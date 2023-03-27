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Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением

Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением

Автор:
27 марта 2023 14:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории из жизни   истории людей   месть   месть работодателю   начальник   начальник-козёл   увольнение   увольнение с работы   
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Если в коллективе напряжённая атмосфера или начальник катит на вас бочку, вряд ли вы захотите долго это терпеть. Люди уходят сами, людей увольняют или вынуждают уволиться. Неудивительно, что кому-то в такой ситуации может прийти в голову мысль отомстить.

Пользователи Reddit рассказали много интересных историй о том, как осуществили такую месть. Вот несколько самых ярких.

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- Настучал на бывшего работодателя федералам за мошенничество с Medicare, и его оштрафовали на 41,7 миллиона долларов.


- Компания удержала у меня 8000 долларов из зарплаты и наняла адвоката для защиты своих действий. Я нанял студента юридического факультета, и мы заставили выплатить все деньги.


- Это была самая дерьмовая работа в моей жизни. Постоянные переработки, много поездок и отсутствие служебного автомобиля. У меня собралась большая база клиентов и поставщиков, с которыми я общался, и все контакты хранились на моём служебном телефоне, который был синхронизирован с моей личной почтой на gmail.com. В какой-то момент руководство решило, что мои услуги им больше не нужны, и меня уволили без предупреждения и без выходного пособия. Прежде чем сдать служебный телефон, я стёр из него базу контактов. Через несколько дней мне позвонили и спросили, где хранится вся контактная информация, а я ответил: «Извините, я больше не работаю на вас».



- Я была программным директором, мы разрабатывали и тестировали новую программу. Я была перегружена работой и через год попросила исполнительного директора либо дать мне человека в помощь, либо уменьшить нагрузку. В ответ он заявил: «Мы тут подумали и решили, что ты не очень-то подходишь для этой должности, но ты умная девушка и мы не хотим тебя терять, можешь остаться и быть моим секретарём. Ты должна принять решение до 7 утра завтрашнего дня». Я в тот же день договорилась на второй своей работе, что возьму больше часов, вернулась сюда и сказала, что забираю вещи и ухожу. Исполнительный директор спросил, могу ли я остаться на 2 недели, чтобы обучить нового человека, я ответила, что не могу. А если мне заплатят за эту консультацию? Нет, всё равно не могу. «Но вы же единственный сертифицированный специалист в округе!» Что ж, надо было подумать об этом раньше.

Вишенка на торте: когда подсчитывали, сколько они мне должны, выяснилось, что они обязаны доплатить еще 3000 долларов за неоплаченные часы. Мне нравится называть это моим отпускным бонусом.


- В мой последний день работы в боулинге я отправила электронное письмо в главный офис с подробным описанием всего, что творил наш менеджер. Все боялись сообщать о его поведении, как бы не было хуже, хотя он вёл себя с сотрудниками безобразно — унижал, орал, пытался уволить девушку, узнав о том, что она беременна (у нас в стране за такое по головке не погладят). На следующий день с внеплановой проверкой приехал региональный менеджер и несколько руководителей высшего звена. Управляющего боулингом застали в кабинете, когда он в очередной раз орал на 16-летнюю нашу коллегу, зажав её в углу и нависая над ней так, что она тряслась от страха и плакала. Его тут же выпроводили вон и больше о нём ничего не было слышно.


- Когда в отделе кадров меня спросили о причине ухода из компании, я просто произнёс её название и ничего более.


- Уже подумывал уволиться, но сдерживался и терпел. А потом была последняя капля. Я запланировал отпуск с тремя дополнительными днями, и это было путешествие, которого я очень долго ждал. Начальник отказал дать мне отпуск. Я подумал пару часов, пришёл к нему и сказал, что уезжаю в эту поездку, несмотря ни на что. На следующее утро начальник выдал мне официальное письменное предупреждение. Я ответил заявлением об увольнении с уведомлением за 2 недели. Когда об этом конфликте узнало главное руководство, передо мной извинились и попытались убедить остаться, но было уже поздно.


- Я в течение года после увольнения помогал бывшим коллегам найти новую работу. И моя деятельность была успешной.


- Мой босс решил, что я веду подковёрные игры и пытаюсь прыгнуть через его голову, потому что у меня один раз состоялась беседа о предстоящем проекте с главным операционным директором (его непосредственным начальником). После этого мой босс включил игнор, отказывался со мной встретиться и обсудить работу, только присылал задания по электронной почте. Я устал от этого ребячества и нашёл другую работу. С заявлением об увольнении пошёл к нему, но он опять отказался со мной встретиться. Поэтому я отправился в кабинет главного операционного директора и сообщил, что увольняюсь. Он спросил, знает ли об этом мой начальник, и я рассказал, что мой начальник уже месяц играет со мной в молчанку. Ну что, больше он там не работает.

- Я проработал много лет инженером в этой компании, вся моя карьера прошла там... Меня уволили без объяснений. Начальник запросил все мои файлы, чтобы они могли продолжить мою работу. Я получил доступ к основному фрейму и загрузил нерелевантные файлы, ведь за 20 лет их скопились тонны и разобраться в этом мог только я. Мне подписали обходной лист и я ушёл. Через несколько дней начальник позвонил мне и сказал, что я дал ему неактуальные данные. Нет, ответил я, я дал вам именно то, что вы просили. А теперь извините, больше ничем помочь не могу.


- У меня был начальник, который меня жутко гнобил. Он владел рестораном, где я работала в баре, вместе с женой. Однажды я увидела, какой у него пароль на телефоне. А мы все знали, что он завёл роман с одной нашей сотрудницей. Несколько месяцев спустя я попросила 3 дня выходных, чтобы поехать на похороны племянницы, и он отказал. Тогда я купила одноразовый телефон и отправила его жене СМС с паролем от его телефона. Они развелись, и она забрала у него ресторан. Он пытался еще пару раз открыть какое-то заведение, но неудачно. Сейчас я зарабатываю больше него, а он живёт в паршивой квартирке через дорогу от меня.


- Взял такси домой после того, как меня незаконно уволили, и заплатил таксисту 250 долларов за счёт компании.

- Я был в очереди на повышение после того, как моего бывшего начальника уволили за нарушение этики. Босс решил открыть заявку, провести собеседование и нанять человека за те 2 дня, пока я был в отпуске. Поскольку нанятый им человек не имел опыта работы в моём отделе/области, я должен был обучить своего нового начальника и других новых людей, которых наняли ему в команду. Я ничего этого не сделал, уволился (отработав положенные две недели) и никому ничего не объяснил за это время. По моим подсчётам, им потребовалось почти полгода, чтобы просто приблизиться к той точке, в которой проект находился в момент моего ухода.


- Когда я уволилась, мой начальник пообещал взять половину моей зарплаты и распределить её между другими членами нашей команды в качестве надбавки за дополнительную работу. Таким образом он пытался остановить исход специалистов из компании (я была уже третьим человеком за небольшой срок, кто уволился). Поэтому я передала команде зарплатную квитанцию, чтобы они понимали, сколько он должен им дать. Конечно, он попытался обмануть и заплатить им меньше. Они это поняли и предъявили ему. Он сказал мне, что это нарушение конфиденциальной информации и компания может подать на меня в суд. Но это был блеф: в США по закону разрешено раскрывать свою зарплату. Даже если бы он попытался подать на меня в суд, юристы компании быстро бы разъяснили ему, что к чему.


- Молоко, которое я вводил в его кресло с помощью иглы для подкожных инъекций, должно быть, уже конкретно прогоркло.


- К нас пришла новая начальница и невзлюбила меня. У нас произошло несколько неприятных стычек. Я нашёл работу получше и передал ей список своих должностных обязанностей — она запросила его, потому что не понимала, чем я там занимаюсь. «Тут слишком много, нам придётся распределить эту работу на четырёх сотрудников», — удивилась она. Я ответил «да» и ушёл. Спойлер: она ничего этого не сделала и была уволена из компании менее чем через год, поскольку завалила работу отдела.


- Мой коллега купил торт и мороженое в офис. Кто-то спросил, что мы празднуем, и он ответил: «Мой последний рабочий день».


- Я прикрепил кусок рыбы скотчем к задней части его стола, стоявшего у стены. Позже мне рассказали, что он месяц не мог обнаружить источник запаха.

- Я сообщила о бывшего начальнике в трудовую инспекцию. Он нанимал больше стажеров, чем разрешено законодательством для компании такого размера, и заставлял их работать как полностью оплачиваемых рабочих, практически без обучения. Была проверка, его оштрафовали на большую сумму, ему пришлось отдать деньги предыдущему стажёру, который работал на него, и т. д. После этого компания закрылась из-за банкротства.

Сладкая месть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории из жизни   истории людей   месть   месть работодателю   начальник   начальник-козёл   увольнение   увольнение с работы   
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31k
Teodor Час назад
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8k
RIZ deadening 10 минут назад
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5k
V2.Smirnov 23 минуты назад
Хочется что-бы было правдой, но... за 35 рабочих лет я видел штук 6 крупных просчётов вида "реорганизуем-уволим-сэкономим". Ни один начальник или фирма не пострадали. Работа перераспределяется, с заказчиками договариваются - и всё идёт свои чередом.
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28k
Levyathan Полчаса назад
В 2014м году, когда бизнес начало лихорадить после первых санкций, мой директор уволил моего коллегу, а его работу возложил на меня, пообещав прибавить зарплату.
Прошел месяц двойного труда, а зарплата моя не изменилась. Поругались, уволился. Как потом узнал, нанимать ему пришлось троих, на ту же работу)
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8k
Владимир Полчаса назад
...где я работала в баре, вместе с женой. Однажды я увидела.....
Это , как?
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9k
au3 46 минут назад
"Когда в отделе кадров меня спросили о причине ухода из компании, я просто произнёс её название и ничего более."

Какая страшная мстя ...
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481
Knives22 Час назад
Ну раз истории пользователей редит мы узнали, то почему бы не узнать истории старушек на лавках, они нам ведь даже ближе чем заграничные пользователи редит. Есть реально люди, которым вот эта вся пустая трескотня интересна?
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1k
Шурман Час назад
Было дело 20 лет назад работал на одну хорошую компанию , поднял им продажи спутникового оборудования , в один момент попросил увеличение зарплаты на что мне начальник ответил отказом , ок пошел в свой кабинет форматную харды на своих компах и ушел . На следующий день звонки почему ты не на работе ? я сказал что мы всегда уже договорились о увольнении . Потом начались угрозы за то что я форматнул копмы на что я и ответил что всю эту систему я создавал сам и для только для и ни с кем делится не хочу .
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481
Knives22 Злодей 36 минут назад
Если так то установить программу без разрешения он не мог. Данные для программы ему предоставлял работодатель. Отформатировав диски он помимо своей программы удалил данные работодателя. Ну а тупо не выходить на работу это вообще детский поступок.
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Knives22 Злодей Полчаса назад
Навряд ли товарищ у Ашота в гараже работал.
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