ТВ-группу ограбили в американском Чикаго во время съёмки репортажа об ограблениях

Журналисты выехали на улицы Чикаго, чтобы снять сюжет о всплеске уличной преступности в родном городе, но во время съемок что-то пошло не так: к съемочной группе подъехали две машины, из которых вышли вооруженные люди в масках.

Под дулом пистолета они заставили журналистов отдать деньги и ценные вещи, обыскали их автомобиль, после чего скрылись.