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В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции

В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции

Автор:
09 сентября 2023 11:11
Сообщество : Криминал
Метки: США   либерал   ограбление   преступность   сенатор   угон машины   
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Друзья, как вы думаете, что будет, если уменьшить финансирование полиции, разрешить воровать и легализовать наркотики? Правильно, порядок и процветание. Ну по крайней мере, так думала сенатор из Миннеаполиса.

Шиванти Сатанандан, второй вице-председатель Демократической фермерско-лейбористской партии Миннесоты пожаловалась в соцсетях на 4 парней, которые посреди дня рядом с её домом устроили беспредел.


Обладательница обворожительной улыбки заметила группу незнакомых парней, которые суетились рядом с её машиной, когда она вышла узнать, что там происходит, то получила знатных лещей. Ей сломали ногу, порезали ножом и отпинали. Попутно обчистили сенаторше карманы. Машину угнали. И все это происходило на глазах её детей.


"Четверо очень молодых людей, все с оружием, жестоко избили меня, повалив на землю на глазах у наших детей. Они держали наших соседей под дулом пистолета, когда те подбежали и попытались помочь мне. И все это средь бела дня... И я в ярости. Эти люди знали, что делали. Я не СОМНЕВАЮСЬ, что они делали это раньше. И все же они все еще на НАШИХ УЛИЦАХ. Убивают матерей. Нанесение детям психологической травмы, которую не сможет стереть терапия в течение всей жизни. Без колебаний и раскаяния", - написала Шиванти Сатанандан в Facebook* в среду.


Теперь сенатор требует, чтобы грабителей поймали и наказали по всей строгости закона.
Пользователи быстренько ей напомнили, как в мае 2020 года она выступала за роспуск полиции после убийства наркомана и грабителя Джорджа Флойда. Редактор Power Line Джон Хиндеракер и вовсе накатал пост по этому поводу и озаглавил его "Неоконсерватор - это либерал, которого ограбили".


И да, у полиции нет никаких зацепок по этому делу.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: США   либерал   ограбление   преступность   сенатор   угон машины   
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13  комментариев
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
пусть спасибо скажет что групповуху ей не устроили
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2k
Alexander Gorn 4 минуты назад
На самом деле случай прискорбный. Нам нужно как можно больше американских сенаторов, выступающих за сокращение финансирования американской же полиции! А лучше пускай совсем ее у себя отменят. Чем им хуже - тем нам лучше!
Кстати, готов поспорить, что "молодые люди" были неграми, но это сенаторша широко афишировать не решилась, дабы не быть обвиненной в расизме.
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110k
Z_Павел Юрьевич_V 10 минут назад
Судя по фотке её соком облили.
Кровь на голове совсем не так выглядит.
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40k
Example 6.2.6 13 минут назад
Когда человека бьют, его лицо не выглядит так как будто он сам себе расцарапл голову.
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1k
Николай 14 минут назад
В южном парке было уже))))
19 сезон 7 серия. Шаловливые нинзя.
https://sp.freehat.cc/episode/1907/https://sp.freehat.cc/episode/1907/
Ссылка www.youtube.com
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4k
Alex 22 минуты назад
Карма она такая
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2k
SmartCat101 23 минуты назад
2k SmartCat101 Секунду назад как же она быстро переобулась! как запела то складно !!! а мля сука головой думать сложно было? радуйся сука, что не убили а ты опять [мат]е шь ся ТП!!!
требует она!!
это они тебя найдут и добьют - и будут правы
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8k
Maximvs Полчаса назад
За что, как говорится, боролась..
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4k
Олег Белов 41 минуту назад
Одним словом: Бог шельму метит!
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6k
sumrаknn 44 минуты назад
не читал. на фото очевидно компот, не кровь.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
может ей в Индию переехать лучше..от греха
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