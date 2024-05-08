22-летний британец переехал жить на Карибы и сам построил себе дом

Возможность построить дом появилась благодаря тому, что его отчим владел участком земли на острове. Сравнив цены между своей страной и карибским государством, Алекс пришел к выводу, что миграция на полгода — то, что доктор прописал.

«Я езжу на Тобаго каждый год и делаю это почти всю свою жизнь, поэтому идея построить дом пришла мне в голову в прошлом году».

Как объяснил Алекс, его природная склонность к ремёслам повлияла на решение построить дом самостоятельно.