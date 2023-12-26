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Мужчину выселили из дома после того, как он засунул сырого осьминога в почтовый ящик соседки

Мужчину выселили из дома после того, как он засунул сырого осьминога в почтовый ящик соседки

Автор:
26 декабря 2023 16:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   злые соседи   истории из жизни   истории людей   кошмарный сосед   месть соседу   соседи   соседские войны   соседские разборки   
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В одном из районом Манчестера (Великобритания) произошла настоящая драма. 50-летний мужчина несколько лет третировал пожилую соседку, издевался над ней и разгромил цветник, который она устроила во дворе в память о покойном муже. Благодаря камере видеонаблюдения его действия были зафиксированы и стали основанием для судебного запрета и выселения.

Бывший социальный работник Энтони Кеньон устроил акт вандализма в доме соседки Маргарет Илкович, засунув в ее почтовый ящик сырого осьминога и забрызгав дом сырыми яйцами и какао-порошком. 71-летняя Маргарет описала пятилетнюю вражду с Энтони как «сущий ад», но теперь, когда Кеньон выселен из своего дома в Солфорде (Большой Манчестер), ее «кошмар закончился».


52-летнему Кеньону грозило до четырех лет тюрьмы после того, как он признался в нарушении запретительного приказа, но он избежал тюремного заключения, когда был приговорен к 13 месяцам условно. Он также получил новый четырехлетний запретительный ордер и обязанность пройти 25 дней реабилитационных мероприятий.


После вынесения приговора в Манчестерском суде Маргарет сказала: «Я так счастлива, что он больше не живет по соседству со мной и выселен. Я снова могу улыбаться и наконец-то предвкушать счастливое Рождество спустя столько лет. Но в глубине души я боюсь, что он вернется и все начнется сначала. Однако я чувствую облегчение от того, что справедливость восторжествовала и он больше не будет жить по соседству со мной. Мой кошмар наконец-то закончился. Это был настоящий ад».


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Кеньон утверждал, что памятник Маргарет ее покойному мужу Ричарду в общем саду в Реджина-Корт был нарушением техники безопасности. Там росла ива и под ней находились кустарники, цветы, украшения и «ящик памяти». Кеньон выкорчевал метровое деревце, уничтожил растения средством от сорняков и повредил украшения. Также он писал записки, в которых утверждал, что Маргарет вышла замуж за Ричарда, умершего от рака в возрасте 55 лет в 2018 году, только ради его денег.


По словам Маргарет, Кеньон постоянно «разглагольствовал и бредил» по ее поводу. А еще он вызывал скорую помощь к ней домой, утверждая, что у нее якобы тяжелое психическое расстройство и ее нужно «забрать».


Ссора разгорелась вскоре после того, как в общем саду появился тот самый «памятный уголок» с цветником, и в сентябре 2018 года Кеньона осудили за преследования в первый раз. В феврале 2019 года он был осужден повторно, а в 2020 году ему был выдан двухлетний запретительный судебный приказ в отношении Маргарет, но он его проигнорировал.


Кеньон был арестован после того, как женщина установила камеру наблюдения, зафиксировавшую его нападение на ее дом.


«Он мучил меня и преследовал день за днем, ночь за ночью. Это был настоящий ад. Я была узницей в собственном доме. Я слышала, как он стучит и выкрикивает оскорбления сквозь стены. Я боялась выходить из дома, потому что если я уйду, он будет ждать меня на улице. Я действительно хотела покончить с этим и покончить с собой. Это было ужасно. Я оплакивала своего мужа, я любила его всем сердцем. На самом деле все это началось еще тогда, когда Ричард был жив. Сосед уже тогда выдирал мои цветы из земли. Однажды он бросил мне в голову кисть. Я искренне боялся, что он убьет меня или как минимум покалечит. Несколько раз он набрасывался на меня с искренней ненавистью и злостью. Он также нападал на других соседей, обливал бензином сады и вскрывал замки. Но они боялись заявить на него, если он нападал на них.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   злые соседи   истории из жизни   истории людей   кошмарный сосед   месть соседу   соседи   соседские войны   соседские разборки   
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7  комментариев
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358
iskra 16 минут назад
Довольно шустро система работает - всего-то 5 лет,и готово судебное решение,которое приведено к исполнению. Я со своими соседями 20 лет воевал. Очень они любили громкую музыку послушать и по ночам мебелью кидаться. Участковый к ним каждый месяц приходил,а они на него хрен ложили. Длилось это все ещё с советских времен,и вот через 20 лет... Им выписали штраф..
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330
zu4ara 7 минут назад
Открываешь почтовый ящик, а там осьминог!
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12k
Dmitry 21 минуту назад
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12k
Том Сойер Полчаса назад
А мог бы просто под дверь насрать....
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16k
Дядюшка Ау 46 минут назад
А вот в Японии осьминогов женщинам в почтовые ящики не суют. Их суют совсем иначе
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37k
Андрей Иванов 48 минут назад
Надо было пожарить сначала
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2k
Максим Макашев 51 минуту назад
Вот жеж живодёр какой! СЫРОГО. Нет, чтобы сварить сначала, а потом уж совать
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