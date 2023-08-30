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ТВ-группу ограбили в американском Чикаго во время съёмки репортажа об ограблениях

ТВ-группу ограбили в американском Чикаго во время съёмки репортажа об ограблениях

Автор:
30 августа 2023 22:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: tv   США   Чикаго   грабители   журналисты   ограбление   репортаж   тв-группа   
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Группа, снимавшая репортаж о вооруженных ограблениях в американском Чикаго, подверглась вооруженному ограблению. Об этом сообщает Fox News.

Журналисты выехали на улицы Чикаго, чтобы снять сюжет о всплеске уличной преступности в родном городе, но во время съемок что-то пошло не так: к съемочной группе подъехали две машины, из которых вышли вооруженные люди в масках.

Под дулом пистолета они заставили журналистов отдать деньги и ценные вещи, обыскали их автомобиль, после чего скрылись.

Президент Национальной ассоциации работников и технических специалистов вещания Раза Сиддики заявил, что грабители украли камеру, две сумки с кинооборудованием и рюкзак. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Как сообщают местные СМИ, только за август в Чикаго произошло 6500 ограблений (+ 23% к 2022 году) и 19500 угонов автотранспорта (+100% к 2022 году).

Надеемся, во время ограбления хотя бы оператор продолжил снимать лайф?

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Метки: tv   США   Чикаго   грабители   журналисты   ограбление   репортаж   тв-группа   
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1  комментарий
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Фомич 3 минуты назад
-"Мы ведем репортаж прямо с места события! Сейчас отдадим все ценности и продолжим..."
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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