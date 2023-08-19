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В Apple сообщили о риске спать с iPhone

В Apple сообщили о риске спать с iPhone

Автор:
19 августа 2023 09:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   iPhone   батарея   инструкция по эксплуатации   риски   сон   
1247
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Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей.

И так для любителей яблочной техники настали трудные времена. Компания Apple выкатила страшную предупреждалку для фанатов засыпать в обнимку с телефоном, особенно если тот поставлен на зарядку. Утром можно и не проснуться.


Более того, iPhone настоятельно не рекомендуют даже класть на одеялко или подушку. Заряжать эту шайтан-технику надо в хорошо проветриваемом помещении и без чехла, а то рванет так, что мало не покажется.


Ронять также опасно, а если треснуло стекло, то телефоном нужно немедленно перестать пользоваться, так как это может привести к травме. Если вы опасаетесь поцарапать поверхность iPhone, рассмотрите возможность использования чехла, в котором заряжать опасно.


Ремонтировать в подворотне у знакомого дяди Васи тоже чревато, а уж если запчасти не оригинальные, то все, вас сразу предадут анафеме и отлучат от яблочной церкви. Ах да, там еще в iPhone 7 и более поздних версиях карты могут глючить и датчики движения отключатся, когда им заблагорассудится.

Приятно, когда так о пользователе заботятся, но лучше бы свои недочеты исправляли.

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Метки: Apple   iPhone   батарея   инструкция по эксплуатации   риски   сон   
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6  комментариев
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11k
Copycat 58 минут назад
- то что спать с телефоном на зарядке это да, мало ли что может произойти многие телефоны из-за косяков инженеров горели

- лопнуло стекло = иди покупай новый или чини в сертифицированных центрах, это в стиле эппл говорит "мы хотим больше ваших денег"

вот старые смартфоны самсунги и сони вот это надежность, хоть там и 2-4й андроид но падений у меня они переживали огромное количество и экран не трескался
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14k
GROMOZEKA 4 минуты назад
АХРИНЕТЬ!!!!
Электроприбор, оказывается, нельзя накрывать при подключенном питании
Кто бы мог подумать?
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4k
Lexx 11 минут назад
Следовало бы указать, что взрывается не сам телефон, а установленная в нём батарея, как правило литий-ионная.
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56
Собака У Попа 14 минут назад
Так-то любой телефон не рекомендуется под подушкой заряжать. В чём сенсация то? И если даёте оригинальный текст, то уж переведите правильно. В оригинальном тексте говорится только о том, что не надо спать на заряжающемся телефоне. А так же класть заряжающийся телефон под одеяло или подушку.
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3k
kca-opa 47 минут назад
У меня старенький ZTE, и падал не раз, и стекло треснувшее, да ещё товарищ после десятка рюмок чая вообще его в унитаз уронил, ничего, работает и гореть не собирается, правда я с ним не сплю, он на столе живёт, накой хрен мне телефон в кровати?
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57
Ultima Yata Час назад
Не на, а под одеялом или подушкой.
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