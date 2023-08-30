ТВ-группу ограбили в американском Чикаго во время съёмки репортажа об ограблениях

Группа, снимавшая репортаж о вооруженных ограблениях в американском Чикаго, подверглась вооруженному ограблению. Об этом сообщает Fox News.
Журналисты выехали на улицы Чикаго, чтобы снять сюжет о всплеске уличной преступности в родном городе, но во время съемок что-то пошло не так: к съемочной группе подъехали две машины, из которых вышли вооруженные люди в масках.
Под дулом пистолета они заставили журналистов отдать деньги и ценные вещи, обыскали их автомобиль, после чего скрылись.
Президент Национальной ассоциации работников и технических специалистов вещания Раза Сиддики заявил, что грабители украли камеру, две сумки с кинооборудованием и рюкзак. Полиция ведет розыск подозреваемых.
Как сообщают местные СМИ, только за август в Чикаго произошло 6500 ограблений (+ 23% к 2022 году) и 19500 угонов автотранспорта (+100% к 2022 году).
Надеемся, во время ограбления хотя бы оператор продолжил снимать лайф?
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