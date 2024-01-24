Клич в соцсетях помог собрать денег на ремонт для слепой пенсионерки

Удивительные фотографии «до и после» показывают, как выглядел дом 70-летней британки, весь покрытый плесенью, и как он выглядит сейчас. Это чудесное преображение стало возможным благодаря неравнодушным людям!
70-летняя Пэт была вынуждена уехать из своего дома в Суиндоне, графство Уилтшир, незадолго до Рождества — она стала хронически болеть из-за сырости, покрывавшей стены и мебель.
Её более молодая и активная знакомая поделилась в соцсетях фотографиями изъеденных плесенью стен, рассказав о кошмарных условиях жизни пенсионерки-инвалида. Щедрые предприниматели и местные жители объединились и собрали аж 120 000 фунтов стерлингов (более 13,5 млн рублей), чтобы радикально изменить ситуацию.
Теперь дом Пэт, в котором электричество было только в двух комнатах, а центральное отопление вообще не работало уже два года, снова пригоден для жизни.
«Это просто потрясающе, что они для меня сделали, — говорит Пэт. — Я хочу поблагодарить их от всего сердца. Я очень, очень благодарна каждому, кто мне помог».
Пэт говорит, что больше всего теперь ей хочется пригласить друзей на чашку чая.
«Они могут зайти ко мне по дороге с работы, и это замечательно, — говорит она. — Пусть моя жизнь снова станет нормальной».
До и после: оцените степень преображения
До капитального ремонта Пэт, которая зарегистрирована как слепая и страдает от сердечной недостаточности, мылась, используя воду из чайника. Кроме того, в её доме водились крысы, которых она назвала «ужасными» и «страшными».
Ее подруга, 44-летняя Джанет Рейнольдс, помогала ей с еженедельными покупками. Но она не заходила в дом со времен пандемии и не знала, насколько тяжелой стала ситуация. Когда Пэт попросила Джанет помочь ей с уборкой, Джанет пришла к ней домой и испытала шок.
Джанет говорит, что была в ужасе от масштабов проблемы
Пэт из-за сырости начала постоянно кашлять, дело дошло до двусторонней пневмонии. Она переехала к Джанет незадолго до Рождества
Да и то ещё пришлось её долго уговаривать
«Дом был покрыт густой черной плесенью — это было ужасно, — рассказывает Джанет, которая работает поваром в Суиндоне. — Я сама едва могла находиться в нём. Я знаю Пэт уже 20 лет — мы вместе работали. Она думает обо мне как о дочери. Но после того как случился ковид, она перестала пускать меня в дом».
«Я подумала, что это странно, а потом она попросила меня помочь с уборкой. Как только я вошла в дом, я поняла, что ей нужно оттуда уходить. Все было покрыто плесенью, и она принимала антибиотики от двусторонней пневмонии».
Джанет сказала, что «умоляла и упрашивала» свою 70-летнюю подругу переехать к ней, пока она будет искать помощь в ремонте дома.
Она создала страницу на GoFundMe в надежде хоть на небольшую помощь для покупки расходных материалов и ремонтной бригады. И тут неожиданно всё завертелось, и в результате денег собрали на то, чтобы сделать полноценный ремонт.
Электричество было только в двух комнатах, а центральное отопление не работало уже два года
Несмотря на то что Пэт чувствует себя «немного неловко», она ошеломлена количеством людей, пришедших ей на помощь.
«Она очень гордая женщина, — говорит ее подруга Джанет. — Я сказала ей, что стесняться нечего. Она расплакалась. Не может поверить, что все были так щедры. Но ситуация была действительно отчаянной».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"120 тысяч? Я имею в виду, да ладно. Потрошение стен, надлежащая изоляция, надлежащая вентиляция, оштукатуривание, перекраска, новое центральное отопление, повторная укладка ковра обойдутся не более чем в 20 тысяч."
"За эти деньги можно было купить совершенно новую недвижимость за такую сумму "
"Дешевле было бы сжечь это место дотла и купить стоящий домик"
Проводку выдирать и перекладывать с нуля.
Вся мебель, все вещи - под замену.
Окна и двери- вкруг под замену
Все стены - ободрать до камня, прожечь, обработать ядреными средствами от плесени.
Перекрытия заменить.
Стропила и крыша - под замену.
Мощная гидроизоляция.
ну и дальше, так, укропчиком - отделка.
В целом да, проще было взорвать и с нуля построить.