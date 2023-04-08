"Ограбление века" через дыру в туалете: воры вынесли более 400 iPhone

Итак, вот вам задачка. Дано: фирменный магазин Apple, отличная система охраны и пытливый ум воришек.
Сотрудники магазина Apple в торговом центре Alderwood Mall (штат Вашингтон) были удивлены, придя утром на работу. При включенной сигнализации и закрытых дверях из торговой точки пропали более 400 предметов. В общей сложности было украдено товаров на сумму около 500 000 долларов.
Прибывшая на место преступления полиция не сумела обнаружить никаких отпечатков пальцев, но зато нашла дыру в туалете, откуда преступники и попали в торговый зал.
По камерам наблюдения выяснилось, что несколько человек в масках тайком остались в торговом центре после его закрытия, вскрыли соседний магазин, торгующий экспресс-машинами для кофе, и сделали отверстие в стене их туалета, так сказать, "прорубили окно" в магазин Apple.
Хозяин магазина экспресс-машин пожаловался, что ремонт стены обойдётся ему в 2000 долларов и вообще он был не в курсе, что его туалет находится так близко с соседним магазином. Ну а полиция до сих пор чешет затылки и рассматривает все версии.
Источник:
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