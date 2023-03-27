Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением

- Я была программным директором, мы разрабатывали и тестировали новую программу. Я была перегружена работой и через год попросила исполнительного директора либо дать мне человека в помощь, либо уменьшить нагрузку. В ответ он заявил: «Мы тут подумали и решили, что ты не очень-то подходишь для этой должности, но ты умная девушка и мы не хотим тебя терять, можешь остаться и быть моим секретарём. Ты должна принять решение до 7 утра завтрашнего дня». Я в тот же день договорилась на второй своей работе, что возьму больше часов, вернулась сюда и сказала, что забираю вещи и ухожу. Исполнительный директор спросил, могу ли я остаться на 2 недели, чтобы обучить нового человека, я ответила, что не могу. А если мне заплатят за эту консультацию? Нет, всё равно не могу. «Но вы же единственный сертифицированный специалист в округе!» Что ж, надо было подумать об этом раньше.

Вишенка на торте: когда подсчитывали, сколько они мне должны, выяснилось, что они обязаны доплатить еще 3000 долларов за неоплаченные часы. Мне нравится называть это моим отпускным бонусом.