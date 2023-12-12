Как запомниться избирателям, а из позора сделать шоу - кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время прямой аудиотрансляции сходил в туалет с включенным микрофоном и теперь рассказывает об этом на национальных каналах.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пошел в туалет и забыл выключить микрофон.
Политик отлучился от компьютера и сходил по маленькому прямо во время трансляции Х Spaces с участием разных важных персон. А слышали все это десятки тысяч участников онлайн.
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Надеюсь, тебе лучше?
, — обратился к нему сразу после этого участник трансляции Илон Маск. Рамасвами извинился и сказал, что теперь "вообще отлично".
Теперь Вивек Рамасвами рассказывает о своем эпикфейле на национальных каналах:
- Итак, вы разговаривали с Маском и кучей других персонажей и вы правда были в туалете?.
Ну, Джесси, кажется, это была прямая трансляция. Но я скажу, что мы все люди. Мы все люди, вот что я скажу.
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