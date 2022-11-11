Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды

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17 сентября 2022 года в Сан-Диего (Калифорния, США) прошёл турнир по поеданию перцев чили. Победил настоящий профессионал Грегори Фостер. Он сумел съесть 10 перцев "Каролина Рипер" за рекордное время в 33,15 секунды. Каролина Рипер официально считается самым острым перцем чили в мире.
Это новое достижение Фостера. Последний его триумф случился девять месяцев назад, когда он так же побил рекорд по самому быстрому поеданию "Каролины Рипер", съев три перчика всего за 8,72 секунды.
Выращенный Эдом Карри из компании PuckerButt Pepper Company (США), сорт Carolina Reaper намного превосходит привычные острые перцы, такие как халапеньо и перец-призрак (Бхут Джолокиа).
"Каролинский Жнец" имеет адские 1 641 183 единицы жгучести по шкале Сковилла. Эта шкала используется для сравнительной оценки степени жгучести разных стручковых перцев. Единицы шкалы Сковилла дают оценку количественного содержания капсаицина.
"Каролинский Жнец" имеет адские 1 641 183 единицы жгучести по шкале Сковилла. Эта шкала используется для сравнительной оценки степени жгучести разных стручковых перцев. Единицы шкалы Сковилла дают оценку количественного содержания капсаицина.
Грегори Фостер не только любит перец чили, но и владеет компанией по производству острых соусов и выращивает перец чили на своей ферме.
Но зачем кому-то добровольно есть так много острого перца чили? По словам Грегори, роль сыграла и "страсть боли" и, что немаловажно, соревновательный дух. В этом турнире сошлись два гиганта по поеданию чили — он сам и Митч Доннелли, футбольный тренер и учитель биологии в средней школе Вествью. Митч работает с Грегори и однажды выиграл соревнование по поеданию чили, которое Грегори организовал на фестивале острого соуса.
Итак, два чемпиона сошлись лицом к лицу, быстро поглощая перец один за другим, чтобы увидеть, кто из них окажется сильнее и уйдет с рекордом.
"Грегори, безусловно, достойный конкурент", — сказал Митч Доннелли.
Было тяжело, больно, с Грегори пот тек градом, но он в очередной раз доказал, что его вкусовые рецепторы способны справиться с любой степенью жгучести.
"Это та часть работы, которую я ненавижу, — признался победитель. — Но это та часть работы, которая наиболее интересна для всех остальных".
Но зачем кому-то добровольно есть так много острого перца чили? По словам Грегори, роль сыграла и "страсть боли" и, что немаловажно, соревновательный дух. В этом турнире сошлись два гиганта по поеданию чили — он сам и Митч Доннелли, футбольный тренер и учитель биологии в средней школе Вествью. Митч работает с Грегори и однажды выиграл соревнование по поеданию чили, которое Грегори организовал на фестивале острого соуса.
Итак, два чемпиона сошлись лицом к лицу, быстро поглощая перец один за другим, чтобы увидеть, кто из них окажется сильнее и уйдет с рекордом.
"Грегори, безусловно, достойный конкурент", — сказал Митч Доннелли.
Было тяжело, больно, с Грегори пот тек градом, но он в очередной раз доказал, что его вкусовые рецепторы способны справиться с любой степенью жгучести.
"Это та часть работы, которую я ненавижу, — признался победитель. — Но это та часть работы, которая наиболее интересна для всех остальных".
Грегори рассказал, что действительно сильный жар во рту начинается примерно через 30 секунд после разжевывания перца Каролина Рипер, поэтому главное — успеть запихнуть в себя перца как можно больше и быстрее, чтобы победить. Рот начинает полыхать огнем уже после соревнования, тогда он пьет воду, молоко, ест мороженое и пытается прийти в себя.
Вкус у этого перца, по словам Грегори, фруктовый, первый укус сладкий, но затем он превращается в то, что больше похоже на расплавленную лаву. И это очень больно.
Вкус у этого перца, по словам Грегори, фруктовый, первый укус сладкий, но затем он превращается в то, что больше похоже на расплавленную лаву. И это очень больно.
Грегори говорит, что для чемпиона главное всегда иметь под рукой молоко и мороженое.
Перец чили содержит вещество под названием капсаицин, которое вызывает жжение вкусовых рецепторов. Когда капсаицин связывается с сенсорными рецепторами во рту, нейронные сенсоры, обнаруживающие тепло, посылают сообщение прямо в мозг: "Огонь!" Молочные продукты, однако, содержат казеин, который связывается с пряным капсаициновым маслом, а затем вымывает его.
Этот маленький секрет значительно облегчает употребление перца чили.
Перец чили содержит вещество под названием капсаицин, которое вызывает жжение вкусовых рецепторов. Когда капсаицин связывается с сенсорными рецепторами во рту, нейронные сенсоры, обнаруживающие тепло, посылают сообщение прямо в мозг: "Огонь!" Молочные продукты, однако, содержат казеин, который связывается с пряным капсаициновым маслом, а затем вымывает его.
Этот маленький секрет значительно облегчает употребление перца чили.
Грегори Фостер, помимо уже упомянутых рекордов, имеет также звание третьего рекордсмена по поеданию на скорость трех перцев-призраков Бхут Джолокиа. Его время — 7,47 секунды.
Говорят, что перец-призрак в 400 раз острее, чем соус Табаско. У него 1 041 427 единиц жгучести по шкале Сковилла.
Говорят, что перец-призрак в 400 раз острее, чем соус Табаско. У него 1 041 427 единиц жгучести по шкале Сковилла.
Кто знает, какой сорт перца чили на очереди у этого человека? Возможно, перец "Дыхание дракона", который неофициально показал более 2,4 млн единиц жгучести по шкале Сковилла. Если эти данные верны, то именно этот перец является самым острым перцем чили в мире, и тогда Грегори просто обязан попробовать его на вкус.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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3 место - Carolina Reaper 1 500 000-2 300 000 ЕШС.
2 место - Dragon’s Breath 2 500 000 ЕШС.
Ну и 1 место Pepper X 3 180 000 ЕШС.
Кстати, Pepper X создан Эдом Карри, который вывел и Carolina Reaper.
Для кого? Для таких-же даунов? Лучше бы он полтарашку электролита выпил, на одного придурка меньше бы стало.