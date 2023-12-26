Мужчину выселили из дома после того, как он засунул сырого осьминога в почтовый ящик соседки

Бывший социальный работник Энтони Кеньон устроил акт вандализма в доме соседки Маргарет Илкович, засунув в ее почтовый ящик сырого осьминога и забрызгав дом сырыми яйцами и какао-порошком. 71-летняя Маргарет описала пятилетнюю вражду с Энтони как «сущий ад», но теперь, когда Кеньон выселен из своего дома в Солфорде (Большой Манчестер), ее «кошмар закончился».

52-летнему Кеньону грозило до четырех лет тюрьмы после того, как он признался в нарушении запретительного приказа, но он избежал тюремного заключения, когда был приговорен к 13 месяцам условно. Он также получил новый четырехлетний запретительный ордер и обязанность пройти 25 дней реабилитационных мероприятий.