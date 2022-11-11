Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды

Грегори Фостер не только любит перец чили, но и владеет компанией по производству острых соусов и выращивает перец чили на своей ферме.



Но зачем кому-то добровольно есть так много острого перца чили? По словам Грегори, роль сыграла и "страсть боли" и, что немаловажно, соревновательный дух. В этом турнире сошлись два гиганта по поеданию чили — он сам и Митч Доннелли, футбольный тренер и учитель биологии в средней школе Вествью. Митч работает с Грегори и однажды выиграл соревнование по поеданию чили, которое Грегори организовал на фестивале острого соуса.



Итак, два чемпиона сошлись лицом к лицу, быстро поглощая перец один за другим, чтобы увидеть, кто из них окажется сильнее и уйдет с рекордом.



"Грегори, безусловно, достойный конкурент", — сказал Митч Доннелли.



Было тяжело, больно, с Грегори пот тек градом, но он в очередной раз доказал, что его вкусовые рецепторы способны справиться с любой степенью жгучести.



"Это та часть работы, которую я ненавижу, — признался победитель. — Но это та часть работы, которая наиболее интересна для всех остальных".