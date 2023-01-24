Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных

Паб потерял около 22 000 фунтов стерлингов (около 1,9 млн руб.), поскольку был вынужден закрыться на генеральную уборку после нападения бывшего коллеги.



Согласно заявлению, зачитанному обвинением, Том Уильямс нанёс пабу не только финансовый, но и моральный ущерб. Весь персонал паба, особенно команда поваров, очень расстроены случившимся. Они были подавлены тем, что человек, с которым они работали бок о бок, так бессердечно поступил по отношению к ним. Его поступок вылился в простой в работе и генеральную уборку, для которой персоналу пришлось задержаться допоздна.



Сторона защиты, пытаясь смягчить ситуацию, признала, что Том Уильямс принял ряд неверных решений. У него произошел спор с владельцем паба по поводу дополнительных выплат. Он в нем не преуспел и принял плохое решение получить за это компенсацию другим способом. Также неудачным решением было то, что ответчик не явился на суд. Однако он подал заявление о признании вины в проникновении со взломом с намерением причинить преступный ущерб.