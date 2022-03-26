Просто бесит: моменты, которые подрывают веру в человечество

Хотя есть много причин сохранять веру в лучшее, бывают моменты, когда мы полностью её теряем. Жизнь — это, увы, не только радость и веселье. Онлайн-сообщество Extremely Infuriating показывает тёмную сторону человечества и именно такие моменты. Которые ну очень бесят!

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1. В Флориде (США) на 93-летнюю женщину надели наручники и задержали. Ей нечем было платить за жильё. Её выселяли, а она отказалась покидать свой дом 0 Источник:

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2. Дело всей жизни пчеловода было уничтожено поджигателями, разгромившими его ульи, сараи и теплицу 0 Источник: Он потратил 20 лет на то, чтобы вывести пчелу, способную пережить нападение клеща-убийцы.

3. Слепой женщине приказали выйти из автобуса, потому что «собаки-поводыри не могут быть черного цвета» 0 Источник:

4. Парни на этих "селфи с гориллами" - рейнджеры, защитники дикой природы. Они и еще 10 рейнджеров были убиты браконьерами 0 Источник:

5. Лебедь умер "от разбитого сердца" после того, как подростки разрушили гнездо, где были яйца 0 Источник:

6. Не бросайте чёртов мусор где попало 0 Источник:

7. Единственная самка жирафа белого цвета и ее детёныш в Кении были убиты браконьерами 0 Источник:

8. Бесят люди, которые паркуются на местах для инвалидов 0 Источник:

9. Все дельфинарии и иже с ними очень бесят 0 Источник:

10. Огромное количество пластиковой упаковки даже там, где без неё можно обойтись 0 Источник:

11. Догхантеры отвратительны! 0 Источник:

12. Якобы экологичная "бумажная" упаковка. Ага, два раза 0 Источник:

13. Бесят те, кто не убирает за собой мусор на природе 0 Источник:

14. Ребёнок уничтожил скульптуру LEGO за 15 000 долларов через час после открытия новой выставки 0 Источник: Аплодисменты его родителям!

15. "Пьяный водитель въехал в дом моих родителей. Машина воткнулась прямо в кровать моего брата, пока он спал" 0 Источник:

16. Кто-то залепил жвачкой USB-порт в автобусе 0 Источник:

17. Обязательно нужно было встать именно так? 0 Источник:

18. "Дал лэптоп сестре погонять" 0 Источник:

19. Результат работы мойки высокого давления. Но что-то явно пошло не так 0 Источник:

20. В Финляндии дорогу проложили прямо посередине руин замка в Каяани 0 Источник:

21. "Вот так моя сестра ест пиццу. Бесит!" 0 Источник:

22. Картинка, которые взбесит любого перфекциониста. Угол 89 градусов 0 Источник:

23. Зачем? 0 Источник:

24. "Я живу в Норвегии и у меня аллергия на холод. Очень бесит" 0 Источник: