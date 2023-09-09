В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции

Теперь сенатор требует, чтобы грабителей поймали и наказали по всей строгости закона.

Пользователи быстренько ей напомнили, как в мае 2020 года она выступала за роспуск полиции после убийства наркомана и грабителя Джорджа Флойда. Редактор Power Line Джон Хиндеракер и вовсе накатал пост по этому поводу и озаглавил его "Неоконсерватор - это либерал, которого ограбили".

И да, у полиции нет никаких зацепок по этому делу.