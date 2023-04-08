"Ограбление века" через дыру в туалете: воры вынесли более 400 iPhone

Сотрудники магазина Apple в торговом центре Alderwood Mall (штат Вашингтон) были удивлены, придя утром на работу. При включенной сигнализации и закрытых дверях из торговой точки пропали более 400 предметов. В общей сложности было украдено товаров на сумму около 500 000 долларов.

Прибывшая на место преступления полиция не сумела обнаружить никаких отпечатков пальцев, но зато нашла дыру в туалете, откуда преступники и попали в торговый зал.



