В Apple сообщили о риске спать с iPhone

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей.
И так для любителей яблочной техники настали трудные времена. Компания Apple выкатила страшную предупреждалку для фанатов засыпать в обнимку с телефоном, особенно если тот поставлен на зарядку. Утром можно и не проснуться.
Более того, iPhone настоятельно не рекомендуют даже класть на одеялко или подушку. Заряжать эту шайтан-технику надо в хорошо проветриваемом помещении и без чехла, а то рванет так, что мало не покажется.
Ронять также опасно, а если треснуло стекло, то телефоном нужно немедленно перестать пользоваться, так как это может привести к травме. Если вы опасаетесь поцарапать поверхность iPhone, рассмотрите возможность использования чехла, в котором заряжать опасно.
Ремонтировать в подворотне у знакомого дяди Васи тоже чревато, а уж если запчасти не оригинальные, то все, вас сразу предадут анафеме и отлучат от яблочной церкви. Ах да, там еще в iPhone 7 и более поздних версиях карты могут глючить и датчики движения отключатся, когда им заблагорассудится.
Приятно, когда так о пользователе заботятся, но лучше бы свои недочеты исправляли.
Источник:
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- лопнуло стекло = иди покупай новый или чини в сертифицированных центрах, это в стиле эппл говорит "мы хотим больше ваших денег"
вот старые смартфоны самсунги и сони вот это надежность, хоть там и 2-4й андроид но падений у меня они переживали огромное количество и экран не трескался
Электроприбор, оказывается, нельзя накрывать при подключенном питании
Кто бы мог подумать?