на застройку. Таким образом, и в контексте того, что правоприменительный процесс должен носить скорее исправительный, чем карательный характер, я считаю, что требования о сносе в данном случае являются чрезмерными. Поэтому я их изменю на требования уменьшить высоту стены».