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Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды

Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды

Автор:
11 ноября 2022 16:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Рекорд Гиннесса   во дает   жгучий перчик   истории из жизни   истории людей   ну и ну   перец чили   рекордсмен   рекорды   самый жгучий перец   
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17 сентября 2022 года в Сан-Диего (Калифорния, США) прошёл турнир по поеданию перцев чили. Победил настоящий профессионал Грегори Фостер. Он сумел съесть 10 перцев "Каролина Рипер" за рекордное время в 33,15 секунды. Каролина Рипер официально считается самым острым перцем чили в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рекорд Гиннесса   во дает   жгучий перчик   истории из жизни   истории людей   ну и ну   перец чили   рекордсмен   рекорды   самый жгучий перец   
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12  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Антон 14 минут назад
Боюсь представить то что его будет ждать на следующий день! Или у него и анус железный?
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467
Денис Веселов Полчаса назад
Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секундыПосмотреть
Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды
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Сергей Полчаса назад
К огню во рту, он привык. А как он перенесёт боль в заднице, на другой день? Тоже будет эскимо засовывать?
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9k
Nero 40 минут назад
Каролина Рипер конечно пи*децки острый, но он уже 5 лет как не самый острый в мире, а занимает только третье место:
3 место - Carolina Reaper 1 500 000-2 300 000 ЕШС.
2 место - Dragon’s Breath 2 500 000 ЕШС.
Ну и 1 место Pepper X 3 180 000 ЕШС.
Кстати, Pepper X создан Эдом Карри, который вывел и Carolina Reaper.
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2k
SHAGREEN 51 минуту назад
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
чили-нарк...и ЛСД-футболка подходящая..
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16
Sata33 Час назад
а зачем ?
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25k
Юрий 2 часа назад
Что с желудком и печенью у этих любителей острых ощущений?
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23k
Андрей 2 часа назад
И зачем нам знать, как какой то пиндос трахает свой желудок?
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3k
Parus59 2 часа назад
"Это та часть работы, которую я ненавижу, признался победитель. Но это та часть работы, которая наиболее интересна для всех остальных".
Для кого? Для таких-же даунов? Лучше бы он полтарашку электролита выпил, на одного придурка меньше бы стало.
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