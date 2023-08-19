В Apple сообщили о риске спать с iPhone

Ронять также опасно, а если треснуло стекло, то телефоном нужно немедленно перестать пользоваться, так как это может привести к травме. Если вы опасаетесь поцарапать поверхность iPhone, рассмотрите возможность использования чехла, в котором заряжать опасно.

Ремонтировать в подворотне у знакомого дяди Васи тоже чревато, а уж если запчасти не оригинальные, то все, вас сразу предадут анафеме и отлучат от яблочной церкви. Ах да, там еще в iPhone 7 и более поздних версиях карты могут глючить и датчики движения отключатся, когда им заблагорассудится.



Приятно, когда так о пользователе заботятся, но лучше бы свои недочеты исправляли.