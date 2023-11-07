Парень полгода тайно жил в торговом центре и его никто не замечал





Все знают историю Мехрана Карими Насери, по мотивам которой в 2004 г. был снят фильм «Терминал». Но если вы вдруг забыли, напомним: Насери в течение 18 лет жил в зале вылета парижского аэропорта Шарль де Голль.





А недавно охранники одного из торговых центров в Шанхае были страшно удивлены, обнаружив, что в здании, за безопасность которого они отвечают, поселился человек. И устроил себе там жилище по схожему принципу.



