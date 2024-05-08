22-летний британец переехал жить на Карибы и сам построил себе дом

Алес Кэссиди, 22-летний музыкант из Великобритании, рассказал в соцсетях удивительную историю, которой можно только позавидовать. Он построил себе дом на острове Тобаго сего за 3 000 фунтов стерлингов и теперь шесть месяцев в году проводит в тропиках, наслаждаясь жизнью. Как это ему удалось?
Молодой человек из Великобритании построил свой дом на Тобаго, острове в составе Республики Тринидад и Тобаго, за 3 000 фунтов стерлингов. И это намного меньше, чем стоило бы ему строительство дома в Англии! В беседе с изданием Bored Panda музыкант рассказал о своих мотивах переезда в самую южную островную страну Карибского бассейна.
«Основная причина моего отъезда — сезонная работа в Великобритании. Я музыкант, а также подрабатываю шеф-поваром в кафе, но это только в весенне-летний сезон. Зимой у меня нет работы, поэтому каждый год я зарабатываю столько, что мне хватает на жизнь в Тобаго в течение шести месяцев в году, — объясняет он. — Я могу оставаться там только шесть месяцев (максимальный срок для туриста), поскольку не являюсь гражданином».
Возможность построить дом появилась благодаря тому, что его отчим владел участком земли на острове. Сравнив цены между своей страной и карибским государством, Алекс пришел к выводу, что миграция на полгода — то, что доктор прописал.
«Я езжу на Тобаго каждый год и делаю это почти всю свою жизнь, поэтому идея построить дом пришла мне в голову в прошлом году».
Как объяснил Алекс, его природная склонность к ремёслам повлияла на решение построить дом самостоятельно.
«Я всегда был от природы рукастым и смотрел много видео на YouTube о том, как люди строят дома, но, конечно, у меня не было опыта, — рассказал он. — Я нанял плотника, чтобы тот помог мне, и дом строили только я и один плотник, а мой сосед любезно приходил после работы, чтобы помочь мне бесплатно».
В общей сложности на постройку дома потребовалось три месяца (с января по март).
Так во сколько же Алексу обходится жизнь на Карибах? В видео, опубликованном на TikTok, молодой человек объяснил, что каждые три месяца он платит 50 фунтов (62 доллара) за электричество, чуть больше за воду и примерно 30-40 фунтов за wi-fi.
«Действительно, очень дёшево. Я знаю людей в Великобритании, которые платят 200 фунтов стерлингов только за электричество», — говорит он.
В отдельном видео Алекс рассказал, что не мог позволить себе включить отопление в своем доме в Англии.
«В моем доме было так холодно, что я буквально видел свое дыхание. У вас нет другого выхода, кроме как надеть еще больше слоев одежды и жить в холоде. Сейчас мы не можем позволить себе включить отопление. Это абсолютный ад.
Люди думают: "О, хочу жить в Англии". Не надо жить в Англии. Это ужасно. Считается, что Англия — страна первого мира. Для меня это не первый мир. Мы совершенно отсталые. Мы ходим на работу с понедельника по пятницу, чтобы платить за ипотеку, и живем на морозе. Это безумие».
Теперь Алекс оказался в противоположной ситуации: ему нужно установить кондиционер, чтобы справиться с жарой. Но оно того стоит и он не жалеет о своем решении устроить свою жизнь в месте, в котором бывал с детства.
«Я узнал, как устроена страна, и научился понимать, как здесь всё функционирует. Инвестирование/строительство недвижимости в незнакомой стране может быть очень сложным, потому что существует много различий в культуре и трудовой этике».
Единственная отрицательная сторона жизни на Тобаго — это то, что он полгода не видит своих близких.
«Моя семья живет в Великобритании, и это один из единственных минусов полугодового проживания на Карибах, поскольку я не вижу их в течение долгого времени, а я очень по ним скучаю».
К счастью, связи семьи отчима в деревне помогли Алексу почувствовать себя на острове более комфортно.
«Жители Тобаго очень приветливые, дружелюбные и общительные. Я постоянно завожу новых друзей в баре, на пляже, на каких-то общественных мероприятиях; никогда не бывает такого, чтобы я чувствовал себя одиноким или изолированным. В Тобаго ты всегда находишь новых друзей».
Алекс умеет играть на фортепиано, гитаре и стальном барабане (steelpan), и ему нравится музицировать на Тобаго, будь то на пляже или в баре под открытым небом.
Экскурсия по дому Алекса
Алекс рассказывает о своих тратах
«Нам вдалбливают в голову, что мы должны поступить в университет, а потом найти хорошую работу и взять ипотеку на дом, и люди зацикливаются на этом, — говорит Алекс. — Но в жизни есть нечто большее, чем просто ходить на работу с понедельника по пятницу. Вам просто нужно найти способ вырваться из беличьего колеса».
История этого парня многих порадовала и вдохновила. Кто-то написал: «Этот человек делает больше, чем министр туризма». И это действительно так.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Представляете? Вместо квартиры в центре Москвы своя ферма какао. Можно шоколад делать. Местных (так совпало негров) нанять на работу. Прям какое-то возвращение в прошлое.
А вот постройка дом в нашей средней полосе, я даже не предлагаю Сибирь и Магадан.
И перезимуй, с песенками под гитару...
Конечно в этом ничего плохого нет. Просто неудачная подача поста, наверное. Или я слишком остро воспринял. Но дом неплохой, парень рукастый! И жизнь его.