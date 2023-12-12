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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пошел в туалет и забыл выключить микрофон

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пошел в туалет и забыл выключить микрофон

Автор:
12 декабря 2023 22:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вивек Рамасвами   США   выборы президента   кандидат   микрофон   туалет   
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Как запомниться избирателям, а из позора сделать шоу - кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время прямой аудиотрансляции сходил в туалет с включенным микрофоном и теперь рассказывает об этом на национальных каналах.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пошел в туалет и забыл выключить микрофон.

Политик отлучился от компьютера и сходил по маленькому прямо во время трансляции Х Spaces с участием разных важных персон. А слышали все это десятки тысяч участников онлайн.


Надеюсь, тебе лучше?

, — обратился к нему сразу после этого участник трансляции Илон Маск. Рамасвами извинился и сказал, что теперь "вообще отлично".

Теперь Вивек Рамасвами рассказывает о своем эпикфейле на национальных каналах:

- Итак, вы разговаривали с Маском и кучей других персонажей и вы правда были в туалете?.

Ну, Джесси, кажется, это была прямая трансляция. Но я скажу, что мы все люди. Мы все люди, вот что я скажу.

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Метки: Вивек Рамасвами   США   выборы президента   кандидат   микрофон   туалет   
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7  комментариев
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36k
albedo 2 часа назад
Вспомнилось.
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30
Дмитрий Донской 16 минут назад
Пиар, он такой пиар....
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6k
Евгений Д 19 минут назад
Видно кроме как этот микрофон- больше бублику зацепить не чем.
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1k
Елена 22 минуты назад
Ух ты, еще один Бидон! Только значительно моложе. Там все, кто баллотируется в президенты, имеет IQ ниже нижнего?
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1k
WithU 41 минуту назад
Хорошо , что не посрал , позорище .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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