FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1826 постов • 755 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
86-летняя стюардесса летает уже 65 лет и не собирается не пенсию

86-летняя стюардесса летает уже 65 лет и не собирается не пенсию

Автор:
12 декабря 2022 15:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Вот это ДА   Рекорд Гиннесса   бортпроводник   истории из жизни   истории людей   книга рекордов   мировой рекорд   рекорд   стюардесса   
1505
6
Американка Бетт Нэш начала свою карьеру в авиации в 1957 году, устроившись стюардессой в компанию Eastern Airlines (впоследствии American Airlines). Спустя 65 лет Бетт по-прежнему на борту. Такого трудового стажа нет ни у одного бортпроводника в мире, и это даже зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Вот это ДА   Рекорд Гиннесса   бортпроводник   истории из жизни   истории людей   книга рекордов   мировой рекорд   рекорд   стюардесса   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Сергей Час назад
Может она паспорт потеряла и её из самолета не выпускают?:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
twincam 18 минут назад
как много желчи, яда и токсичности в коментах.
паспорт потеряла, 60 процентов таких....
вы вообще кто, пишущие такой токс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 2 часа назад
"стоили они всего 12 долларов,"

но почему-то летали только очень богатые

"могла нагрянуть инспекция от авиакомпании, чтобы проверить, не живет ли она с мужчиной (бортпроводницы должны были оставаться незамужними)"

Офигеть права человека ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Интересно, у неё секас был в воздухе...да-верняк..за 65 лет то)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
931
Шурман 2 часа назад
На Брюссельских авиалиниях примерно 60 процентов таких :) Как летел в Ниццу думал что попал в дом престарелых ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87414



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской...
Набирающие популярность в сообществах
Методы доктора Ватсона
Методы доктора Ватсона
Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть
Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#история#Россия#позитив#дети#Приколы#Прикол#семья#футбол
#интересно#СССР#кино#страна#Спорт#картинки#шоу бизнес#подборка#аварии#улыбнуло
#факты#Юмор#люди#животные#в мире#комментарии#новый год#Интересные#дтп#авто аварии
Золотишко теперь можно купить в банкомате Золотишко теперь можно купить в банкомате Аргентинские водители дважды за год побили мировой рекорд по показаниям алкотестера Аргентинские водители дважды за год побили мировой рекорд по показаниям алкотестера Любительница текилы открыла секрет своего долголетия Любительница текилы открыла секрет своего долголетия Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды Двое друзей превратили автофургон в мобильную прачечную для бездомных Двое друзей превратили автофургон в мобильную прачечную для бездомных Профессиональная уборщица путешествует по миру и наводит чистоту бесплатно Профессиональная уборщица путешествует по миру и наводит чистоту бесплатно

На что жалуетесь?

Вернуться