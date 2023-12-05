Как бессовестный сквоттер отжал дом у английского пенсионера и выиграл суд

Дорис Кертис умерла без завещания, а ее сын не знал, что ему нужно подать заявление на получение статуса управляющего имуществом.

Дом в Ньюбери принадлежал миссис Кертис, которая умерла в конце 1980-х годов в возрасте 88 лет.

Ее разведенный сын проживал в нем до 1996 года, а затем переехал в дом престарелых. Несмотря на то что Колин Кертис продолжал платить муниципальный налог, он редко посещал дом и почти не ухаживал за ним, что дало Киту Бесту идеальную возможность завладеть им.

Кит Бест утверждал в суде, что присматривал за домом более десяти лет, что давало ему право стать его законным владельцем.

В своем заявлении он сказал: «В 1997 году я начал работать над этим домом. Затем я вкладывал время и деньги в уход за домом. С 2001 года я отношусь к дому как к своему собственному».



Выступая после проигрыша своего дела, Колин Кертис негодовал: «Это несправедливо. Закон — это задница. Это как если бы кто-то сел в вашу машину, а потом заявил, что она принадлежит ему, потому что он в ней сидит. Люди не верят, когда я им об этом рассказываю. Они не понимают, как такое могло сойти кому-то с рук».

Потеря дома семьи Кертис, в котором они жили со времен Второй мировой войны, стала для мистера Кертиса еще одним потрясением после того, как его сын и дочь погибли в трагически юном возрасте.

И его, и его мать до сих пор с нежностью вспоминают на пригородной улице, где находится их бывший дом.

Один из соседей сказал: «У этого дома очень непростое прошлое, потому что Бест никак не должен был получить его в свои руки бесплатно. Многие люди здесь до сих пор очень злятся, что ему все сошло с рук и что закон поддержал его».

КАК ЗАКОН ПОДВЕЛ МИСТЕРА КЕРТИСА

В сентябре 2012 года в Англии и Уэльсе сквоттинг был признан уголовным преступлением. За совершение такого действия в жилом доме грозит шесть месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 5 000 фунтов стерлингов.

Однако до введения уголовной ответственности сквоттеры могли претендовать на право собственности на недвижимость, проживая в ней в течение определенного времени.

Если земля была незарегистрированной, нарушитель мог предъявить права на нее через 12 лет так называемого «неправомерного владения». Если земля была зарегистрирована, то после десяти лет проживания на ней он мог претендовать на статус владельца. У первоначального владельца было до двух лет, чтобы получить право владения, но если этого не происходило, право владения переходило к сквоттеру.

Попытка Кита Беста зарегистрировать право собственности на дом Колина Кертиса сначала была отклонена, поскольку была предпринята через несколько недель после изменения закона.

Однако в 2014 году он получил право собственности в соответствии с решением Высокого суда.

Судья постановил, что в этом случае должно применяться прежнее законодательство, которое рассматривало самовольное заселение как гражданское дело.