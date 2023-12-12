Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пошел в туалет и забыл выключить микрофон.



Надеюсь, тебе лучше?

, — обратился к нему сразу после этого участник трансляции Илон Маск. Рамасвами извинился и сказал, что теперь "вообще отлично".

Теперь Вивек Рамасвами рассказывает о своем эпикфейле на национальных каналах:

- Итак, вы разговаривали с Маском и кучей других персонажей и вы правда были в туалете?.