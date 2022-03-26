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Просто бесит: моменты, которые подрывают веру в человечество

Просто бесит: моменты, которые подрывают веру в человечество (26 фото)

Автор:
26 марта 2022 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: бесиловка   бесит   и такое бывает   истории людей   картинка дня   ну и ну   что за уроды   это бесит   
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Хотя есть много причин сохранять веру в лучшее, бывают моменты, когда мы полностью её теряем. Жизнь — это, увы, не только радость и веселье. Онлайн-сообщество Extremely Infuriating показывает тёмную сторону человечества и именно такие моменты. Которые ну очень бесят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесиловка   бесит   и такое бывает   истории людей   картинка дня   ну и ну   что за уроды   это бесит   
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5  комментариев
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10k
Клёст 36 минут назад
,,Аплодисменты его родителям!,,
В принципе, почти всё отвратительное в нашем мире, в связанное с поведением людей, это вина детей родителям которых можно ,,аплодировать,,)
И это бесит!))
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34k
Рекламщик 11 минут назад
Ссылка coub.com
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37k
Aleksandr 12 минут назад
а вот и семья-владельцы припаркованной тачки...
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1k
Dema 13 минут назад
Существует такое мнение что земля это единый живой организм,и что одна космическая минута это 500 земных лет.Короче когда она сметёт человеков как вшей с себя восстановится ей вообще херня времени.
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1k
Copycat 37 минут назад
Ну конкретно вот это скорей всего какой то оригинальный дизайнерский ход) или человек который там живет не любит перфекционистов и хочет что бы им было больно
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