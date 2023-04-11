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Мужчина отгородил свой дом от дороги забором, но власти приказали его снести

Мужчина отгородил свой дом от дороги забором, но власти приказали его снести

Автор:
11 апреля 2023 14:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   Строительство   забор   законы   истории из жизни   истории людей   придомовая территория   уэльс   
2090
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Марк Робертс из Геллигера (Уэльс, Великобритания) два года назад построил перед своим домом каменный забор высотой 1,8 м. Он заплатил за это более 5000 фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей) и утверждает, что стена нужна ему для защиты, конфиденциальности и безопасности. Но местный совет считает иначе.

Уже два года Робертс судится с местным советом, который требует, чтобы он снёс каменную стену. Основная претензия состоит в том, что она слишком высокая.

К Робертсу приходили инспекторы; они сказали, что на возведение постоянных построек выше одного метра домовладелец должен получить разрешение от местного совета. Однако мужчина утверждает, что не знал об этом правиле, когда строил стену в 2020 году.


Я был действительно потрясен, потому что стена уже стояла какое-то время. Я не единственный с такой стеной. Я ходил по округе, таких стен много, и с ними никогда не было проблем. Прямо через дорогу построена ещё одна стена — красивая стена, но такой же высоты, как моя. Но туда не приходила никакая инспекция.


Я опросил всех своих соседей, и никто из них не возражал. У них были письма от совета с вопросом, будут ли они возражать против моей стены, и все ответили отрицательно. Более того, совет рекомендовал мне подать заявку на строительство стены задним числом, что я и сделал (это стоило мне ещё 240 фунтов). Но потом они эту заявку отклонили.


В последней отчаянной попытке сохранить свою стену Робертс решил обратиться в Государственный департамент планирования и экологических решений Уэльса (PEDW) и добился в целом успешного результата.


Вот вывод инспектора этой вышестоящей организации: «Я не вижу смысла требовать сноса стены полностью, только для того, чтобы нижняя стена, построенная из тех же материалов, что и основное жилище, была немедленно возведена в соответствии с правами на застройку. Таким образом, и в контексте того, что правоприменительный процесс должен носить скорее исправительный, чем карательный характер, я считаю, что требования о сносе в данном случае являются чрезмерными. Поэтому я их изменю на требования уменьшить высоту стены».


Ну хоть так.


Робертс в итоге остался доволен исходом дела, поскольку уменьшить высоту стены — это совсем не то же самое, что полностью её снести. «Это прогресс, — сказал он. — Я не выиграл, но хотя бы не проиграл вчистую. Теперь у меня есть два месяца на то, чтобы уменьшить высоту стены до метра».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Строительство   забор   законы   истории из жизни   истории людей   придомовая территория   уэльс   
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14  комментариев
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5k
vasilykopkov Час назад
Я думаю, он чем-то местных достал.
К остальным же никто не придирается....
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80k
7guest 22 минуты назад
Высота всего 1,8 м. ? Туфта полная. Посмотрите на заборчик вокруг дома Медведа.
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29k
Ego sum qui sum 49 минут назад
ему следовало выбрать другую линию защиты:
-Это все потому что стена черная? да?
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Как за каменной стеной...
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3k
Владимир 56 минут назад
Ниче такой забор получился. Очень даже неплохо.
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48k
Элек Мек 57 минут назад
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13k
Kostick Час назад
гм, правильно надо было требовать от муниципалитета оградить жильё от шумной дороги. мешающей отдыхать, приносящей невыносимые страдания.
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18k
Александр Час назад
А раньше то как рассказывали о частной собственности у них, мой дом моя крепость и прочие сказки.
Наверно вдруг чего, жирным полицаям будет трудно штурмовать забор под 2 метра.
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1k
Василич 2 часа назад
Фортификационное сооружение слишком высокое, надо бы меньше, но с фланга прикрыть огневой точкой
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9k
Copycat 2 часа назад
У нас в Казахстане в Алматы тоже какой то закон вышел что бы у городе убрать все лишние заборы, оставить только вокруг школ и детсадов. По итогу все универы, колледжи, вузы, частные фирмы релаьно снесли свои заборы, но то то учреждения и бизнес, ни как не частники
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331
Вася Васильев Copycat Час назад
У нас в Москве тоже к чертям убрали все убогие серые бетонные заборы в ромбик. Стало значительно лучше.
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1k
Провокатор 2 часа назад
"Однако мужчина утверждает, что не знал об этом правиле, когда строил стену в 2020 году."
Не знание не освобождает от ответственности.
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