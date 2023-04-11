Мужчина отгородил свой дом от дороги забором, но власти приказали его снести

Марк Робертс из Геллигера (Уэльс, Великобритания) два года назад построил перед своим домом каменный забор высотой 1,8 м. Он заплатил за это более 5000 фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей) и утверждает, что стена нужна ему для защиты, конфиденциальности и безопасности. Но местный совет считает иначе.
Уже два года Робертс судится с местным советом, который требует, чтобы он снёс каменную стену. Основная претензия состоит в том, что она слишком высокая.
К Робертсу приходили инспекторы; они сказали, что на возведение постоянных построек выше одного метра домовладелец должен получить разрешение от местного совета. Однако мужчина утверждает, что не знал об этом правиле, когда строил стену в 2020 году.
Я был действительно потрясен, потому что стена уже стояла какое-то время. Я не единственный с такой стеной. Я ходил по округе, таких стен много, и с ними никогда не было проблем. Прямо через дорогу построена ещё одна стена — красивая стена, но такой же высоты, как моя. Но туда не приходила никакая инспекция.
Я опросил всех своих соседей, и никто из них не возражал. У них были письма от совета с вопросом, будут ли они возражать против моей стены, и все ответили отрицательно. Более того, совет рекомендовал мне подать заявку на строительство стены задним числом, что я и сделал (это стоило мне ещё 240 фунтов). Но потом они эту заявку отклонили.
В последней отчаянной попытке сохранить свою стену Робертс решил обратиться в Государственный департамент планирования и экологических решений Уэльса (PEDW) и добился в целом успешного результата.
Вот вывод инспектора этой вышестоящей организации: «Я не вижу смысла требовать сноса стены полностью, только для того, чтобы нижняя стена, построенная из тех же материалов, что и основное жилище, была немедленно возведена в соответствии с правами на застройку. Таким образом, и в контексте того, что правоприменительный процесс должен носить скорее исправительный, чем карательный характер, я считаю, что требования о сносе в данном случае являются чрезмерными. Поэтому я их изменю на требования уменьшить высоту стены».
Ну хоть так.
Робертс в итоге остался доволен исходом дела, поскольку уменьшить высоту стены — это совсем не то же самое, что полностью её снести. «Это прогресс, — сказал он. — Я не выиграл, но хотя бы не проиграл вчистую. Теперь у меня есть два месяца на то, чтобы уменьшить высоту стены до метра».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К остальным же никто не придирается....
-Это все потому что стена черная? да?
Наверно вдруг чего, жирным полицаям будет трудно штурмовать забор под 2 метра.
Не знание не освобождает от ответственности.