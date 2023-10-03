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Иногда чистка ушей может привести к неожиданным последствиям

Иногда чистка ушей может привести к неожиданным последствиям

Автор:
03 октября 2023 13:17
Сообщество : Жизнь
Метки: гигиена   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   кошмар   ну и ну   фобии и страхи   чистка ушей   шокирующее видео   
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Пользовательница TikTok @munimarin показала видео промывания уха с помощью перекиси водорода. Прибегнуть к такому способу она решила, когда её мать пожаловалось, что у нее «заложило ухо». Результат потряс не только обеих женщин, но и всех, кто наткнулся на видеоролик.

Когда нужно почистить уши, люди обычно берут простую ватную палочку. Однако то, что вышло наружу из уха этой женщины, заставляет задуматься о более серьезных гигиенических процедурах.


В своей публикации в TikTok @munimarin рассказала, что у ее матери было заложено ухо, но она не могла понять, что находится внутри.


В конце видео слышно, как обе женщины смеются — возможно, это нервный смех.


Клип моментально стал вирусным и был просмотрен более 53 миллионов раз. Вот некоторые комментарии к нему:


«У меня появился новый страх».

«Я думал, это видео про ушную серу. К этому я не был готов».

«Теперь я буду спать только с закрытыми ушами».

«Почему они так спокойны? Почему не орут, не плачут, не паникуют и не блюют от отвращения?»


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гигиена   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   кошмар   ну и ну   фобии и страхи   чистка ушей   шокирующее видео   
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15  комментариев
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
теперь выражение "тараканы полезли" приобретает новый смысл.
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6k
Leo Sun 6 минут назад
Так в итоге женщина после этого стала слышать лучше?..
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3k
Артур Котовой Полчаса назад
"Фобия разблокирована"
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14k
Ivan 42 минуты назад
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17k
Голос Вселенной 45 минут назад
Когда у людей проблемы с заложенностью уха, они обычно идут к доктору и не занимаются самолечением. Дорого может обойтись такие трюки....
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0
E G Голос Вселенной 21 минуту назад
В видео разговор идёт на английском языке. Посещение доктора в США весьма дорогое даже по меркам американских зарплат. Простолюдину, тем более старому, проще рискнуть 1 ухом чем заплатить за прочистку.
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8k
Колорад 49 минут назад
Напугали Бориса! Перекись хоть разведенная была? Жжется жеж!
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6k
Arioch Час назад
Меня и отца с помощью перекиси лечили от попавшей ухо воды - купались в море в шторм, не вытекла... Если у меня просто булькало, то у отца разболелось так, что вызвали скорую. Если попали в такую ситуацию - не медлите - капля перекиси (БУКВАЛЬНО!) и вы здоровы.
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13k
Всё – приехали! Час назад
Жалко "муравейку", ...нашёл себе тёплый домик, сидел тихо (может и спал), никого (может кроме плесени и тли) не ел и не трогал, а тут БАЦ – холодный из перекиси водорода душ и наводнение..., да + пронзительный "тиктоковский" вой как сирена..., – забегаешь тут – могут за просто так и прихлопнуть. ОБИДА!
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17k
banzai7 Час назад
Вот это сенсация!!!
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12k
ron Час назад
и главное, как вовремя велась съемка! буду снимать каждый акт дефекации, может попадётся что-нибудь вирусное )))
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Паук (членистоногое) может быть похож на насекомое только если ему оторвать пару ног. Шестиног Бенедикта.:)
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