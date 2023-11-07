Парень полгода тайно жил в торговом центре и его никто не замечал

Сотрудники службы безопасности крупного торгового центра в Шанхае совершенно случайно обнаружили «зайца». Как выяснилось, под лестницей в здании мегамолла уже полгода проживает некий молодой человек. Его жилище неплохо оборудовано: имеются палатка, стол, компьютер и стул.
Все знают историю Мехрана Карими Насери, по мотивам которой в 2004 г. был снят фильм «Терминал». Но если вы вдруг забыли, напомним: Насери в течение 18 лет жил в зале вылета парижского аэропорта Шарль де Голль.
А недавно охранники одного из торговых центров в Шанхае были страшно удивлены, обнаружив, что в здании, за безопасность которого они отвечают, поселился человек. И устроил себе там жилище по схожему принципу.
Выяснилось, что молодой человек жил в закутке под лестницей, в котором были палатка, стол, компьютер и даже удобное кресло. Несмотря на то, что он регулярно покидал свое укрытие, чтобы воспользоваться розетками внутри торгового центра, ему удавалось скрываться от охраны в течение полугода.
Сначала непрошеного жильца обнаружил один из охранников. Но сжалился над бедолагой: парень сказал, что ему нужно место для подготовки к экзамену.
30 октября каморку под лестницей нашел другой охранник. Его разжалобить не вышло — и нарушитель был задержан.
К счастью, он оказался совершенно безобидным. А ведь есть и другие примеры скрытых потайных жилищ, и они пугают гораздо сильнее. Вот, например, в начале этого года жительница Калифорнии Эшли Гуардино обнаружила, что в подполе ее дома несколько месяцев тайно живет какой-то человек. Как-то она услышала странный шум и решила разобраться.
В своем видеоролике, который всего за несколько дней набрал более шести миллионов просмотров, Эшли рассказала: «Я стою у входной двери, выглядываю наружу и вижу, что трава шевелится, из дыры высовывается чертова рука и ощупывает все вокруг».
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Она развернула камеру, чтобы показать открытое отверстие возле входной двери, а затем обошла дом, чтобы показать, как подозреваемый проник в подпол. «Здесь несколько месяцев жил человек. Жил под моим домом. Знаете, как это жутко — видеть, как из-под дома высовывается рука... ощупывающая стену?»
На видеозаписи видно, как офицер полиции разговаривает с мужчиной под домом Эшли, а затем на экране появляются двое полицейских с пистолетами наизготовку. Они просят мужчину вылезти из его норы. В конце концов мужчина вылезает и его уводят.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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