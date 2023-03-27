Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением

Если в коллективе напряжённая атмосфера или начальник катит на вас бочку, вряд ли вы захотите долго это терпеть. Люди уходят сами, людей увольняют или вынуждают уволиться. Неудивительно, что кому-то в такой ситуации может прийти в голову мысль отомстить.
Пользователи Reddit рассказали много интересных историй о том, как осуществили такую месть. Вот несколько самых ярких.
- Настучал на бывшего работодателя федералам за мошенничество с Medicare, и его оштрафовали на 41,7 миллиона долларов.
- Компания удержала у меня 8000 долларов из зарплаты и наняла адвоката для защиты своих действий. Я нанял студента юридического факультета, и мы заставили выплатить все деньги.
- Это была самая дерьмовая работа в моей жизни. Постоянные переработки, много поездок и отсутствие служебного автомобиля. У меня собралась большая база клиентов и поставщиков, с которыми я общался, и все контакты хранились на моём служебном телефоне, который был синхронизирован с моей личной почтой на gmail.com. В какой-то момент руководство решило, что мои услуги им больше не нужны, и меня уволили без предупреждения и без выходного пособия. Прежде чем сдать служебный телефон, я стёр из него базу контактов. Через несколько дней мне позвонили и спросили, где хранится вся контактная информация, а я ответил: «Извините, я больше не работаю на вас».
- Я была программным директором, мы разрабатывали и тестировали новую программу. Я была перегружена работой и через год попросила исполнительного директора либо дать мне человека в помощь, либо уменьшить нагрузку. В ответ он заявил: «Мы тут подумали и решили, что ты не очень-то подходишь для этой должности, но ты умная девушка и мы не хотим тебя терять, можешь остаться и быть моим секретарём. Ты должна принять решение до 7 утра завтрашнего дня». Я в тот же день договорилась на второй своей работе, что возьму больше часов, вернулась сюда и сказала, что забираю вещи и ухожу. Исполнительный директор спросил, могу ли я остаться на 2 недели, чтобы обучить нового человека, я ответила, что не могу. А если мне заплатят за эту консультацию? Нет, всё равно не могу. «Но вы же единственный сертифицированный специалист в округе!» Что ж, надо было подумать об этом раньше.
Вишенка на торте: когда подсчитывали, сколько они мне должны, выяснилось, что они обязаны доплатить еще 3000 долларов за неоплаченные часы. Мне нравится называть это моим отпускным бонусом.
- В мой последний день работы в боулинге я отправила электронное письмо в главный офис с подробным описанием всего, что творил наш менеджер. Все боялись сообщать о его поведении, как бы не было хуже, хотя он вёл себя с сотрудниками безобразно — унижал, орал, пытался уволить девушку, узнав о том, что она беременна (у нас в стране за такое по головке не погладят). На следующий день с внеплановой проверкой приехал региональный менеджер и несколько руководителей высшего звена. Управляющего боулингом застали в кабинете, когда он в очередной раз орал на 16-летнюю нашу коллегу, зажав её в углу и нависая над ней так, что она тряслась от страха и плакала. Его тут же выпроводили вон и больше о нём ничего не было слышно.
- Когда в отделе кадров меня спросили о причине ухода из компании, я просто произнёс её название и ничего более.
- Уже подумывал уволиться, но сдерживался и терпел. А потом была последняя капля. Я запланировал отпуск с тремя дополнительными днями, и это было путешествие, которого я очень долго ждал. Начальник отказал дать мне отпуск. Я подумал пару часов, пришёл к нему и сказал, что уезжаю в эту поездку, несмотря ни на что. На следующее утро начальник выдал мне официальное письменное предупреждение. Я ответил заявлением об увольнении с уведомлением за 2 недели. Когда об этом конфликте узнало главное руководство, передо мной извинились и попытались убедить остаться, но было уже поздно.
- Я в течение года после увольнения помогал бывшим коллегам найти новую работу. И моя деятельность была успешной.
- Мой босс решил, что я веду подковёрные игры и пытаюсь прыгнуть через его голову, потому что у меня один раз состоялась беседа о предстоящем проекте с главным операционным директором (его непосредственным начальником). После этого мой босс включил игнор, отказывался со мной встретиться и обсудить работу, только присылал задания по электронной почте. Я устал от этого ребячества и нашёл другую работу. С заявлением об увольнении пошёл к нему, но он опять отказался со мной встретиться. Поэтому я отправился в кабинет главного операционного директора и сообщил, что увольняюсь. Он спросил, знает ли об этом мой начальник, и я рассказал, что мой начальник уже месяц играет со мной в молчанку. Ну что, больше он там не работает.
- Я проработал много лет инженером в этой компании, вся моя карьера прошла там... Меня уволили без объяснений. Начальник запросил все мои файлы, чтобы они могли продолжить мою работу. Я получил доступ к основному фрейму и загрузил нерелевантные файлы, ведь за 20 лет их скопились тонны и разобраться в этом мог только я. Мне подписали обходной лист и я ушёл. Через несколько дней начальник позвонил мне и сказал, что я дал ему неактуальные данные. Нет, ответил я, я дал вам именно то, что вы просили. А теперь извините, больше ничем помочь не могу.
- У меня был начальник, который меня жутко гнобил. Он владел рестораном, где я работала в баре, вместе с женой. Однажды я увидела, какой у него пароль на телефоне. А мы все знали, что он завёл роман с одной нашей сотрудницей. Несколько месяцев спустя я попросила 3 дня выходных, чтобы поехать на похороны племянницы, и он отказал. Тогда я купила одноразовый телефон и отправила его жене СМС с паролем от его телефона. Они развелись, и она забрала у него ресторан. Он пытался еще пару раз открыть какое-то заведение, но неудачно. Сейчас я зарабатываю больше него, а он живёт в паршивой квартирке через дорогу от меня.
- Взял такси домой после того, как меня незаконно уволили, и заплатил таксисту 250 долларов за счёт компании.
- Я был в очереди на повышение после того, как моего бывшего начальника уволили за нарушение этики. Босс решил открыть заявку, провести собеседование и нанять человека за те 2 дня, пока я был в отпуске. Поскольку нанятый им человек не имел опыта работы в моём отделе/области, я должен был обучить своего нового начальника и других новых людей, которых наняли ему в команду. Я ничего этого не сделал, уволился (отработав положенные две недели) и никому ничего не объяснил за это время. По моим подсчётам, им потребовалось почти полгода, чтобы просто приблизиться к той точке, в которой проект находился в момент моего ухода.
- Когда я уволилась, мой начальник пообещал взять половину моей зарплаты и распределить её между другими членами нашей команды в качестве надбавки за дополнительную работу. Таким образом он пытался остановить исход специалистов из компании (я была уже третьим человеком за небольшой срок, кто уволился). Поэтому я передала команде зарплатную квитанцию, чтобы они понимали, сколько он должен им дать. Конечно, он попытался обмануть и заплатить им меньше. Они это поняли и предъявили ему. Он сказал мне, что это нарушение конфиденциальной информации и компания может подать на меня в суд. Но это был блеф: в США по закону разрешено раскрывать свою зарплату. Даже если бы он попытался подать на меня в суд, юристы компании быстро бы разъяснили ему, что к чему.
- Молоко, которое я вводил в его кресло с помощью иглы для подкожных инъекций, должно быть, уже конкретно прогоркло.
- К нас пришла новая начальница и невзлюбила меня. У нас произошло несколько неприятных стычек. Я нашёл работу получше и передал ей список своих должностных обязанностей — она запросила его, потому что не понимала, чем я там занимаюсь. «Тут слишком много, нам придётся распределить эту работу на четырёх сотрудников», — удивилась она. Я ответил «да» и ушёл. Спойлер: она ничего этого не сделала и была уволена из компании менее чем через год, поскольку завалила работу отдела.
- Мой коллега купил торт и мороженое в офис. Кто-то спросил, что мы празднуем, и он ответил: «Мой последний рабочий день».
- Я прикрепил кусок рыбы скотчем к задней части его стола, стоявшего у стены. Позже мне рассказали, что он месяц не мог обнаружить источник запаха.
- Я сообщила о бывшего начальнике в трудовую инспекцию. Он нанимал больше стажеров, чем разрешено законодательством для компании такого размера, и заставлял их работать как полностью оплачиваемых рабочих, практически без обучения. Была проверка, его оштрафовали на большую сумму, ему пришлось отдать деньги предыдущему стажёру, который работал на него, и т. д. После этого компания закрылась из-за банкротства.
Сладкая месть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прошел месяц двойного труда, а зарплата моя не изменилась. Поругались, уволился. Как потом узнал, нанимать ему пришлось троих, на ту же работу)
Это , как?
Какая страшная мстя ...
А всем стоит понимать, что всю оптимизацию ( если в ваши трудовые обязанности это не входит отдельной строчкой) имеет смысл делать в личное время и на личном оборудовании, и вот тогда смело можно демонстрировать жест от локтя
Но форматировать диски, это слишком. Достаточно было удалить своё.