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Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных

Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных

Автор:
24 января 2023 12:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   Склока   истории из жизни   истории людей   месть   не поделили   преступление и наказание   спор   суд   тараканы   
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В английском городе Линкольн состоялся суд над бывшим шеф-поваром паба Royal William IV. По сообщению издания Metro, 25-летний Том Уильямс покинул свою должность из-за разногласий по поводу зарплаты в праздничные дни. И вскоре отомстил, запустив на кухне заведения "тараканную бомбу".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Склока   истории из жизни   истории людей   месть   не поделили   преступление и наказание   спор   суд   тараканы   
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4  комментария
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25k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Я так понимаю что это не паб, а какой-то засранный гадюжник, раз у них шеф-повар 25 лет с криминальным прошлым.
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63k
doker Полчаса назад
Вспоминаю себя в 25 лет...

Ресторану просто повезло, что шеф-повар - пай-мальчик.
Мог бы и сжечь.
Если честно, то в 25 лет можно быстрее всех чистить картошку, а не стать ШЕФом.
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191
Хухрмухр 38 минут назад
Повар еще и тупой.Рассказать всем про свои планы,нужно быть тем еще идиотом.
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10k
Shtoppi Час назад
А мог бы еще и насрать там везде
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