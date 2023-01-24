Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных

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В английском городе Линкольн состоялся суд над бывшим шеф-поваром паба Royal William IV. По сообщению издания Metro, 25-летний Том Уильямс покинул свою должность из-за разногласий по поводу зарплаты в праздничные дни. И вскоре отомстил, запустив на кухне заведения "тараканную бомбу".
Инцидент произошёл 13 октября 2022 года, через два дня после того, как Том Уильямс уволился из паба. Он уходил со скандалом и угрозами (в том числе подкинуть тараканов), но никто не думал, что он говорит это всерьёз.
По словам обвинителя, ответчик вошел в помещение и выпустил несколько (а точнее двадцать) тараканов. Это неместный вид тараканов, которых используют для кормления змей и тарантулов.
Такой вот прощальный подарок.
По словам обвинителя, ответчик вошел в помещение и выпустил несколько (а точнее двадцать) тараканов. Это неместный вид тараканов, которых используют для кормления змей и тарантулов.
Такой вот прощальный подарок.
Паб потерял около 22 000 фунтов стерлингов (около 1,9 млн руб.), поскольку был вынужден закрыться на генеральную уборку после нападения бывшего коллеги.
Согласно заявлению, зачитанному обвинением, Том Уильямс нанёс пабу не только финансовый, но и моральный ущерб. Весь персонал паба, особенно команда поваров, очень расстроены случившимся. Они были подавлены тем, что человек, с которым они работали бок о бок, так бессердечно поступил по отношению к ним. Его поступок вылился в простой в работе и генеральную уборку, для которой персоналу пришлось задержаться допоздна.
Сторона защиты, пытаясь смягчить ситуацию, признала, что Том Уильямс принял ряд неверных решений. У него произошел спор с владельцем паба по поводу дополнительных выплат. Он в нем не преуспел и принял плохое решение получить за это компенсацию другим способом. Также неудачным решением было то, что ответчик не явился на суд. Однако он подал заявление о признании вины в проникновении со взломом с намерением причинить преступный ущерб.
Согласно заявлению, зачитанному обвинением, Том Уильямс нанёс пабу не только финансовый, но и моральный ущерб. Весь персонал паба, особенно команда поваров, очень расстроены случившимся. Они были подавлены тем, что человек, с которым они работали бок о бок, так бессердечно поступил по отношению к ним. Его поступок вылился в простой в работе и генеральную уборку, для которой персоналу пришлось задержаться допоздна.
Сторона защиты, пытаясь смягчить ситуацию, признала, что Том Уильямс принял ряд неверных решений. У него произошел спор с владельцем паба по поводу дополнительных выплат. Он в нем не преуспел и принял плохое решение получить за это компенсацию другим способом. Также неудачным решением было то, что ответчик не явился на суд. Однако он подал заявление о признании вины в проникновении со взломом с намерением причинить преступный ущерб.
Дело осложнилось тем, что на счету 25-летнего мужчины уже есть преступления: нанесение побоев, хранение холодного оружия, нападение, пьянство и хулиганство. Суд принял всё это во внимание и приговорил буйного повара к 17 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения наказания на два года.
Оглашая приговор, судья Катарина Шолин сказала, что месть — поступок незрелой личности, и Том Уильмс, несмотря на свои 25 лет, еще явно не повзрослел. Его взросление могло бы принести пользу как его сыну, так и обществу в целом.
Оглашая приговор, судья Катарина Шолин сказала, что месть — поступок незрелой личности, и Том Уильмс, несмотря на свои 25 лет, еще явно не повзрослел. Его взросление могло бы принести пользу как его сыну, так и обществу в целом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великобритания Склока истории из жизни истории людей месть не поделили преступление и наказание спор суд тараканы
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Ресторану просто повезло, что шеф-повар - пай-мальчик. Мог бы и сжечь.
Если честно, то в 25 лет можно быстрее всех чистить картошку, а не стать ШЕФом.