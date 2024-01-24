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Клич в соцсетях помог собрать денег на ремонт для слепой пенсионерки

Клич в соцсетях помог собрать денег на ремонт для слепой пенсионерки

Автор:
24 января 2024 15:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Великобритания   Добрые дела   благотворительность   добрые люди   истории из жизни   истории людей   ремонт   сбор денег   
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Удивительные фотографии «до и после» показывают, как выглядел дом 70-летней британки, весь покрытый плесенью, и как он выглядит сейчас. Это чудесное преображение стало возможным благодаря неравнодушным людям!

70-летняя Пэт была вынуждена уехать из своего дома в Суиндоне, графство Уилтшир, незадолго до Рождества — она стала хронически болеть из-за сырости, покрывавшей стены и мебель.


Её более молодая и активная знакомая поделилась в соцсетях фотографиями изъеденных плесенью стен, рассказав о кошмарных условиях жизни пенсионерки-инвалида. Щедрые предприниматели и местные жители объединились и собрали аж 120 000 фунтов стерлингов (более 13,5 млн рублей), чтобы радикально изменить ситуацию.


Теперь дом Пэт, в котором электричество было только в двух комнатах, а центральное отопление вообще не работало уже два года, снова пригоден для жизни.


«Это просто потрясающе, что они для меня сделали, — говорит Пэт. — Я хочу поблагодарить их от всего сердца. Я очень, очень благодарна каждому, кто мне помог».



Пэт говорит, что больше всего теперь ей хочется пригласить друзей на чашку чая.


«Они могут зайти ко мне по дороге с работы, и это замечательно, — говорит она. — Пусть моя жизнь снова станет нормальной».



До капитального ремонта Пэт, которая зарегистрирована как слепая и страдает от сердечной недостаточности, мылась, используя воду из чайника. Кроме того, в её доме водились крысы, которых она назвала «ужасными» и «страшными».


Ее подруга, 44-летняя Джанет Рейнольдс, помогала ей с еженедельными покупками. Но она не заходила в дом со времен пандемии и не знала, насколько тяжелой стала ситуация. Когда Пэт попросила Джанет помочь ей с уборкой, Джанет пришла к ней домой и испытала шок.



«Дом был покрыт густой черной плесенью — это было ужасно, — рассказывает Джанет, которая работает поваром в Суиндоне. — Я сама едва могла находиться в нём. Я знаю Пэт уже 20 лет — мы вместе работали. Она думает обо мне как о дочери. Но после того как случился ковид, она перестала пускать меня в дом».


«Я подумала, что это странно, а потом она попросила меня помочь с уборкой. Как только я вошла в дом, я поняла, что ей нужно оттуда уходить. Все было покрыто плесенью, и она принимала антибиотики от двусторонней пневмонии».


Джанет сказала, что «умоляла и упрашивала» свою 70-летнюю подругу переехать к ней, пока она будет искать помощь в ремонте дома.


Она создала страницу на GoFundMe в надежде хоть на небольшую помощь для покупки расходных материалов и ремонтной бригады. И тут неожиданно всё завертелось, и в результате денег собрали на то, чтобы сделать полноценный ремонт.


Несмотря на то что Пэт чувствует себя «немного неловко», она ошеломлена количеством людей, пришедших ей на помощь.


«Она очень гордая женщина, — говорит ее подруга Джанет. — Я сказала ей, что стесняться нечего. Она расплакалась. Не может поверить, что все были так щедры. Но ситуация была действительно отчаянной».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Добрые дела   благотворительность   добрые люди   истории из жизни   истории людей   ремонт   сбор денег   
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10  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Это что получается на западе пенсионеры не путешествуют по миру а собирают с мира по нитке на ремонт в квартире? Вот это сюрприз
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166k
Виктор Апрель 23 минуты назад
Почитал комментарии британцев к статье-оригиналу, есть сомнения, что на эти работы требуется 120.000, в переводе:
"120 тысяч? Я имею в виду, да ладно. Потрошение стен, надлежащая изоляция, надлежащая вентиляция, оштукатуривание, перекраска, новое центральное отопление, повторная укладка ковра обойдутся не более чем в 20 тысяч."
"За эти деньги можно было купить совершенно новую недвижимость за такую сумму "
"Дешевле было бы сжечь это место дотла и купить стоящий домик"
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70
Наталья Тихонова Час назад
Жаль,что она не увидит этой красоты
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1k
Gadova Час назад
Вентиляцию сделали ей, интересно?
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17k
Алексей 2 часа назад
через месяц собирайтесь снова - будет такой же срач...
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