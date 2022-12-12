86-летняя стюардесса летает уже 65 лет и не собирается не пенсию

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Американка Бетт Нэш начала свою карьеру в авиации в 1957 году, устроившись стюардессой в компанию Eastern Airlines (впоследствии American Airlines). Спустя 65 лет Бетт по-прежнему на борту. Такого трудового стажа нет ни у одного бортпроводника в мире, и это даже зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Когда Бетт Нэш только начала работать, президентом США был Эйзенхауэр, авиабилеты не нужно было бронировать и стоили они всего 12 долларов, а страховку жизни можно было купить в торговом автомате перед рейсом.
С тех пор, конечно, многое изменилось. Технологическая модернизация сделала выполнение повседневных задач проще. "Прошли времена рукописных билетов, наклеек с указанием мест и классных досок для размещения информации", — говорит Бетт.
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Произошли и другие изменения. Например, когда-то домой к стюардессе могла нагрянуть инспекция от авиакомпании, чтобы проверить, не живет ли она с мужчиной (бортпроводницы должны были оставаться незамужними). Или чтобы проверить ее вес и убедиться, что она не поправилась выше установленной нормы. Теперь таких жестких требований не существует.
Как одна из старших стюардесс, Бетт Нэш может выбирать предпочтительный для себя маршрут, и на протяжении большей части карьеры она летает на рейсах из Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия, в Бостон. Это позволяет ей возвращаться домой каждую ночь и быть рядом со своим сыном-инвалидом, о котором она заботится. "Мне нужно было быть дома каждую ночь. У меня не было выбора", — говорит она.
За все эти годы Бетт не устала от своей работы и гордится тем, что она стюардесса. По ее словам, это был идеальный карьерный путь, и он дал возможность послужить людям. Она всегда относилась и относится к пассажирам с любовью и уважением, и они платят ей тем же.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вот это ДА Рекорд Гиннесса бортпроводник истории из жизни истории людей книга рекордов мировой рекорд рекорд стюардесса
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паспорт потеряла, 60 процентов таких....
вы вообще кто, пишущие такой токс?
но почему-то летали только очень богатые
"могла нагрянуть инспекция от авиакомпании, чтобы проверить, не живет ли она с мужчиной (бортпроводницы должны были оставаться незамужними)"
Офигеть права человека ....