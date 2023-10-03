Иногда чистка ушей может привести к неожиданным последствиям

Пользовательница TikTok @munimarin показала видео промывания уха с помощью перекиси водорода. Прибегнуть к такому способу она решила, когда её мать пожаловалось, что у нее «заложило ухо». Результат потряс не только обеих женщин, но и всех, кто наткнулся на видеоролик.
Когда нужно почистить уши, люди обычно берут простую ватную палочку. Однако то, что вышло наружу из уха этой женщины, заставляет задуматься о более серьезных гигиенических процедурах.
В своей публикации в TikTok @munimarin рассказала, что у ее матери было заложено ухо, но она не могла понять, что находится внутри.
Она интереса ради решила снять видео процедуры и налила в ухо матери немного перекиси водорода
Видимо, подозрения по поводу насекомого у неё все-таки имелись, потому что она говорит матери: «Оно выползло, я же тебе говорила!» — «Что выползло?» — «Чёртов паук!»
В конце видео слышно, как обе женщины смеются — возможно, это нервный смех.
Клип моментально стал вирусным и был просмотрен более 53 миллионов раз. Вот некоторые комментарии к нему:
«У меня появился новый страх».
«Я думал, это видео про ушную серу. К этому я не был готов».
«Теперь я буду спать только с закрытыми ушами».
«Почему они так спокойны? Почему не орут, не плачут, не паникуют и не блюют от отвращения?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чувак вызвал мастера, телевизор сломался, звук пропал. Говорит "как всегда после работы поужинал, включил телек, лег на диван... лежал, смотрел, ковырял зубочисткой в ухе... и вдруг хлоп и в одно мгновение звук у телека пропал..."
Я так уши примерно раз в полгода чищу, раньше были проблемы с заложенностью, теперь нет.
Ложишься на бок, заливаешь в ухо, и ждёшь пока перестанет булькать. Перекись, в отличие от воды растворяет серу. Сливаешь на вату или салфетку полученную жижу, заливаешь свежую перекись. И так, пока вообще не перестанет булькать (примерно полчаса придётся потратить).
Всё, ухо чистое. Повторяешь со вторым.
Если была какая инфекция, воспаления - все проходит гораздо быстрее, так как ей негде угнездиться...