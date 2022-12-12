86-летняя стюардесса летает уже 65 лет и не собирается не пенсию

Как одна из старших стюардесс, Бетт Нэш может выбирать предпочтительный для себя маршрут, и на протяжении большей части карьеры она летает на рейсах из Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия, в Бостон. Это позволяет ей возвращаться домой каждую ночь и быть рядом со своим сыном-инвалидом, о котором она заботится. "Мне нужно было быть дома каждую ночь. У меня не было выбора", — говорит она.