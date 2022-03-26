Просто бесит: моменты, которые подрывают веру в человечество

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Хотя есть много причин сохранять веру в лучшее, бывают моменты, когда мы полностью её теряем. Жизнь — это, увы, не только радость и веселье. Онлайн-сообщество Extremely Infuriating показывает тёмную сторону человечества и именно такие моменты. Которые ну очень бесят!
1. В Флориде (США) на 93-летнюю женщину надели наручники и задержали. Ей нечем было платить за жильё. Её выселяли, а она отказалась покидать свой дом
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2. Дело всей жизни пчеловода было уничтожено поджигателями, разгромившими его ульи, сараи и теплицу
Он потратил 20 лет на то, чтобы вывести пчелу, способную пережить нападение клеща-убийцы.
3. Слепой женщине приказали выйти из автобуса, потому что «собаки-поводыри не могут быть черного цвета»
4. Парни на этих "селфи с гориллами" - рейнджеры, защитники дикой природы. Они и еще 10 рейнджеров были убиты браконьерами
5. Лебедь умер "от разбитого сердца" после того, как подростки разрушили гнездо, где были яйца
14. Ребёнок уничтожил скульптуру LEGO за 15 000 долларов через час после открытия новой выставки
Аплодисменты его родителям!
15. "Пьяный водитель въехал в дом моих родителей. Машина воткнулась прямо в кровать моего брата, пока он спал"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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В принципе, почти всё отвратительное в нашем мире, в связанное с поведением людей, это вина детей родителям которых можно ,,аплодировать,,)
И это бесит!))