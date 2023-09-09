В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции

Друзья, как вы думаете, что будет, если уменьшить финансирование полиции, разрешить воровать и легализовать наркотики? Правильно, порядок и процветание. Ну по крайней мере, так думала сенатор из Миннеаполиса.
Шиванти Сатанандан, второй вице-председатель Демократической фермерско-лейбористской партии Миннесоты пожаловалась в соцсетях на 4 парней, которые посреди дня рядом с её домом устроили беспредел.
Обладательница обворожительной улыбки заметила группу незнакомых парней, которые суетились рядом с её машиной, когда она вышла узнать, что там происходит, то получила знатных лещей. Ей сломали ногу, порезали ножом и отпинали. Попутно обчистили сенаторше карманы. Машину угнали. И все это происходило на глазах её детей.
"Четверо очень молодых людей, все с оружием, жестоко избили меня, повалив на землю на глазах у наших детей. Они держали наших соседей под дулом пистолета, когда те подбежали и попытались помочь мне. И все это средь бела дня... И я в ярости. Эти люди знали, что делали. Я не СОМНЕВАЮСЬ, что они делали это раньше. И все же они все еще на НАШИХ УЛИЦАХ. Убивают матерей. Нанесение детям психологической травмы, которую не сможет стереть терапия в течение всей жизни. Без колебаний и раскаяния", - написала Шиванти Сатанандан в Facebook* в среду.
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Теперь сенатор требует, чтобы грабителей поймали и наказали по всей строгости закона.
Пользователи быстренько ей напомнили, как в мае 2020 года она выступала за роспуск полиции после убийства наркомана и грабителя Джорджа Флойда. Редактор Power Line Джон Хиндеракер и вовсе накатал пост по этому поводу и озаглавил его "Неоконсерватор - это либерал, которого ограбили".
И да, у полиции нет никаких зацепок по этому делу.
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Кстати, готов поспорить, что "молодые люди" были неграми, но это сенаторша широко афишировать не решилась, дабы не быть обвиненной в расизме.
Кровь на голове совсем не так выглядит.
19 сезон 7 серия. Шаловливые нинзя.
https://sp.freehat.cc/episode/1907/https://sp.freehat.cc/episode/1907/
требует она!!
это они тебя найдут и добьют - и будут правы