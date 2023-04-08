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"Ограбление века" через дыру в туалете: воры вынесли более 400 iPhone

"Ограбление века" через дыру в туалете: воры вынесли более 400 iPhone

Автор:
08 апреля 2023 05:15
Сообщество : Криминал
Метки: Apple   iPhone   США   дыра   магазин   ограбление   туалет   
947
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Итак, вот вам задачка. Дано: фирменный магазин Apple, отличная система охраны и пытливый ум воришек.

Сотрудники магазина Apple в торговом центре Alderwood Mall (штат Вашингтон) были удивлены, придя утром на работу. При включенной сигнализации и закрытых дверях из торговой точки пропали более 400 предметов. В общей сложности было украдено товаров на сумму около 500 000 долларов.

Прибывшая на место преступления полиция не сумела обнаружить никаких отпечатков пальцев, но зато нашла дыру в туалете, откуда преступники и попали в торговый зал.


По камерам наблюдения выяснилось, что несколько человек в масках тайком остались в торговом центре после его закрытия, вскрыли соседний магазин, торгующий экспресс-машинами для кофе, и сделали отверстие в стене их туалета, так сказать, "прорубили окно" в магазин Apple.


Хозяин магазина экспресс-машин пожаловался, что ремонт стены обойдётся ему в 2000 долларов и вообще он был не в курсе, что его туалет находится так близко с соседним магазином. Ну а полиция до сих пор чешет затылки и рассматривает все версии.

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Метки: Apple   iPhone   США   дыра   магазин   ограбление   туалет   
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Виталий 15 минут назад
я поражаюсь идиотизму и тупости этих воров, все серийники известны и давно уже внесены в списки украденных телефонов… кому бы они не продали их на территории США их будет невозможно подключить ни к одному оператору… в случае если они таки продадут такой телефон на них просто заявят в полицию, далее контрольная будет закупка, су и тюрьма… сумма украденного довольно существенная так что снисхождения не будет… если конечно они рассчитывают продать их кому то заграницу тогда может да и то, телефон можно заблокировать и на уровне операционки, без всякого оператора
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