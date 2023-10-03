Иногда чистка ушей может привести к неожиданным последствиям

Когда нужно почистить уши, люди обычно берут простую ватную палочку. Однако то, что вышло наружу из уха этой женщины, заставляет задуматься о более серьезных гигиенических процедурах.

В своей публикации в TikTok @munimarin рассказала, что у ее матери было заложено ухо, но она не могла понять, что находится внутри.