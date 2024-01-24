Клич в соцсетях помог собрать денег на ремонт для слепой пенсионерки

70-летняя Пэт была вынуждена уехать из своего дома в Суиндоне, графство Уилтшир, незадолго до Рождества — она стала хронически болеть из-за сырости, покрывавшей стены и мебель.

Её более молодая и активная знакомая поделилась в соцсетях фотографиями изъеденных плесенью стен, рассказав о кошмарных условиях жизни пенсионерки-инвалида. Щедрые предприниматели и местные жители объединились и собрали аж 120 000 фунтов стерлингов (более 13,5 млн рублей), чтобы радикально изменить ситуацию.

Теперь дом Пэт, в котором электричество было только в двух комнатах, а центральное отопление вообще не работало уже два года, снова пригоден для жизни.